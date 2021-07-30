День дружбы 2021: сердечные поздравления и милые открытки для друзей

Когда отмечают День дружбы, традиции празднования и душевные поздравления и открытки - в материале Главреда.
День дружбы во всем мире отмечают 30 июля. Международный день дружбы 2021 выпадает на пятницу и это отличный повод для того, чтобы встретится с закадычными друзьями и провести вечер в приятной компании.
День дружбы не единственный праздник, который отмечают летом. День друзей празднуют 9 июня, а на носу – 1 августа – День подруги. Подробнее об этом празднике читайте в нашем материале: День подруги 2021: дата и традиции праздника.
Международный день друзей относительно недавний праздник, который ООН утвердил в 2011 году. Цель этого праздника подчеркнуть важность дружеских отношений между людьми и странами для установления мира и налаживания международных связей.
Четких традиций празднования Дня дружбы нет, чаще всего это дружеские посиделки или вылазки на природу. Можно обменяться символическими подарками, напомнив друзьям о том, что они важны.
День дружбы 2021: поздравления
Пусть наша дружба будет крепкой и вынесет все испытания! Этот праздник — прекрасный повод вспомнить, как мы встретились, подружились и пронесли наши дружеские отношения через года. Желаю тебе всех благ, улётного настроения и чтобы чаще улыбалась удача! Оставайся таким же верным, честным и надежным другом. Спасибо за твою преданность!
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Поздравляю с Международным днём дружбы. Желаю в своей жизни иметь настоящего верного честного и доброго друга, а лучше несколько таких друзей, которые всегда помогут и подбодрят весёлой шуткой, откроют глаза на мир и вместе с тобой пройдут сквозь проблемы, трудности жизни.
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Я желаю в этот день, всем пригласить своих друзей. Желаю застолья веселого, песен дружных и душевных разговоров. Пускай самые верные и настоящие друзья переступят порог вашего дома, и вместе вы откушаете ни пуд соли, а ароматного чая со сладкими карамельками. Желаю каждому, чтобы в этот день он понял, что у него в гостях много людей, на чье плечо и верную руку он может положиться в трудных ситуациях. С днем настоящей дружбы!
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Спешу поздравить тебя с международным днем дружбы и пожелать тебе хочу сегодня поменьше унывать и огорчаться, любить весть мир и весело смеяться. Пусть каждый новый день подарит тебе радость, а наша дружба не исчезнет никогда, несмотря на небольшие ссоры и недопонимание.
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Поздравляю с Международным днём дружбы. Желаю, чтобы каждый день твоей жизни превращался в настоящий праздник, где будет много улыбок и добрых слов от друзей, весёлых шуток и ярких моментов с близкими людьми. Пусть верный друг всегда будет рядом, пусть дружба в твоей жизни будет не только на словах.
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Дружба — это не подарок,
Дружбу надо заслужить,
И поэтому в День Дружбы
Всем желаю не забыть:
Позвоните своим близким,
Пожелайте им добра
И тогда те пожеланья
К вам вернуться все сполна!
Всем своим друзьям скажу я,
Ничего не утая:
Вы — моя опора в жизни,
Моя пристань и семья.
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Для чего нам нужен друг?
Потому что, если вдруг
Неожиданно взгрустнется,
Скрасит друг всегда досуг.
Друг поможет и поймет,
Невозможное найдет,
От всего, что угрожает,
Непременно сбережет.
В этот день я всем желаю
Друга верного иметь.
Пусть вам дружба помогает
Трудности преодолеть!
***
Дружбы крепкой нет важнее,
Это скажет стар и млад.
Верный друг мне всех милее,
Ведь тебе всегда я рад.
Ты поддержишь и поможешь,
Не оставишь в трудный час.
Эту связь ничто не сломит,
Не разлучит никто нас.
Тебя сегодня поздравляю
И обещаю рядом быть,
Здоровья крепкого желаю,
Вместе нас не победить!
***
В международный день друзей,
День крепкой, неразлучной дружбы
Пусть на душе становится теплей
И позабудутся все тяготы и нужды.
Пусть верными останутся друзья,
Придут они на помощь в трудный час
И как большая, крепкая семья
Пусть радуются искренне за вас.