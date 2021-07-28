День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам

День ангела Владимира / pravoslavna.volyn.ua

28 июля празднуют именины мужчины с красивым именем Владимир. Согласно церковному календарю, день ангела Владимир отмечает 50 раз. Только в декабре святых с таким именем почитают 8 раз.

Именины Владимира 28 июля одни из самых известных, благодаря тому, что в этот день церковь чтит память великого князя Владимира – крестителя Руси.

Князь Владимир Великий крестил Русь в 988 году. Он долго выбирал религию для своего народа, отправлял послов в разные страны, чтобы ознакомиться с культурой и традициями веры разных государств. Очарованный богослужениями в храмах Византии, он сделал свой выбор в пользу христианства, отбраковав религию иудеев и ислам. Подробнее о дне крещения Руси и традициях праздника читайте в нашем материале: День Крещения Руси 2021: дата и история праздника.

Владимир способствовал распространению христианства на Руси. Показав пример своим подданным, для начала крестился сам. Крещение правителя происходило под Херсонесом (нынешняя Корсунь). За несколько лет до крещения Владимира, крестилась его бабушка – княгиня Ольга.

День ангела Владимира: поздравления

Поздравляю тебя с именинами, Владимир. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.

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В День ангела Владимира от чистого сердца желаем вам, чтобы святое имя вело вас по длинной дороге судьбы к настоящей славе, а дела ваши, успехи и жизненные достижения были такими же величественными.

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Великого и мужественного Владимира, прекрасного мужчину поздравляю с именинами. Желаю всегда быть лидером по жизни, стремиться к целям и заполучать успех, желаю крепкого здоровья и благополучия, море удовольствий и веселья.

День ангела Владимира поздравления

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Вова, ты – великий и мужественный, классный и веселый, отличный парень! Иметь такого друга как ты – это большое счастье! Поздравляю с Днем ангела и желаю тебе всегда оставаться счастливым, добрым, красивым и ярким. Пусть Бог тебя хранит, а ангел – оберегает от всех невзгод и неприятностей.

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В День Владимира Святого,

Я хочу поздравить вас.

Пусть небесный покровитель,

Не оставит вас на час.

Дарит мир, здоровье, радость,

Бережет от бед, обид.

И поток энергий светлых,

Будет пусть для вас открыт.

День ангела Владимира открытки

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Святой Владимир — твой защитник

Пусть укажет тебе путь.

На мир, отбросив все сомненья,

Позволит с радостью взглянуть.

Пусть дарит этот день надежду,

Радость, исполнение мечты.

Лучше станет жизнь, чем прежде.

Пусть все будет, как захочешь ты.

***

Вовка, Вовочка, Владимир,

Поздравления принимай.

Будет судьбой всегда хранимый,

И по жизни бед не знай.

Будь здоровым, невредимым,

Достигай любых вершин.

Будь счастливым и любимым,

С днем поздравляю именин.

Именины Владимира картинки

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Владеешь миром ты, Владимир.

И вот, День ангела пришёл.

По жизни силами своими

Чтоб ты все блага приобрёл!

Желаю быть тебе, Володя,

Таким же сильным и крутым,

Пусть денежки к тебе приходят,

И путь твой будет золотым.

Княгиню встретить я желаю,

Такую, как достоин ты!

Пускай тебя судьба ласкает,

И все сбываются мечты!

Именины Владимира открытки

С днем ангела Владимира открытки