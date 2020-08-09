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День ветеринара и праздник Пантелеймона 9 августа: приметы, именины

9 августа 2020, 00:19

Сегодня звучат поздравления с Днем строителя и с Днем ветеринара. Православные отмечают День Пантелеймона – у него свои приметы.

9 августа праздник - День строителя и Пантелеймона - что нельзя делать
9 августа праздник - День строителя и Пантелеймона - что нельзя делать / 1zoom.ru

9 августа 2020 – сегодня праздник покровителя воинов и врачей – День святого великомученика Пантелеймона. Он считается целителем всех больных. Очень важный праздник в условиях пандемии коронавируса.

Мир отмечает День строителя и Всемирный день книголюбов. Также это День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Кроме того, ООН проводит Международный день коренных народов мира.

Украина празднует День работника ветеринарной медицины. Как поздравлять с праздником – читайте в материале С Днем ветеринара 2020 – веселые открытки и поздравления.

Еще это Женский день в ЮАР, День отца в Бразилии и День детей в Уругвае и Чили.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День воздушных поцелуев;
  • День объятий в Японии;
  • День рисового пудинга в США.

По народному календарю, 9 августа – Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный.

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9 августа – праздник церковный

9 августа у православных День святого великомученика Пантелеймона. При жизни он прославился как лекарь, поэтому и после завершения его земной жизни святому Пантелеймону молятся при проблемах со здоровьем.

В чем помогает святой Пантелеймон и как ему молиться – читайте в нашем материале День Пантелеймона: в чем помогает и чего нельзя делать на свято Пантелеймона.

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9 августа – приметы

Есть такие приметы 9 августа на погоду:

  • радуга на небе – жди ненастья в ближайшие дни;
  • муравьи входы в муравейник замуровали – к сильному ливню;
  • кузнечики прыгают и громко стрекочут – к солнечной погоде.

9 августа – что нельзя делать, а что нужно

День в народе считается несчастливым, поэтому важных дел стараются не начинать и вообще ничем серьезным не заниматься.

Чтобы день прошел благополучно – с утра старались поплакать: по поверью, кто поплакал утром – вечер проведет хорошо и весело.

В этот день хорошо собирать лечебные травы.

Чтобы привлечь в дом достаток – на праздничный стол в этот день нужно подать блюда из капусты.

Есть и специальный обряд на беременность на Пантелеймона: женщина нужно съесть яйцо с двойным желтком – тогда точно скоро забеременеет, утверждает поверье.

По народным поверьям, 9 августа нельзя:

  • работать на земле и с хлебом (собирать зерно, печь буханки и пр.) – иначе, по поверью, урожай молния спалит;
  • лишний раз не трогают сено – а то его якобы Пантелеймон сожжет;
  • лениться;
  • отказывать в помощи и игнорировать чужую беду.

9 августа – именины

День ангела справляют Анфиса, а также Герман, Иван, Кирилл, Климент и Константин, Наум и Николай, Пантелеймон и Платон, Савва.

9 августа – кто родился

9 августа родились такие знаменитости:

  • 1894 — русский советский писатель, драматург, сценарист, переводчик Михаил Зощенко.
  • 1899 — английская писательница Памела Трэверс (автор книг о Мэри Поппинс).
  • 1914 — финская писательница Туве Янссон (автор книг про муми-троллей).
  • 1938 — украинский политик, бывший президент Украины Леонид Кучма.
  • 1968 — американская актриса Джиллиан Андерсон (сериалы Секретные материалы, Ганнибал и др.).
  • 1968 — австралийский киноактер Эрик Бана (Троя, Звездный путь, Халк и др.).
  • 1976 — французская актриса театра и кино Одри Тоту (Амели, Код да Винчи, Коко до Шанель и др.).

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