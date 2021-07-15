Какой сегодня праздник 15 июля 2021: День миротворца в Украине, чествование небес в Китае

Что нельзя делать в праздник Берегини и почему в Великобритании 40 дней будет идти дождь
В Украине сегодня отмечают День миротворца, в Великобритании предсказывают погоду, а в Китае молятся Богу Неба и купают домашних животных.
15 июля 2021: День миротворца в Украине
Официально День украинского миротворца в Украине отмечают с 2013 года. Цель данного праздника – напомнить о мужестве, верности присяге, подвиге и неукоснительном исполнении служебных обязанностей миротворцами. Также в этот день устраиваются церемонии памяти миротворцев погибших при исполнении служебных обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала.
15 июля в народе отмечают праздник Берегини
В языческой мифологии Берегиня считалась матерью всех духов и покровительницев урожая. В этот день нельзя ссориться и лениться. Все важные дела нужно завершить.
Какой сегодня праздник: международные праздники
15 июля – Всемирный день навыков молодежи
Праздник утвержден ООН в 2015 году с целью обратить внимание на проблемы безработицы молодежи. По статистике Международной организации труда, у молодых людей в три раза больше шансов лишиться работы. 125 миллионов молодых людей в мире живут за чертой бедности. Цель праздника – повышение социально-экономических условий для молодежи.
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15 июля праздники в мире
- День демократии и национального единства в Турции – праздник учрежден в 2016 году, после печальных событий которые произошли в Турции в 2016 году. Недовольные властью турецкого президента совершили попытку военного переворота в которой погибли более 240 человек.
- День святого Свитуна в Великобритании – в этот день чтят память английского епископа Свитуна Винчестерского и наблюдают за погодой. Согласно поверью, если в этот день пойдет дождь – быть погоде дождливой еще 40 дней.
- День Грюнвальдской битвы в Литве – в этот день в 1410 году под селением Грюнвальд (Жальгирис) объединенное польско-литовское войско разгромило рыцарей Тевтонского ордена. В этот день проводятся инсценировки известной битвы.
- Чествование небес в Китае – празднование "Тянь-куан цзе" посвященное Богу Неба. В этот день семья собирается за ритуальным обедом. На стол подают особые пампушки, которые ублажат Бога.