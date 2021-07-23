День дачника: душевные поздравления и милые открытки

Не забудьте поздравить любителей расслабляться с сапой теплыми поздравлениями и красивыми открытками
Каждое лето любители провести выходные в домике на свежем воздухе отмечают свой праздник День дачника.
День для такого праздника – 23 июля – выбран не случайно. Именно в разгар лета полным ходом ведутся садовые работы в огороде. А какая же дача без грядок и красивого сада с фруктовыми деревьями? Дача остается важной частью жизни многих украинцев. Некоторые обустраивают свои участки максимально пригодными для отдыха. Но для многих обязательной частью отдыха и расслабления является работа на дачных участках. Поэтому пара-тройка грядок для плодово-овощных культур – неотъемлемый атрибут домика за городом.
И хоть этот праздник пока не стал официальным в Украине, дачники отмечают его с размахом, устраивая посиделки, запекая мясо на костре и нарезая в салат выращенные на собственных грядках овощи. О том, как будем отдыхать в августе читайте в нашем материале: Выходные в августе: когда и сколько отдыхаем на День Независимости.
День дачника: поздравления
Спешу, лечу, пожелать хочу удачи
На твоей чудесной даче,
Чтобы все росло, кустилось,
А все грядки колосились,
Чтоб кусты — с пальму ростом,
Баклажаны — как тыквы просто,
Как дыни — помидоры
И свекольно-морковные горы.
В общем, праздник урожая.
Вот чего от души желаю!
***
Дачнику сегодня пожелаем
Сил, погоды хорошей и терпения,
Пусть "сердечко" не подкачает,
Не болят суставы и колени.
Трудно ведь день-деньской
Под жарким солнцем
Буквой "зю", кривой спиной,
С сорняком бороться!
Пусть же кабачки растут,
И свекла краснеет,
Ну, а ты — здоровым будь,
И смейся пободрее!
***
Сезон дачный в разгаре,
Заботы с собой он несёт.
Только дачник всегда "в ударе",
Он природе отдает почет.
Так желаем солнечных дней,
Безоблачного неба и вовремя дождей,
Чтобы насекомые боялись,
На грядки никогда не совались.
Дачник, будь здоров и весел,
Урожай фруктов, овощей чудесен!
Твоя дача день за днём
Цветет твоим трудом!