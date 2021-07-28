УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам

28 июля 2021, 05:30

Князь Владимир способствовал популяризации христианства на Руси

День ангела Владимира
День ангела Владимира / pravoslavna.volyn.ua

28 июля празднуют именины мужчины с красивым именем Владимир. Согласно церковному календарю, день ангела Владимир отмечает 50 раз. Только в декабре святых с таким именем почитают 8 раз.

Именины Владимира 28 июля одни из самых известных, благодаря тому, что в этот день церковь чтит память великого князя Владимира – крестителя Руси.

Князь Владимир Великий крестил Русь в 988 году. Он долго выбирал религию для своего народа, отправлял послов в разные страны, чтобы ознакомиться с культурой и традициями веры разных государств. Очарованный богослужениями в храмах Византии, он сделал свой выбор в пользу христианства, отбраковав религию иудеев и ислам. Подробнее о дне крещения Руси и традициях праздника читайте в нашем материале: День Крещения Руси 2021: дата и история праздника.

Владимир способствовал распространению христианства на Руси. Показав пример своим подданным, для начала крестился сам. Крещение правителя происходило под Херсонесом (нынешняя Корсунь). За несколько лет до крещения Владимира, крестилась его бабушка – княгиня Ольга.

День ангела Владимира: поздравления

Поздравляю тебя с именинами, Владимир. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.

Реклама

***

В День ангела Владимира от чистого сердца желаем вам, чтобы святое имя вело вас по длинной дороге судьбы к настоящей славе, а дела ваши, успехи и жизненные достижения были такими же величественными.

***

Великого и мужественного Владимира, прекрасного мужчину поздравляю с именинами. Желаю всегда быть лидером по жизни, стремиться к целям и заполучать успех, желаю крепкого здоровья и благополучия, море удовольствий и веселья.

День ангела Владимира: поздравления, картинки, открытки
День ангела Владимира поздравления

***

Вова, ты – великий и мужественный, классный и веселый, отличный парень! Иметь такого друга как ты – это большое счастье! Поздравляю с Днем ангела и желаю тебе всегда оставаться счастливым, добрым, красивым и ярким. Пусть Бог тебя хранит, а ангел – оберегает от всех невзгод и неприятностей.

***

В День Владимира Святого,

Я хочу поздравить вас.

Пусть небесный покровитель,

Не оставит вас на час.

Дарит мир, здоровье, радость,

Бережет от бед, обид.

И поток энергий светлых,

Будет пусть для вас открыт.

День ангела Владимира: открытки, картинки, поздравления
День ангела Владимира открытки

***

Святой Владимир — твой защитник

Пусть укажет тебе путь.

На мир, отбросив все сомненья,

Позволит с радостью взглянуть.

Пусть дарит этот день надежду,

Радость, исполнение мечты.

Лучше станет жизнь, чем прежде.

Пусть все будет, как захочешь ты.

***

Вовка, Вовочка, Владимир,

Поздравления принимай.

Будет судьбой всегда хранимый,

И по жизни бед не знай.

Будь здоровым, невредимым,

Достигай любых вершин.

Будь счастливым и любимым,

С днем поздравляю именин.

День ангела Владимира картинки, поздравления
Именины Владимира картинки

***

Владеешь миром ты, Владимир.

И вот, День ангела пришёл.

По жизни силами своими

Чтоб ты все блага приобрёл!

Желаю быть тебе, Володя,

Таким же сильным и крутым,

Пусть денежки к тебе приходят,

И путь твой будет золотым.

Княгиню встретить я желаю,

Такую, как достоин ты!

Пускай тебя судьба ласкает,

И все сбываются мечты!

День ангела Владимира: открытки, поздравления, картинки
Именины Владимира открытки
День ангела Владимира: открытки, картинки, поздравления
С днем ангела Владимира открытки
День ангела Владимира: открытки и поздравления
День Владимира открытки и поздравления

имена Владимир Великий
Сейчас вы просматриваете новость «День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Звезда Крепостной Катерина Ковальчук взбудоражила откровенной фотосессией у бассейнаЗвезда Крепостной Катерина Ковальчук взбудоражила откровенной фотосессией у бассейна Астролог назвал топ-3 самых умных знака ЗодиакаАстролог назвал топ-3 самых умных знака Зодиака Хрустящие огурцы на зиму: старинный и проверенный рецептХрустящие огурцы на зиму: старинный и проверенный рецепт Ксения Мишина показала упругие бедра в тугом купальнике и свела с ума своей красотойКсения Мишина показала упругие бедра в тугом купальнике и свела с ума своей красотой Два "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осеньюДва "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью

