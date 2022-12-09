День Святого Николая 2023: что можно и нельзя дарить детям

Самый простой способ узнать, какой подарок ждет ребенок 19 декабря, это написать вместе с ним письмо Святому Николаю. Но есть некоторые ограничения в подарках.

День Святого Николая - праздник, когда каждый хочет найти под подушкой подарок / Фото pixabay.com

Каждый год 19 декабря христиане отмечают один из самых больших праздников - День Святого Николая. Он является одним из самых почитаемых христианских святых.

Святой Николай - фигура вполне реальная. Почитать о том, кем он был и чем прославился, можно в материале День Святого Николая 2022: история праздника, традиции и запреты дня.

Что нельзя делать в день Св. Николая Чудотворца

19 декабря приходится на Рождественский пост. В этот день можно есть рыбу, но нельзя есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.

В День Святого Николая нельзя давать взаймы - заемщик вместе с деньгами может вынести из дома удачу и везение.

Православная церковь не говорит о каких-либо ограничениях относительно домашней работы 19 декабря, но, согласно народным обычаям, в этот день нельзя заниматься ремонтом, шить, стирать.

Что можно делать в день Святого Николая

Верующие люди должны обязательно сходить в церковь и помолиться. Также в этот день необходимо помогать близким, раздавать милостыню, но не афишировать это.

Согласно народной традиции, в День Святого Николая детям кладут под подушку подарки, в западной Европе принято развешивать носки над камином или ставить башмаки на подоконник.

В День Святого Николая принято дарить подарки детям / Фото pixabay.com

Если ребенок был капризным и непослушным, то мог получить розгу или кусок угля как символ наказания.

По легенде, Святой Николая приходит к детям не один, а со "свитой" - тремя ангелами и чертиком. Ангелы рассказывают святому, что хорошего сделал за прошедший год ребенок. А чертик - о всех его шалостях. В зависимости от того, какой список дел окажется большим, Святой Николай и принимает решение - сделать малышу подарок или положить розги под подушку или насыпать в ботинок золу.

Даже если ребенок вел себя не очень хорошо, психологи не советуют привязывать наказания к таким праздникам. Малыш должен верить в чудо и в то, что есть добрые силы, которые способны творить чудеса для детей независимо от того, как они себя ведут.

Что принято дарить и что нельзя дарить детям на День Святого Николая

Самый простой способ узнать, какой подарок ждет ребенок 19 декабря, это написать вместе с ним письмо Святому Николаю. У взрослого человека, которого вы хотите порадовать, можно аккуратно расспросить о его желаниях. При этом важно учитывать некоторые правила относительно того, что можно и нельзя дарить в день Николая Чудотворца.

По традиции в День Святого Николая дарили медовые прянички - николайчики, в Голландии - леденцы и марципаны, в Германии - кексы и пряники.

Святой Николай дарил людям только самое необходимое, поэтому не стоит покупать в этот день дорогие подарки.

Также нельзя дарить ничего агрессивного и злобного, например, игрушечное оружие или игру-стрелялку.

Можно ли дарить деньги на День Святого Николая

Святой Николай считается защитником обездоленных. Он помогал нуждающимся и малообеспеченным, поэтому, как уже было сказано, дорогие подарки лучше оставить на другие праздники. Это ограничение касается в том числе и денег и драгоценностей в качестве подарка.

Но в то же время, например, в Польше ребенку насыпают в мешочек монеты. Однако такой подарок разрешается, если малыш собирает деньги на какую-то большую мечту.

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