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Мария Магдалина: какой сегодня праздник 4 августа, приметы, именины

4 августа 2020, 00:19

Сегодня звучат поздравления с Днем шампанского и одинокой работающей женщины. Приметы 4 августа подскажут, почему важно оставаться дома.

Марии Магдалины праздник 4 августа - что нельзя делать, приметы
Марии Магдалины праздник 4 августа - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

4 августа 2020 – сегодня праздникМарии Магдалины 2020.

В мире проходит День спелеолога и празднуется День рождения шампанского.

США отмечают День береговой охраны, Острова Кука – День Конституции, а Венесуэла – День национальной гвардии.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День качания на качелях;
  • День одинокой работающей женщины;
  • День заветного сундучка;
  • Ночь вне дома и в День белого вина США.

По народному календарю, 4 августа – Мария Ягодница.

4 августа – праздник церковный

4 августа у православных проходит День памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. За что святую Магдалину почитает церковь и как ей молиться – читайте в нашем материале Мария Магдалина: великая тайна святой и что нельзя делать в этот праздник.

В этот день девушки просят святую Марию Магдалину послать им красоту.

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4 августа – приметы

Есть такие приметы 4 августа на погоду:

  • гроза – к хорошему сенокосу в этом году и урожаю зерновых на следующий год;
  • много росы – лен не уродится (будет серым, а сами кусты низкими);
  • пауки спрятались – к дождю;
  • гром раскатистый – к граду;
  • на рассвете туман – к солнечному дню.

4 августа – что нельзя делать, а что нужно

На Марию целебными для человека считаются роса и черная смородина. В обоих случаях есть свои "но". В случае с росой – она полезна для человека, но не для растений. Поэтому в саду и огороде росу отряхивали с самого утра, пока не высохла. А собирать смородину на настойки и эликсиры можно лишь после посещения церкви.

Собирать ягоды на Марию – это вообще традиция. Отсюда и прозвище Ягодница (в некоторых регионах Сладостница, так как ягоды-то сладкие).

Для защиты дома от злых сил и неприятностей на Марию Магдалину обязательно нужно смести паутину с окон. Лучше всего это делать ветками, что были собраны на Троицу. Также принято снимать и стирать занавески, или хотя бы просто распахивать их как можно шире – чтобы дом напитался "марьиным светом", то есть солнечными лучами в этот день.

Народный календарь огородника именно 4 августа рекомендует выкапывать на зиму и сушить цветочные луковицы: дальше уже могут начинаться заморозки на почве.

По народным поверьям, 4 августа нельзя:

  • тяжело работать, особенно в саду или в поле (по поверью, молния может ударить);
  • ругаться и сквернословить.

4 августа – именины

День ангела справляют Мария, а также Алексей, Корнилий и Михаил.

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4 августа – кто родился

4 августа родились такие знаменитости:

  • 1840 – автор термина "мазохизм" Рихард фон Крафт-Эбинг.
  • 1854 – украинская актриса Мария Заньковецкая.
  • 1901 – американский джазовый музыкант Луи Армстронг.
  • 1961 – 44-й президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама.

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