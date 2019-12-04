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4 декабря – какой сегодня праздник: Третья Пречистая и приметы на Введенье

4 декабря 2019, 00:34

Введение в храм Пресвятой Богородицы в народе именуют Воротами зимы.

4 декабря праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать, приметы
4 декабря праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

4 декабря 2019 – сегодня праздник церковный и значительный.

Это Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019 (если по-украински – Введення в храм Пресвятої Богородиці). Подробнее читайте в нашем материале Поздравления на Введение в храм Пресвятой Богородицы – картинки, в прозе и стихи.

Мир устроил себе День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. В России День информатики.

По народному календарю, 4 декабря – Введенье. Еще по-народному говорят, Третья Пречистая (четвертой Пречистой уже не бывает).

4 декабря: праздник церковный

Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечается в честь начала служения Марии в церкви. 

Такой зарок – посвятить ребенка Богу, если Тот пошлет им дар родительства – дали праведные Иоаким и Анна, когда молили о малыше.

Постный день – продолжается Рождественский пост 2019. Но в честь праздника разрешены небольшие вольности в еде. О том, что можно есть в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, о чем и как молиться – читайте в нашем материале Введение в храм Пресвятой Богородицы: когда и как празднуется, молитвы.

4 декабря: приметы

Введение в народе именуют Воротами зимы. С этого дня морозы брались за людей всерьез.

Если на Введение погода морозная, но ясная, то на следующий год ждали теплого лета и доброго урожая осенью. А вот если день пасмурный, то на плодородный год рассчитывать не приходилось.

Также определяли погоду на рождественские праздники: 

  • мороз аж трещит – холода до самого Рождества задержатся;
  • мороза нет – и праздники теплыми выдадутся.

4 декабря: что нельзя делать, а что нужно

В старину на Руси в этот день был День Марены – богини отмирания природы.

Чтобы заручиться благосклонностью этого божества, принято было в этот день есть оладьи с киселем, морковь и репу.

Ранее Главред уже писал о том, что категорически нельзя делать в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы: традиции и приметы дня, связанные с деньгами и привлечением любви. Помимо традиционного запрета на работу есть и специфические "нельзя".

4 декабря: именины

День ангела справляет Мария – в честь праздника Богородицы.

Читайте такжеДень Марии 2019: как феерично поздравить Маш с именинами в праздник Пресвятой Богородицы

4 декабря: кто родился

4 декабря родились такие знаменитости:

  • 1922 — французский актер театра и кино Жерар Филип (Пармская обитель, Фанфан-тюльпан, Большие маневры, Опасные связи и др.).
  • 1949 — американский актер, лауреат Оскара Джефф Бриджес (Железный человек, Призрачный патруль, Kingsman: Золотое кольцо и др.).
  • 1954 — украинский актер и режиссер Григорий Гладий (Возвращение Баттерфляй, Сирано де Бержерак и др.).
  • 1963 — украинский спортсмен, 35-кратный рекордсмен мира в прыжках с шестом, олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира Сергей Бубка.
  • 1964 — американская актриса театра и кино Мариса Томей (Мой кузен Винни, Чего хотят женщины, Рассказ служанки, Человек-паук: Возвращение домой и др.).
  • 1969 — американский рэпер Джей Зи.
  • 1973 — американская супермодель, актриса, певица и телеведущая Тайра Бэнкс.

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