Католическая пасха 2022: даты и традиции праздника

Когда католическая пасха 2022 / depositphotos.com/

Воскресение Христово – один из самых почитаемых праздников христианской религии. Католическая церковь отмечает Пасху раньше православной, в этом году разница в неделю.

О том, какие религиозные праздники и родительские субботы ожидать в этом году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Когда католическая Пасха 2022

Праздник Воскресения Христа католики будут отмечать 17 апреля. Пасха 2022 для православных наступит 24 апреля.

Даты католической и православной Пасхи не совпадают из-за того, что в 16 веке христиане западного обряда перешли на григорианский календарь, изменив систему летоисчисления. Православная церковь же считает даты праздников по юлианскому календарю. И различия в датах важных религиозных событий могут составлять до 13 дней.

Традиции Пасхи католиков

В храмах в ночь перед Пасхой зажигают благодатный огонь, символизирующий свет, который Господь подарил людям. Обязательная часть богослужения – крестный ход, на котором священники воспевают жертву Христа и призывают жить по церковным канонам. С вечерним богослужением в костеле зажигают пасхал – летнюю свечу, огонь от которой верующие несут домой.

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Католики, как и православные, придерживаются ограничений в питании во время Великого поста и особенно Страстной недели. Однако пост у христиан западного обряда более мягкий, он длится не так долго и можно употреблять молочные продукты.

Пасха – это семейный праздник. Все члены семьи собираются за праздничным столом после церковной мессы. Обязательные блюда – индейка, яйца и пасхальный хлеб. В каждой европейской стране у хозяек свои особенные рецепты выпечки. В Польше – это мазурек, в Британии - крестовые булочки, в Италии – панеттоне.

Еще один гвоздь программы – пасхальный кролик. Он любимец детей Европы. Он приносит шоколадные яйца и прячет их в интересных местечках. Юные сыщики должны найти свое лакомство. По одной из легенд, злая богиня Эстер превратила курицу в кролика. И теперь пушистый должен приносить пасхальные яйца.

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