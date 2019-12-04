Поздравления на Введение в храм Пресвятой Богородицы – картинки, в прозе и стихи

Открытки с поздравлениями православными Введение во храм Пресвятой Богородицы и поздравления в прозе, стихах и смс подготовил Главред на праздник 4 декабря.
4 декабря – праздник у православных большой и светлый. С легкой душой и надеждой в сердце отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы (или Введення в храм Пресвятої Богородиці, если по-украински).
На Введение во храм Пресвятой Богородицы поздравления в картинках, в прозе своими словами или краивые стихи отправляют всем – и друзьям, и просто знакомым.
Ранее Главред уже писал о том, что категорически нельзя делать в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы: традиции и приметы дня, связанные с деньгами и привлечением любви.
А о том, что можно есть в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, о чем и как молиться – читайте в нашем материале Введение в храм Пресвятой Богородицы: когда и как празднуется, молитвы.
В сегодняшнем материале – открытки с поздравлениями православными на Введение во храм Пресвятой Богородицы и поздравления на словах: в прозе, в стихах, короткие смс и на украинском языке.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе
В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлёт терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.
***
Поздравляем Вас с двунадесятым Богородичным праздником — Введения во храм Пресвятой Богородицы! Желаем небесной радости, благоденствия, мира и благости от Заступницы рода христианского — Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы!
***
В день введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах
В Днем введения во храм
Богородицы Святой!
Пусть легко живется Вам,
И в душе царит покой!
Пусть во всем поможет Бог,
Будут близкие ценить.
Счастья Вам большой кусок,
Чтоб ни капли не тужить!
***
В Божий дом придем с молитвой
Перед образом падем,
На спасение с надеждой
Пламя мы свечи зажжём.
Светлый праздник православных
В наших душах свет зажжет,
И Мария пресвятая
От грехов всех сбережет!
***
С Днем Введения во храм
Нашей мамочки небесной!
Вот взывает к небесам,
Колокольный звон чудесный.
Поздравляю искренне тебя
И желаю благодати всюду.
Мира, радости, добра
И чтоб жизнь была как чудо.
***
Молюсь я Богородице Святой,
Прошу здоровья своим близким,
Сегодня поздравляю всех,
С введением во храм Пречистой.
Желаю радости, добра,
Из сердца выбросить обиды,
Сходите в церковь и тогда,
Почувствуете смысл жизни.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: поздравления короткие в смс
Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. От чистого сердца желаю большого и светлого счастья тебе и твоим близким, а также здоровья, мира, радости, отрады, гармонии и доброты души.
***
С днем введения во храм
Пресвятой Марии
Поздравляю и желаю,
Чтобы в счастье жили.
Чтобы в душах лишь тепло
И добро хранили.
С верой сильною в душе
Только вы лишь жили.
***
Богородица Пресвятая
В этот день введена была в храм!
От души я сегодня желаю,
В светлый праздник, счастья всем вам!
***
В Днем введения во храм
Богородицы Святой!
Пусть легко живется Вам,
И в душе царит покой!
Введення в храм Пресвятої Богородиці: привітання та поздоровлення
Вітаємо із святом Пресвятої Богородиці. Завжди, коли ми прибуваємо у Божий храм, щоби скласти Пресвятій Богородиці найщиріші та найчистіші молитви, ми віримо, що вони за молитвами Пречистої доходять до небес і дають нам необхідну допомогу на подальші труди та подвиги у цьому земному житті. Божа Матір постійно молиться за нас і ми віримо, що Вона й сьогодні разом із нами предстоїть і молиться Богу. Хай Пресвята Богородиця допомагає нам і далі достойно нести свій хрест та дала силу й допомогу звершувати своє спасіння.
***
У День введення у храм
Світлої Богородиці
Від душі бажаю Вам —
Життя добром хай повниться,
Нехай щасливим буде дім,
Добрим і привітним,
І любов живе нехай у нім —
Ясна, примітна!
***
У День введення у храм Пресвятої Богородиці хочу щиро побажати чистої любові від серця та доброї надії, світлої радості і незгасної віри, міцних сил і щедрості душі, небесної благодаті та щасливої родини.
***
Богородиця Пресвята
В цей день була введена в храм!
Від душі я сьогодні бажаю,
У світле свято, щастя усім вам!
Нехай ведучі у храм ступені
Вас до достатку з добром приведуть!
Нехай Марія подарує смирення,
І всі проблеми з життя підуть!