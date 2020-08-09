День ветеринара и праздник Пантелеймона 9 августа: приметы, именины

Сегодня звучат поздравления с Днем строителя и с Днем ветеринара. Православные отмечают День Пантелеймона – у него свои приметы.
9 августа 2020 – сегодня праздник покровителя воинов и врачей – День святого великомученика Пантелеймона. Он считается целителем всех больных. Очень важный праздник в условиях пандемии коронавируса.
Мир отмечает День строителя и Всемирный день книголюбов. Также это День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Кроме того, ООН проводит Международный день коренных народов мира.
Украина празднует День работника ветеринарной медицины. Как поздравлять с праздником – читайте в материале С Днем ветеринара 2020 – веселые открытки и поздравления.
Еще это Женский день в ЮАР, День отца в Бразилии и День детей в Уругвае и Чили.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День воздушных поцелуев;
- День объятий в Японии;
- День рисового пудинга в США.
По народному календарю, 9 августа – Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный.
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9 августа – праздник церковный
9 августа у православных День святого великомученика Пантелеймона. При жизни он прославился как лекарь, поэтому и после завершения его земной жизни святому Пантелеймону молятся при проблемах со здоровьем.
В чем помогает святой Пантелеймон и как ему молиться – читайте в нашем материале День Пантелеймона: в чем помогает и чего нельзя делать на свято Пантелеймона.
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9 августа – приметы
Есть такие приметы 9 августа на погоду:
- радуга на небе – жди ненастья в ближайшие дни;
- муравьи входы в муравейник замуровали – к сильному ливню;
- кузнечики прыгают и громко стрекочут – к солнечной погоде.
9 августа – что нельзя делать, а что нужно
День в народе считается несчастливым, поэтому важных дел стараются не начинать и вообще ничем серьезным не заниматься.
Чтобы день прошел благополучно – с утра старались поплакать: по поверью, кто поплакал утром – вечер проведет хорошо и весело.
В этот день хорошо собирать лечебные травы.
Чтобы привлечь в дом достаток – на праздничный стол в этот день нужно подать блюда из капусты.
Есть и специальный обряд на беременность на Пантелеймона: женщина нужно съесть яйцо с двойным желтком – тогда точно скоро забеременеет, утверждает поверье.
По народным поверьям, 9 августа нельзя:
- работать на земле и с хлебом (собирать зерно, печь буханки и пр.) – иначе, по поверью, урожай молния спалит;
- лишний раз не трогают сено – а то его якобы Пантелеймон сожжет;
- лениться;
- отказывать в помощи и игнорировать чужую беду.
9 августа – именины
День ангела справляют Анфиса, а также Герман, Иван, Кирилл, Климент и Константин, Наум и Николай, Пантелеймон и Платон, Савва.
9 августа – кто родился
9 августа родились такие знаменитости:
- 1894 — русский советский писатель, драматург, сценарист, переводчик Михаил Зощенко.
- 1899 — английская писательница Памела Трэверс (автор книг о Мэри Поппинс).
- 1914 — финская писательница Туве Янссон (автор книг про муми-троллей).
- 1938 — украинский политик, бывший президент Украины Леонид Кучма.
- 1968 — американская актриса Джиллиан Андерсон (сериалы Секретные материалы, Ганнибал и др.).
- 1968 — австралийский киноактер Эрик Бана (Троя, Звездный путь, Халк и др.).
- 1976 — французская актриса театра и кино Одри Тоту (Амели, Код да Винчи, Коко до Шанель и др.).