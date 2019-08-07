Успение праведной Анны 2019: что нельзя делать и приметы дня

Икона Зачатие святой Анны. Конец XVII века / rostov-monastir.ru

Святая Анна считается покровительницей супружеской жизни и родовитости. Поэтому 7 августа православные чтят не просто мать Богородицы и бабушку Спасителя, но и ту, кому молятся о помощи в семейной жизни и когда мечтают о беременности.

7 августа – праздник святой Анны: что делать

День этот считается преимущественно женским праздником. В старину наши прародительницы старались посвятить его делам домашним, а из дома по возможности вообще не выходить, разве что перебежать в соседний дом на девичник-вечерницу.

При этом именно сегодня женщины, мечтающие о ребенке, молились святой Анне о благополучном зачатии. А все, что потом делает в этот день будущая мать – напрямую отразится на судьбе малыша, верили люди.

На стол 7 августа непременно нужно подать картофель в любом виде.

Читайте такжеКогда какой Спас в августе 2019: как Украина отмечает Яблочный, Медовый и Ореховый спасы 2019

Молитва святой Анне о даровании детей и не только

Молитва святой Анне и Иокаму о даровании детей

Читайте такжеМолитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просят в этот праздникО, святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас, рабов Божиих (имярек), на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас.

Таже молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Древняя молитва святой Анны на удачу

Благоугодный корень, израстивший былие благоплодное и вечноцветущее - препетую Богородицу, из Нея же произыде Начальник жизни и Совершитель веры Иисус Христос, многоточный источник, из неяже произыде, яко поток сладости и река мира Благословенная в женах, источающая бездну благ и неизреченное море благости и бесконечного блаженства. Предопределенная чревоносити несравненно Светлейшую лучей солнечных, Еяже прозреша и проповедаша пророческие трубы. Познанная от Плода ея, Царицы Ангелов и вышшей сущей небес, яко сосуд избранный Святаго Духа и вместилище благодати яснейшее. Образ праведности и непорочного жительства и мудрости луг благоуханный и сладкоблаговонный. Исполняющая законная повеления в правости сердца и горящем благоговении и всяким тщанием со блаженным своим супругом и богоносцем Иоакимом. Божественным волением зачавшая в старости маститей и рождшая прежде век предопределенную родитися Матерь Божию. Прамати всемилостивого и всещедраго Бога, готовое заступление и предстательство с верою прибегающих к тебе, утешение страждущих и покой скорбящим, благодатию Внука твоего показующая безчадных и неплодных жен благочадны, приими и моление нас грешных и преложи печаль безчадия молящихся тебе в радость.

Читайте такжеПожелания Анне и веселые поздравления с Днем Анны на словах и в анимированных открыткахДаждь плод чрева призывающим тя, разрешая мрак их безплодия и, яко разрешение безплодия, безчадных жен благочадны сотвори ублажающих тя и славословящих Богочеловека - Внука твоего и Создателя и Господа.

Ей, блаженная и благодатная Анна, всем, яко луна пресветлая, посылающая мирный и тихий свет богоданных в тебе дарований, показавшаяся Сарры честнейшая, Анны матери Самуила светлейшая, Елисаветы славнейшая и всех праведных жен, ихже закон прославляет, честнейшая и яко от сего многой чести и благодати удостоенная, исполни радости и веселия сердца к тебе прибегающих и даждь благодать твою рабе твоей, приемлющей твою скорую помощь, отверзая ей чрево, да твоим предстательством и заступлением улучит зачатие чада и прославит всесвятое Имя Богочеловека - Внука Твоего и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и пресвятым и благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

7 августа – праздник Успения Анны Летней: приметы

По примете, Успение Анны Летней (Анна Зимняя чествуется 22 декабря, на зимнее солнцестояние) предвещает первое перед наступлением осени похолодание.

По погоде 7 августа определяли, какой будет осень и зима:

теплая и без дождей первая половина дня Успения Анны сулила и теплую осень;

какова погода на Анну после обеда – такова и зима будет после декабря.

Также следили за аистами: если те начинали готовиться к отлету, то зима будет ранней и морозной, зато весна теплой.

Первый собранный в этот день фрукт или овощ, по традиции, нужно скормить домашней скотине: если тот будет съеден целиком, то весь следующий год благополучным выдастся.