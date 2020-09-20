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Рождество Пресвятой Богородицы 2020 – когда и как праздновать

20 сентября 2020, 06:30

Что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы – как празднуют этот день, какие приметы и традиции соблюдают – выяснил Главред.

Рождество Пресвятой Богородицы 2020 - что нельзя и что можно делать 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы. Икона
Рождество Пресвятой Богородицы 2020 - что нельзя и что можно делать 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы всегда отмечают 21 сентября. Праздник еще носит название Вторая Пречистая, а в народном календаре его прозвали Осенины или Госпожинки.

В народе говорят, что в праздник 21 сентября окончательно устанавливается осень. Поэтому в невисокосные года он совпадает с Днем осеннего равноденствия. Хотя в 2020 году осеннее равноденствие выпало на 22 сентября.

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Рождество Пресвятой Богородицы – кратко о празднике

Рождество Пресвятой Богородицы – праздник двунадесятый, то есть он тесно связан с событиями земной жизни Христа – через его мать, святую Деву Марию.

Читайте такжеБлаговещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньгиМария стала поздним ребенком благочестивых супругов Иоакима и Анны. Господь даровал им счастье стать родителями уже почти в конце их земной жизни, после долгих молитв о потомстве.

В благодарность за то, что Господь всё-таки даровал им ребенка, супруги посвятили Марию Богу. Как только малышке исполнилось три года – ее отдали в Иерусалимский храм (в честь этого события установлен другой великий церковный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы), где будущая мать Спасителя служила до совершеннолетия.

Рождество Пресвятой Богородицы – что нельзя делать, а что нужно, приметы

Все праздники, посвященные Богородицы, считаются женскими праздниками. Поэтому большинство примет и традиций посвящены именно женщинам. Например, одна из примет утверждает, что если в праздник 21 сентября женщина умоется проточной водой до рассвета – то останется красавицей до самой старости.

Читайте такжеРождество Богородицы: что делать для замужества и беременностиСчитается, что особой силой в этот день обладают молитвы матерей о своих детях. Бездетные люди именно в праздник Рождество Пресвятой Богородицы стараются помолиться о беременности жены в паре.

Также народные приметы утверждают, что сыгранная на Рождество Пресвятой Богородицы свадьба будет заранее благословлена Небесами. Подходит этот день и просто для сватовства или планирования будущего союза.

В народной традиции этот день ассоциируется с праздником урожая, поэтому принято благодарить высшие силы за ниспосланные дары и молиться о новом урожае. В огороде начинается уборка лука, выкапывают оставшийся картофель, пасечники начинают прятать улья на зимовку.

Чтобы избавиться от порчи – в праздник Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября советуют сжечь что-то из старых вещей, а ребенка облить водой, пока тот стоит на пороге дома.

В Рождество Пресвятой Богородицы нельзя:

  • заниматься тяжелым и грязным трудом, рукоделием (например, копать, вышивать, мыть);
  • ссориться и провоцировать негатив;
  • выбрасывать остатки еды после праздничной трапезы (чаще всего их отдают домашним животным, иногда – закапывают);
  • отказывать кому-то в помощи, особенно нищим и больным людям.

Рождество Пресвятой Богородицы – пост, что можно есть

На Рождество Пресвятой Богородицы принято поститься – то есть под запретом мясо и алкоголь (можно только рюмочку винца за праздничным столом).

Зато принято печь пирог с инициалами "Р" и "Б" (Рождество Богородицы) – и угощать им друзей, знакомых и нищих. Чем больше раздашь – тем больше достатка придет в дом.

Напомним, что православный церковный календарь в сентябре 2020 включает в себя не только такие праздники, как Михайлово Чудо и Рождество Пресвятой Богородицы 2020. Подробнее читайте в нашем материале Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники.

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