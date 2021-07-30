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День дружбы 2021: сердечные поздравления и милые открытки для друзей

30 июля 2021, 05:45

Когда отмечают День дружбы, традиции празднования и душевные поздравления и открытки - в материале Главреда.

День дружбы 2021
День дружбы 2021

День дружбы во всем мире отмечают 30 июля. Международный день дружбы 2021 выпадает на пятницу и это отличный повод для того, чтобы встретится с закадычными друзьями и провести вечер в приятной компании.

День дружбы не единственный праздник, который отмечают летом. День друзей празднуют 9 июня, а на носу – 1 августа – День подруги. Подробнее об этом празднике читайте в нашем материале: День подруги 2021: дата и традиции праздника.

Международный день друзей относительно недавний праздник, который ООН утвердил в 2011 году. Цель этого праздника подчеркнуть важность дружеских отношений между людьми и странами для установления мира и налаживания международных связей.

Четких традиций празднования Дня дружбы нет, чаще всего это дружеские посиделки или вылазки на природу. Можно обменяться символическими подарками, напомнив друзьям о том, что они важны.

День дружбы 2021: поздравления

Пусть наша дружба будет крепкой и вынесет все испытания! Этот праздник — прекрасный повод вспомнить, как мы встретились, подружились и пронесли наши дружеские отношения через года. Желаю тебе всех благ, улётного настроения и чтобы чаще улыбалась удача! Оставайся таким же верным, честным и надежным другом. Спасибо за твою преданность!

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***

Поздравляю с Международным днём дружбы. Желаю в своей жизни иметь настоящего верного честного и доброго друга, а лучше несколько таких друзей, которые всегда помогут и подбодрят весёлой шуткой, откроют глаза на мир и вместе с тобой пройдут сквозь проблемы, трудности жизни.

День дружбы 2021: открытки, картинки, поздравления
День дружбы открытки

***

Я желаю в этот день, всем пригласить своих друзей. Желаю застолья веселого, песен дружных и душевных разговоров. Пускай самые верные и настоящие друзья переступят порог вашего дома, и вместе вы откушаете ни пуд соли, а ароматного чая со сладкими карамельками. Желаю каждому, чтобы в этот день он понял, что у него в гостях много людей, на чье плечо и верную руку он может положиться в трудных ситуациях. С днем настоящей дружбы!

***

Спешу поздравить тебя с международным днем дружбы и пожелать тебе хочу сегодня поменьше унывать и огорчаться, любить весть мир и весело смеяться. Пусть каждый новый день подарит тебе радость, а наша дружба не исчезнет никогда, несмотря на небольшие ссоры и недопонимание.

***

Поздравляю с Международным днём дружбы. Желаю, чтобы каждый день твоей жизни превращался в настоящий праздник, где будет много улыбок и добрых слов от друзей, весёлых шуток и ярких моментов с близкими людьми. Пусть верный друг всегда будет рядом, пусть дружба в твоей жизни будет не только на словах.

День дружбы 2021: поздравления, картинки, открытки
День дружбы 2021 поздравления

***

Дружба — это не подарок,

Дружбу надо заслужить,

И поэтому в День Дружбы

Всем желаю не забыть:

Позвоните своим близким,

Пожелайте им добра

И тогда те пожеланья

К вам вернуться все сполна!

Всем своим друзьям скажу я,

Ничего не утая:

Вы — моя опора в жизни,

Моя пристань и семья.

***

Для чего нам нужен друг?

Потому что, если вдруг

Неожиданно взгрустнется,

Скрасит друг всегда досуг.

Друг поможет и поймет,

Невозможное найдет,

От всего, что угрожает,

Непременно сбережет.

В этот день я всем желаю

Друга верного иметь.

Пусть вам дружба помогает

Трудности преодолеть!

День дружбы 2021: открытки, картинки, поздравления
День дружбы 2021 открытки

***

Дружбы крепкой нет важнее,

Это скажет стар и млад.

Верный друг мне всех милее,

Ведь тебе всегда я рад.

Ты поддержишь и поможешь,

Не оставишь в трудный час.

Эту связь ничто не сломит,

Не разлучит никто нас.

Тебя сегодня поздравляю

И обещаю рядом быть,

Здоровья крепкого желаю,

Вместе нас не победить!

***

В международный день друзей,

День крепкой, неразлучной дружбы

Пусть на душе становится теплей

И позабудутся все тяготы и нужды.

Пусть верными останутся друзья,

Придут они на помощь в трудный час

И как большая, крепкая семья

Пусть радуются искренне за вас.

День дружбы 2021: картинки, открытки и поздравления
День дружбы 2021 картинки и поздравления
День дружбы 2021: открытки, картинки, поздравления
Международный день дружбы 2021 открытки
День дружбы 2021: поздравления, картинки и открытки
День дружбы картинки и открытки

праздник Международный день дружбы
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