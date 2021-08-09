Мусульманский Новый год 2021: традиции праздника, запреты и поздравления

Почему мусульмане не отмечают праздник и как они проводят священный месяц - в материале Главреда
Согласно Хиджре – мусульманскому календарю – Новый 1443 год (Рас-ас-Сана) наступает 10 августа. Месяц празднования Нового года Мухаррам является для мусульман священным.
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Мусульманский Новый год 2021: история праздника
Летоисчисление по Хиджре наступает с того момента, как пророк Мухаммед, спасаясь от преследований со своими последователями, нашел пристанище в Медине. Это событие по григорианскому календарю произошло в 622 году.
Отмечается, что Хиджра короче григорианского календаря на 11-12 дней, поэтому праздники мусульман каждый год отличаются по дате.
Традиции празднования мусульманского Нового года
В исламском мире начало нового года не считается большим праздником. Он не является ни выходным днем, ни даже государственным праздником. Это объясняется тем, что празднования мешают молитвам Аллаху и он может строго покарать за нарушение правил.
Месяц Мухаррам – один из четырех запретных месяцев в Коране, наряду с Раджаб, Зуль Каада и Зуль Хиджа. В этот период нельзя ссориться и воевать. Принято соблюдать пост и посещать богослужения в мечети. Религия считает, что тому, кто постился хотя бы один день в месяце, воздается как за тридцать постов.
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Наступление Нового года Хиджры считается временем осмысления своих поступков и подведения итогов. В этом месяце также планируют цели на весь последующий год.
Мусульманский Новый год: поздравления, картинки открытки
- Ид мубарак – с праздником!
- Так̣аббаля-Лла́ху минна́ ва-ми́нкум с̣а́лих̣а-ль-а’ма́ль - Да примет Аллах от нас и от вас праведные дела!
- Джа́’аля-Лла́ху ’и́дакум муба́рак - Да сделает Аллах благословенным ваше празднование!
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Именно в этот день Пророк Мухаммед переселил наш народ в Медину. Давайте еще раз за него помолимся. Надеемся на его благословение и поддержку. Просим в новом году того, что даст нам Аллах.
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Мы поздравляем всех мусульман с этим праздником. Искренне желаем крепкого здоровья, счастья и успехов в добрых делах! Пусть Новый год станет для каждого светлым и радостным.
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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы этот год был еще лучше и ярче предыдущего. Чтобы в нём осуществилось всё задуманное и сбылись мечты. Пусть каждый новый день заряжает энергией и вдохновляет на новые позитивные мысли и поступки, пусть окунает в мир достатка и приносит райское удовольствие!