Мария Магдалина: какой сегодня праздник 4 августа, приметы, именины

Сегодня звучат поздравления с Днем шампанского и одинокой работающей женщины. Приметы 4 августа подскажут, почему важно оставаться дома.
4 августа 2020 – сегодня праздникМарии Магдалины 2020.
В мире проходит День спелеолога и празднуется День рождения шампанского.
США отмечают День береговой охраны, Острова Кука – День Конституции, а Венесуэла – День национальной гвардии.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День качания на качелях;
- День одинокой работающей женщины;
- День заветного сундучка;
- Ночь вне дома и в День белого вина США.
По народному календарю, 4 августа – Мария Ягодница.
4 августа – праздник церковный
4 августа у православных проходит День памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. За что святую Магдалину почитает церковь и как ей молиться – читайте в нашем материале Мария Магдалина: великая тайна святой и что нельзя делать в этот праздник.
В этот день девушки просят святую Марию Магдалину послать им красоту.
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4 августа – приметы
Есть такие приметы 4 августа на погоду:
- гроза – к хорошему сенокосу в этом году и урожаю зерновых на следующий год;
- много росы – лен не уродится (будет серым, а сами кусты низкими);
- пауки спрятались – к дождю;
- гром раскатистый – к граду;
- на рассвете туман – к солнечному дню.
4 августа – что нельзя делать, а что нужно
На Марию целебными для человека считаются роса и черная смородина. В обоих случаях есть свои "но". В случае с росой – она полезна для человека, но не для растений. Поэтому в саду и огороде росу отряхивали с самого утра, пока не высохла. А собирать смородину на настойки и эликсиры можно лишь после посещения церкви.
Собирать ягоды на Марию – это вообще традиция. Отсюда и прозвище Ягодница (в некоторых регионах Сладостница, так как ягоды-то сладкие).
Для защиты дома от злых сил и неприятностей на Марию Магдалину обязательно нужно смести паутину с окон. Лучше всего это делать ветками, что были собраны на Троицу. Также принято снимать и стирать занавески, или хотя бы просто распахивать их как можно шире – чтобы дом напитался "марьиным светом", то есть солнечными лучами в этот день.
Народный календарь огородника именно 4 августа рекомендует выкапывать на зиму и сушить цветочные луковицы: дальше уже могут начинаться заморозки на почве.
По народным поверьям, 4 августа нельзя:
- тяжело работать, особенно в саду или в поле (по поверью, молния может ударить);
- ругаться и сквернословить.
4 августа – именины
День ангела справляют Мария, а также Алексей, Корнилий и Михаил.
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4 августа – кто родился
4 августа родились такие знаменитости:
- 1840 – автор термина "мазохизм" Рихард фон Крафт-Эбинг.
- 1854 – украинская актриса Мария Заньковецкая.
- 1901 – американский джазовый музыкант Луи Армстронг.
- 1961 – 44-й президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама.