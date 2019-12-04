Поздравления на Введение в храм Пресвятой Богородицы – картинки, в прозе и стихи

4 декабря – праздник у православных большой и светлый. С легкой душой и надеждой в сердце отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы (или Введення в храм Пресвятої Богородиці, если по-украински).

На Введение во храм Пресвятой Богородицы поздравления в картинках, в прозе своими словами или краивые стихи отправляют всем – и друзьям, и просто знакомым.

Ранее Главред уже писал о том, что категорически нельзя делать в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы: традиции и приметы дня, связанные с деньгами и привлечением любви.

А о том, что можно есть в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, о чем и как молиться – читайте в нашем материале Введение в храм Пресвятой Богородицы: когда и как празднуется, молитвы.

В сегодняшнем материале – открытки с поздравлениями православными на Введение во храм Пресвятой Богородицы и поздравления на словах: в прозе, в стихах, короткие смс и на украинском языке.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе

В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлёт терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.

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Поздравляем Вас с двунадесятым Богородичным праздником — Введения во храм Пресвятой Богородицы! Желаем небесной радости, благоденствия, мира и благости от Заступницы рода христианского — Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы!

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В день введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах

В Днем введения во храм

Богородицы Святой!

Пусть легко живется Вам,

И в душе царит покой!

Пусть во всем поможет Бог,

Будут близкие ценить.

Счастья Вам большой кусок,

Чтоб ни капли не тужить!

***

В Божий дом придем с молитвой

Перед образом падем,

На спасение с надеждой

Пламя мы свечи зажжём.

Светлый праздник православных

В наших душах свет зажжет,

И Мария пресвятая

От грехов всех сбережет!

***

С Днем Введения во храм

Нашей мамочки небесной!

Вот взывает к небесам,

Колокольный звон чудесный.

Поздравляю искренне тебя

И желаю благодати всюду.

Мира, радости, добра

И чтоб жизнь была как чудо.

***

Молюсь я Богородице Святой,

Прошу здоровья своим близким,

Сегодня поздравляю всех,

С введением во храм Пречистой.

Желаю радости, добра,

Из сердца выбросить обиды,

Сходите в церковь и тогда,

Почувствуете смысл жизни.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: поздравления короткие в смс

Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. От чистого сердца желаю большого и светлого счастья тебе и твоим близким, а также здоровья, мира, радости, отрады, гармонии и доброты души.

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С днем введения во храм

Пресвятой Марии

Поздравляю и желаю,

Чтобы в счастье жили.

Чтобы в душах лишь тепло

И добро хранили.

С верой сильною в душе

Только вы лишь жили.

***

Богородица Пресвятая

В этот день введена была в храм!

От души я сегодня желаю,

В светлый праздник, счастья всем вам!

***

В Днем введения во храм

Богородицы Святой!

Пусть легко живется Вам,

И в душе царит покой!

Введення в храм Пресвятої Богородиці: привітання та поздоровлення

Вітаємо із святом Пресвятої Богородиці. Завжди, коли ми прибуваємо у Божий храм, щоби скласти Пресвятій Богородиці найщиріші та найчистіші молитви, ми віримо, що вони за молитвами Пречистої доходять до небес і дають нам необхідну допомогу на подальші труди та подвиги у цьому земному житті. Божа Матір постійно молиться за нас і ми віримо, що Вона й сьогодні разом із нами предстоїть і молиться Богу. Хай Пресвята Богородиця допомагає нам і далі достойно нести свій хрест та дала силу й допомогу звершувати своє спасіння.

***

У День введення у храм

Світлої Богородиці

Від душі бажаю Вам —

Життя добром хай повниться,

Нехай щасливим буде дім,

Добрим і привітним,

І любов живе нехай у нім —

Ясна, примітна!

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У День введення у храм Пресвятої Богородиці хочу щиро побажати чистої любові від серця та доброї надії, світлої радості і незгасної віри, міцних сил і щедрості душі, небесної благодаті та щасливої родини.

***

Богородиця Пресвята

В цей день була введена в храм!

Від душі я сьогодні бажаю,

У світле свято, щастя усім вам!

Нехай ведучі у храм ступені

Вас до достатку з добром приведуть!

Нехай Марія подарує смирення,

І всі проблеми з життя підуть!