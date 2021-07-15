Какой сегодня праздник 15 июля 2021: День миротворца в Украине, чествование небес в Китае

Какой сегодня праздник 15 июля 2021 / lb.ua

В Украине сегодня отмечают День миротворца, в Великобритании предсказывают погоду, а в Китае молятся Богу Неба и купают домашних животных.

15 июля 2021: День миротворца в Украине

Официально День украинского миротворца в Украине отмечают с 2013 года. Цель данного праздника – напомнить о мужестве, верности присяге, подвиге и неукоснительном исполнении служебных обязанностей миротворцами. Также в этот день устраиваются церемонии памяти миротворцев погибших при исполнении служебных обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала.

15 июля в народе отмечают праздник Берегини

В языческой мифологии Берегиня считалась матерью всех духов и покровительницев урожая. В этот день нельзя ссориться и лениться. Все важные дела нужно завершить.

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Какой сегодня праздник: международные праздники

15 июля – Всемирный день навыков молодежи

Праздник утвержден ООН в 2015 году с целью обратить внимание на проблемы безработицы молодежи. По статистике Международной организации труда, у молодых людей в три раза больше шансов лишиться работы. 125 миллионов молодых людей в мире живут за чертой бедности. Цель праздника – повышение социально-экономических условий для молодежи.

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