День осеннего равноденствия 2020 – что нужно делать и как поздравлять

Осеннее равноденствие - чего опасаться, ритуалы, приметы и открытки / 1zoom.ru

День осеннего равноденствия 2020 сдвинулся на 22-е число, так как этот год – високосный. Осеннее равноденствие в этом году наступит ровно в 14 часов 31 минуту по киевскому времени.

Детальнее читайте в нашем материале Осеннее равноденствие 2020 – когда и как праздновать.

Ночь и день в сутки осеннего равноденствия длятся поровну – ровно по двенадцать часов. И эзотерики советуют не упускать этот "волшебный" миг равновесия – загадывать заветные желания, строить и визуализировать важные планы и просто думать о хорошем. Считается, что в День осеннего равноденствия человек закладывает фундамент своей судьбы на ближайшие несколько месяцев – до дня зимнего солнцестояния как минимум.

Поэтому самый главный запрет в этот день – негатив в мыслях и поступках.

Осеннее равноденствие в невисокосные годы совпадает с праздником Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября. У наших предков оба этих праздника ассоциировались с праздником урожая: люди устраивали веселые гуляния, в домах накрывали богатые столы (хотя сам праздник Рождество Богородицы – постный, но это не мешало выставлять на стол различные разносолы и вкусные пироги).

Считается, что чем сытнее и богаче праздничный стол – тем больше достатка будет в доме в новом году.

Осеннее равноденствие 2020 и Рождество Богородицы празднуются в разные дни – поэтому даже религиозные люди могут смело делать генеральную уборку в доме (по церковным же праздникам работать нельзя). А "лишние", то есть старые вещи, что отслужили своё – стоит смело сжечь.

Освобождение жизненного пространства – лучший ритуал в День осеннего равноденствия: на место выброшенного старья судьба непременно пошлет что-то хорошее и нужное.

Осеннее равноденствие – время подведения итогов, завершения проектов, примирения с людьми и прощания с вредными привычками и токсичными людьми.

Чтобы зарядиться полезной солнечной энергией – стоит в этот день встречать рассвет (к примеру, в Киеве рассвет 22 сентября наступает в 6:45) и умываться на заре ключевой (проточной) водой.

Осеннее равноденствие – приметы и поверья

Ясная погода обещает теплую осень – и наоборот.

Листья берез и рябин пожелтели – жди холодной зимы.

Птицы на юг улетают в День осеннего равноденствия – тоже к суровой зиме.

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Осеннее равноденствие – открытки-поздравления