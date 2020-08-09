С Днем ветеринара 2020 – веселые открытки и поздравления

Лучшие поздравления и картинки на День ветеринара в Украине 2020 подобрал Главред.
Поздравления с Днем ветеринаров в Украине дарят во второе воскресенье месяца августа. То есть День ветеринара в Украине 2020 выпал на 9 августа.
Еще весной ветеринарные врачи отметили Международный день ветеринара – и следующий, Международный день ветеринара 2021, пройдет уже 24 апреля (это всегда последняя суббота этого месяца).
В августе отметит День ветеринара и Россия. Только там он носит весьма своеобразное название – Православный день ветеринара. И выпадает на церковный праздник – День памяти святых мучеников Флора и Лавра (покровителей домашнего скота и особенно лошадей) – 31 августа по новому стилю.
Главред подобрал лучшие поздравления и открытки на День ветеринара 2020.
Привітання з Днем ветеринара українською мовою
Поздравление с Днем ветеринара своими словами в прозе
Дорогие наши Айболиты, поздравляю с днем ветеринара. Желаю здоровья вам и вашим пушистым, хвостатым, усатым пациентам. Пускай работа будет только в радость, а благодарностью за ваш труд будут повиливание хвостом и мокрый теплый язык. Желаю стабильности во всем, благополучия, сопутствующего успеха и простой житейской радости.
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Поздравляем с днем работников ветеринарной медицины! Ваши навыки, умения и терпение всегда выручают и приходят на помощь нашим маленьким четвероногим друзьям, пушистым питомцам! Успехов вам в профессиональной деятельности и выздоровления всем пациентам!
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Поздравления с Днем ветеринарного работника коллегам:
С нашим профессиональным праздником – Днем ветеринара, дорогие коллеги! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит нам крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.
День ветеринара – поздравления прикольные в стихах
Понимает мир животных только он.
Для питомцев он приносит счастье в дом.
Всем известно: у него особый дар.
Поздравленья принимай, ветеринар!
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3 смс - 168 символов:
С Днем ветеринара
Сердечно поздравляем,
Успехов в деле вашем
Мы от души желаем.
Пусть будет понимание
У вас и "пациентов",
А в жизни будет много
Восторженных моментов.
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Вы и сегодня на работе
Вам будни праздников важней!
Храня нас от эпизоотий
И прочих зверств не для людей;
Вы нам ниспосланы недаром –
Для славных дел, и в этот час
Поздравить с Днем ветеринара
От всей души хочу я вас!