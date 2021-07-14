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Когда День Крещения Руси 2021: дата и история празника

14 июля 2021, 12:38

Как Владимир выбирал религию для Киевской Руси и как отказал мусульманам

Когда Крещение Руси в Украине
Когда Крещение Руси в Украине / molbuk.ua

28 июля христиане отмечают 1033-й год со дня Крещения Руси-Украины. В этот день также чтят память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси. Устраиваются крестные ходы, богослужения и массовые гуляния.

День Крещения Руси: история праздника

Первое упоминание о крещении Руси-Украины датируется 988 годом. Именно тогда христианство упоминается как основная религия, которая постепенно заменяла язычество. Согласно легенде, князь Владимир созвал послов разных стран, чтобы они рассказали ему о преимуществах религий в других государствах. Также он направил своих приближенных посмотреть, как происходят богослужения.

Иудейская религия не пришлась по душе князю, он считал, что Господь разгневался на евреев и лишил их родины. Мусульманам сказал: "Руси есть веселие пити, не можем без того быти ". Бытует мнение, что именно отзывы посланцев о богослужениях в Византии стали решающими при выборе Владимиром новой религии.

Князь Владимир, чтобы показать пример своим подданным, для начала крестился сам. Крещение правителя происходило под Херсонесом (нынешняя Корсунь). За несколько лет до крещения Владимира, крестилась его бабушка – княгиня Ольга.

Владимир способствовал распространению христианства на Руси. Он возводил новые города и церкви. Принятие христианства способствовало укреплению связей между отдельными землями Киевской Руси с европейскими странами.

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Приметы и молитвы в День Крещения Руси

28 июля действует много различных народных примет.

  • Если в этот день работать – ночью не миновать кошмаров.
  • Липа пожелтела – к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы – ранняя осень.
  • Если с утра прошел дождь, значит дальше будет солнце.
  • Громкий гром – к дождю.
  • Кузнечики в поле громко стрекочут – к зною.
  • Вечерний туман предвестник дождя.

Молитва Владимиру

"О великий угодниче Божий, равноапостольный княже Владимире! Призри на немощи наши и умоли Премилосердаго Царя Небеснаго, да не прогневается на ны зело и да не погубит нас со беззаконьми нашими, но да помилует и спасет нас по милости Своей, да всадит в сердца наша покаяние и спасительный страх Божий, да просветит Своею благодатию ум наш, во еже оставити нам стези нечестия и на путь спасения обратитися, неуклонно же заповеди Божия творити и уставы Святыя Церкве соблюдати. Моли, благосерде, Человеколюбца Бога, да явит нам великую милость Свою: да избавит нас от смертоносных болезней и от всякаго зла, да сохранит и спасет рабов Божиих (имена) от всех козней и наветов вражиих и да все мы сподобимся с тобою вечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога во веки веков".

Автор: Olena Stronh
князь Владимир День Крещения Руси
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