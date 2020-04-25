День ветеринара 2020 – поздравления на словах, милые картинки и гифки

С Днем ветеринара 2020 - открытки и поздравления своими словами, стихи

С Днем ветеринара 2020 поздравления современные Айболиты принимают 25 апреля – в Международный день ветеринарного врача. Отмечается праздник в последнюю субботу этого месяца.

Поздравление с Днем ветеринара своими словами или прикольные стихи в этот день принимают те, кто заботится о братьях наших меньших. Наших самых верных и искренних друзьях. Зачастую они не могут объяснить, что и где у них болит – и от того их страдания воспринимаются нами еще больнее. Тут-то и приходит на помощь добрый доктор для животных.

На День ветеринара открытки стоит подобрать прикольные, ведь эти врачи – люди добрые и милые. Именно такие смешные пожелания и картинки с Днем ветеринара 2020 и подобрал Главред.

К слову, национальный День ветеринара 2020 в Украине отмечается во второе воскресенье августа – это будет 9 августа.

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Поздравления с Днем ветеринара – своими словами в прозе, в стихах и смс

Поздравление с Днем ветеринара – проза:

С Днем ветеринара! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит тебе крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.

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Через ваши руки проходят и пушистые, и чешуйчатые, и пернатые друзья людей. Ветеринар – это человек, который несет на себе ответственность за жизнь питомцев, их радостный и здоровый вид. Пусть в жизни всех ветеринаров сегодня наступит светлый и веселый праздник, пусть родные гордятся вашими победами, животные любят и не кусают, а все начатые дела идут лишь вверх.

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Поздравление с Днем ветеринара – смс в прозе короткое:

Хотим пожелать вам, дорогие ветеринары, в ваш профессиональный праздник поменьше больных, больше улыбок и довольных глаз ваших подопечных.

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Поздравление с Днем ветеринара в стихах:

Они оберегают нас недаром

И знают, что животное нам друг.

Поздравить мы хотим ветеринаров,

Работников почетных ветуслуг.

Пускай пройдут невзгоды и напасти,

Пускай на сердце станет веселей.

Желаем вам особенного счастья,

Поскольку нет, кто был бы вас добрей.

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Добрые люди все любят животных

И не оставят несчастных в беде.

Ветеринарных работников много,

Мы им желаем успехов в труде.

Также желаем громадного счастья,

Не забывайте нас в этот момент.

Ну а особенно счастья желает

Четвероногий ваш друг-пациент.

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Поздравление с Днем ветеринара короткое:

Вам лебединой верности с любимыми желаем,

Здоровья пусть хватает еще на сотню лет.

Признательность за труд ваш сегодня выражаем,

И закатить желаем шикарнейший банкет!

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Шуточные стихи про ветеринаров:

Желаю вам, ветеринарам,

На отдых полететь в Канары!

Побольше навыков и знаний,

И исполнения всех желаний!

Международный день ветеринара – открытки и картинки