День ветеринара 2020 – поздравления на словах, милые картинки и гифки

На Международный день ветеринара 2020 мы подобрали самые лучшие поздравления – в прозе, в стихах, смс и картинках.
С Днем ветеринара 2020 поздравления современные Айболиты принимают 25 апреля – в Международный день ветеринарного врача. Отмечается праздник в последнюю субботу этого месяца.
Поздравление с Днем ветеринара своими словами или прикольные стихи в этот день принимают те, кто заботится о братьях наших меньших. Наших самых верных и искренних друзьях. Зачастую они не могут объяснить, что и где у них болит – и от того их страдания воспринимаются нами еще больнее. Тут-то и приходит на помощь добрый доктор для животных.
На День ветеринара открытки стоит подобрать прикольные, ведь эти врачи – люди добрые и милые. Именно такие смешные пожелания и картинки с Днем ветеринара 2020 и подобрал Главред.
К слову, национальный День ветеринара 2020 в Украине отмечается во второе воскресенье августа – это будет 9 августа.
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Поздравления с Днем ветеринара – своими словами в прозе, в стихах и смс
Поздравление с Днем ветеринара – проза:
С Днем ветеринара! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит тебе крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.
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Через ваши руки проходят и пушистые, и чешуйчатые, и пернатые друзья людей. Ветеринар – это человек, который несет на себе ответственность за жизнь питомцев, их радостный и здоровый вид. Пусть в жизни всех ветеринаров сегодня наступит светлый и веселый праздник, пусть родные гордятся вашими победами, животные любят и не кусают, а все начатые дела идут лишь вверх.
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Поздравление с Днем ветеринара – смс в прозе короткое:
Хотим пожелать вам, дорогие ветеринары, в ваш профессиональный праздник поменьше больных, больше улыбок и довольных глаз ваших подопечных.
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Поздравление с Днем ветеринара в стихах:
Они оберегают нас недаром
И знают, что животное нам друг.
Поздравить мы хотим ветеринаров,
Работников почетных ветуслуг.
Пускай пройдут невзгоды и напасти,
Пускай на сердце станет веселей.
Желаем вам особенного счастья,
Поскольку нет, кто был бы вас добрей.
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Добрые люди все любят животных
И не оставят несчастных в беде.
Ветеринарных работников много,
Мы им желаем успехов в труде.
Также желаем громадного счастья,
Не забывайте нас в этот момент.
Ну а особенно счастья желает
Четвероногий ваш друг-пациент.
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Поздравление с Днем ветеринара короткое:
Вам лебединой верности с любимыми желаем,
Здоровья пусть хватает еще на сотню лет.
Признательность за труд ваш сегодня выражаем,
И закатить желаем шикарнейший банкет!
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Шуточные стихи про ветеринаров:
Желаю вам, ветеринарам,
На отдых полететь в Канары!
Побольше навыков и знаний,
И исполнения всех желаний!