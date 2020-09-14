Осеннее равноденствие 2020 – когда и как праздновать

Когда отмечается осеннее равноденствие в 2020 году, какие приметы есть у этого праздника и какие ритуалы нужно провести в этот день – в материале Главреда.
Осеннее равноденствие 2020 выпало на 22 сентября. Обычно день осеннего равноденствия празднуют на сутки позже – но в високосный год дата сдвинулась.
Точное время осеннего равноденствия 2020 – 14.31 по киевскому времени. Именно в этот момент центр Солнца пересечет небесный экватор и из северного полушария перейдет в южное.
В эти сутки длина дня еще равна по продолжительности ночи – но лето окончательно закончилось, а наступление зимы чувствуется всё сильнее.
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Осеннее равноденствие – традиции и что приготовить
В старину день осеннего равноденствия был праздником урожая. Люди устраивали гуляния, чтобы поблагодарить природу за ее дары и самим набраться сил перед суровой зимой.
На стол принято было подавать пироги и пирожки с различной начинкой:
- с капустой – для богатства и достатка,
- с мясом – для исполнения желаний,
- с брусникой – для удачной любви.
Еще до рассвета принято было умываться проточной водой – для красоты и здоровья.
Чтобы избавиться от негатива и бед в жизни – нужно в этот день сжечь что-то из старых ненужных вещей. Также день осеннего равноденствия отлично подходит для генеральной уборки.
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Осеннее равноденствие – приметы
► Каков день осеннего равноденствия – такова и вся осень, так что внимательно следите за погодой: если тепло и сухо – к мягкой поздней зиме и наоборот.
► Много рябины – к дождливой осени и холодной зиме. А если на рябине и березе уже висят желтые листья, то ждали еще и ранних заморозков.
► Много желудей – на Рождество будет много снега.
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Осеннее равноденствие – что категорически делать нельзя
- Начинать что-то новое – лучше подвести итоги прошлого.
- Ссориться, ругаться и конфликтовать – любой негатив может отпугнуть удачу и деньги от человека.
- Не впустить в дом гостей, пожалеть угощение – это к бедности.
Осеннее равноденствие – что надо сделать в этот день
Стоит шумно и весело отпраздновать день осеннего равноденствия – с сытным застольем и в кругу приятных, дорогих сердцу людей.
Нужно отпустить все обиды и постараться простить всё дурное.
На осеннее равноденствие можно провести ритуал, чтобы найти любовь: купить пару для какого-то личного предмета (для своей подушки или зубной щетки, например).
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