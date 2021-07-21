Казанская летняя 2021: душевные поздравления и открытки

Казанская летняя 2021 / odnaminyta.com

21 июля православные христиане отмечают праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. В этот день совершаются богослужения и Богородице молятся о мире и согласии в семье, а также об исцелении недугов. Какие праздники церковь чтит в августе, читайте в материале: православный календарь на август 2021.

Пресвятую Богородицу Казанскую также просят помощи при сложных жизненных обстоятельствах, когда необходимо принять важное решение. Также иконой благословляют молодых на счастливый брак. Не забудьте поздравить родных и близких с этим праздником.

День Казанской иконы Божьей Матери: поздравления

С днем Казанской иконы Божьей Матери. Мира! Света и здоровья Вам. Пусть заступница оберегает семью и хранит дом от невзгод.

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Пусть Божья Матерь оберегает от невзгод, дарит любовь, сулит надежду и счастье! Пусть здоровья и вера будут крепкими, а дом - защищенным от напастей и неприятных людей.

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Желаю гармонии и душевного спокойствия! Пусть любовь дарит силы и вдохновляет на свершение задуманных планов. Пусть молитвы услышит Казанская Божья Матерь, оставайся милосердной и счастливой среди женщин!

Казанская летняя 2021 поздравления

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Богородица, воскреси сердце для любви, даруй радость и счастье, детей и мир в семье. Пусть близкие и родные будут здоровыми!

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Желаю, чтобы Матерь Божья помогала тебе во всех делах, оберегала на всех путях и давала сил для добрых начинаний. Желаю, чтобы в твоей жизни было столько же справедливости, милосердия и света, сколько любви помещается в сердце нашей Святой защитницы. Пускай счастливым будет день, когда ты просыпаешься с чистыми намерениями и открытой душой. С праздником!

Икона Казанской Божьей Матери

Казанская летняя открытки

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Поздравляю с Днём Казанской иконы Божией Матери. Желаю мира и благодати, любови и радости, счастия и добра, гармонии и отрады. Пусть твоё сердце велит делать хорошие дела, пусть твоя душа всегда полна будет светлых надежд и вдохновения. Желаю, чтобы икона Казанская всегда уберегала тебя от лиха, бед и зависти.

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Пускай Казанская икона

Сегодня вас благословит,

Закроет беды на заслоны,

От всех болезней защитит!

Желаю вам в сей день тепла,

В душе спокойствия и мира,

Чтобы счастливой жизнь была

И только радость приносила!

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Сегодня чтим Казанскую икону.

Пусть Богородица хранит тебя.

А колокольным нынче звоном

От счастья пусть гремит душа.

Еще желаю я сердечного покоя

И веры крепкой, искренней, большой.

Пусть окружает мир своею красотою

И будет Богородица всегда с тобой.

***

В день иконы святой Богородицы —

Православное празднество светлое,

Пусть желанья скорее исполнятся,

Воплотятся все мысли заветные.

В твоем сердце пусть мудрость поселится,

Помолись пред священной иконою,

И все беды по ветру развеются,

А в душе будут мир и гармония!

Казанская Божья Матерь: картинки

Казанская летняя 21 июля