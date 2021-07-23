День дачника: душевные поздравления и милые открытки

День дачника 2021 / tributes.com

Каждое лето любители провести выходные в домике на свежем воздухе отмечают свой праздник День дачника.

День для такого праздника – 23 июля – выбран не случайно. Именно в разгар лета полным ходом ведутся садовые работы в огороде. А какая же дача без грядок и красивого сада с фруктовыми деревьями? Дача остается важной частью жизни многих украинцев. Некоторые обустраивают свои участки максимально пригодными для отдыха. Но для многих обязательной частью отдыха и расслабления является работа на дачных участках. Поэтому пара-тройка грядок для плодово-овощных культур – неотъемлемый атрибут домика за городом.

И хоть этот праздник пока не стал официальным в Украине, дачники отмечают его с размахом, устраивая посиделки, запекая мясо на костре и нарезая в салат выращенные на собственных грядках овощи. О том, как будем отдыхать в августе читайте в нашем материале: Выходные в августе: когда и сколько отдыхаем на День Независимости.

День дачника: поздравления

Спешу, лечу, пожелать хочу удачи

На твоей чудесной даче,

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Чтобы все росло, кустилось,

А все грядки колосились,

Чтоб кусты — с пальму ростом,

Баклажаны — как тыквы просто,

Как дыни — помидоры

И свекольно-морковные горы.

В общем, праздник урожая.

Вот чего от души желаю!

День дачника картинки

***

Дачнику сегодня пожелаем

Сил, погоды хорошей и терпения,

Пусть "сердечко" не подкачает,

Не болят суставы и колени.

Трудно ведь день-деньской

Под жарким солнцем

Буквой "зю", кривой спиной,

С сорняком бороться!

Пусть же кабачки растут,

И свекла краснеет,

Ну, а ты — здоровым будь,

И смейся пободрее!

День дачника в Украине картинки

***

Сезон дачный в разгаре,

Заботы с собой он несёт.

Только дачник всегда "в ударе",

Он природе отдает почет.

Так желаем солнечных дней,

Безоблачного неба и вовремя дождей,

Чтобы насекомые боялись,

На грядки никогда не совались.

Дачник, будь здоров и весел,

Урожай фруктов, овощей чудесен!

Твоя дача день за днём

Цветет твоим трудом!

День дачника картинки