Последние новости

05:30

День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам

05:13

Найдена связь между сном и весом: сколько нужно спать, чтобы стать стройнее

03:52

Ученые научились определять шизофрению по анализу крови

02:35

Звезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным телом

01:36

Опасно ли для мозга постоянное употребление кофе - ответ ученых Видео

Реклама
01:01

Сезон арбузов стартовал: безопасность ягод в Киеве проверили в лаборатории Видео

00:27

Гороскоп на 28 июля для всех знаков Зодиака: романтическое приключение, покупки или ссора Видео

00:27

Невролог назвал самую опасную позу для сна

00:18

Как варить какао — самый простой рецепт Видео

00:12

Приметы на 28 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

27 июля, вторник
23:56

Какие вещи привлекают негатив в дом и несут неудачи Видео

23:31

Огромные булыжники летели с неба: в Италии град размером с яблоко разбил авто и наделал беды Видео

23:09

Как продлить молодость мозга: названа одна важная привычка Видео

23:07

Люксембург открылся для украинцев: Кулеба перечислил условия въезда Видео

22:48

Украинцам грозит серьезная инфекционная болезнь из-за погоды

22:29

Instagram изменит условия пользования для подростков: новые правила

22:22

Названы семь утренних привычек, которые помогают худеть Видео

22:02

Пилот отказался рулить: в Одессе в аэропорту возникла пробка из самолетов Видео

21:57

В ОПУ рассказали, чего ожидает Зеленский от встречи с Путиным Видео

21:40

"Россия сама создает опасность": в ТКГ высказались о перемирии на Донбассе Видео

Реклама
21:11

Зеленский прокомментировал увольнение Хомчака

21:01

На Украину налетит резкое похолодание до +15 Видео

20:34

Киевлян призвали пить воду из-под крана и не покупать бутилированную

20:23

Били палками и подвесили на дереве: в Индии родственники убили девушку за ношение джинсов

20:22

Привез из России: в Киеве от штамма Дельта скончался мужчина Видео

20:08

Три препятствия для снижения цен на продукты мнение

20:04

Зеленский провел массовые кадровые изменения в СНБО Видео

20:02

Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову Видео

19:46

Свежий рейтинг партий: "слуги народа" теряют свои позиции

19:38

В Украине правительство подготовило подарок для школьников из многодетных семей

19:18

Масштабный пожар на Хортице: подозревают поджог Видео

19:05

Бывшего политика Литвы бросили за решетку за шпионаж в пользу России

18:54

В моду на осень зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламура Видео

18:48

Названы жирные продукты, которые снижают уровень плохого холестерина Видео

18:39

В мире резко подскочили цены на кофе: выяснилась причина

18:38

Зеленский уволил Хомчака, новым главнокомандующим ВСУ назначен Залужный Видео

18:19

Била детей и издевалась: скандального стоматолога из Ровно лишили лицензии Видео

18:12

Водителям киевских маршруток запретили слушать музыку и курить в салоне Видео

17:59

Пять симптомов здоровья, которые никогда не следует игнорировать Видео

17:52

У Зеленского назвали реальную причину исключение Green Grey из концерта ко Дню Независимости Видео

Реклама
17:33

В Киеве появилось опасное мороженое с ядовитым веществом: где его продают Видео

17:21

Абсолютно голая Mamarika засветила тату на интимном месте в горячей фотосессии

17:04

Прививка не помогла: в Запорожье от опасной болезни умерла женщина Видео

16:39

"Подрывает безопасность Украины": в Европарламенте раскритиковали соглашение по Северному потоку-2 Видео

16:24

Гребля по эскалатору и серфинг на автомойке: известный пранкер снял пародию на Олимпийские игры Видео

16:23

В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП по случаю 1033-летия крещения Руси-Украины Видео

16:11

Группа Green Grey устроила языковой скандал из-за Дня Независимости Украины

16:07

Хрустящие и вкусные драники: самый простой рецепт приготовления

16:04

В Днепре женщине по "Новой почте" вместо iPhone продали кирпич Видео

15:57

Прожили несколько лет в больнице: дети с пересаженными почками наконец уехали из Охматдета домой Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять