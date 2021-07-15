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День бухгалтера 2021: душевные поздравления и открытки

15 июля 2021, 19:17

Милые и сердечные пожелания и картинки в День бухгалтера - подборка Главреда

День бухгалтера: поздравления и открытки
День бухгалтера: поздравления и открытки / slavdelo.dn.ua

Свой профессиональный праздник работники бухгалтерии и мастера скрупулезных подсчетов отмечают 16 июля. Не забудьте поздравить родных и коллег открыткой или смс. Когда будем отдыхать в августе, читайте в нашем материале.

Поздравления с Днем бухгалтера

Пускай цифры в жизни для тебя станут верным спутником на пути к преодолению всех планов и целей! Какие бы расчеты и прогнозы ты не делал — пускай каждый из них являет неповторимые моменты счастья, и пускай границы этого счастья будут нескончаемы! С днем бухгалтера!

***

Ты — отличный бухгалтер и просто прекрасная женщина, украшение нашего коллектива! Спешим поздравить тебя с профессиональным днем. Баланс пусть сходится, ошибкам не будет шанса появиться, а проверок не случается вовсе. Все это поможет тебе всегда оставаться такой же веселой и красивой!

***

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По случаю профессионального праздника, Дня бухгалтера, для вас — наши искренние слова поздравлений. Зная всю ценность и значимость вашего труда, мы не перестаем восторгаться вашими личными качествами: добросовестностью, честностью, ответственным отношением к работе. Пускай судьба благодарит за труды и посылает вам свои щедрые подарки.

День бухгалтера картинки
День бухгалтера картинки

***

Все отчеты и расчеты, дебеты и кредиты, балансы и налоги отложите в сторону, ведь сегодня — День бухгалтера, человека, чьим блестящим умом и терпением восхищается каждый успешный коллектив. Поздравляем вас, уважаемые труженики бухгалтерий. Пусть ваши способности возрастают, возможности увеличиваются, приумножается почет и уважение к вашему труду.

***

Вас, знатоки бухгалтерского дела, искренне поздравляем с профессиональным праздником! Пусть безукоризненными будут все ваши отчеты, правильными — подсчеты, безошибочными — решения, благосклонным — начальство, надежными — коллеги, пусть профессиональные достижения сочетаются с личным счастьем, а щедрая судьба исполняет желания и мечты.

День бухгалтера открытки
День бухгалтера открытки

***

Королевам бухгалтерии

Посвящаю поздравление.

Будьте милыми, прекрасными

Даже в дни совсем ненастные!

Пусть все в жизни получается,

Цифры с числами срастаются,

Пусть авралы будут редкими,

А чаек — всегда с конфетками!

***

Бухгалтер, с праздником тебя!

Больших удач я пожелаю,

Пусть цифры сходятся всегда,

И жить проверки не мешали.

Побольше вам любви и страсти,

Чтоб шла работа как по маслу.

Всегда везения в начинаниях

И исполнения всех желаний.

Вместо смет и отчетов — открытки

И цветы, комплименты, улыбки!

С Днем бухгалтера картинки
С Днем бухгалтера картинки

праздник день бухгалтера
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