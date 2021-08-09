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Мусульманский Новый год 2021: традиции праздника, запреты и поздравления

9 августа 2021, 16:06

Почему мусульмане не отмечают праздник и как они проводят священный месяц - в материале Главреда

Мусульманский Новый год 2021
Мусульманский Новый год 2021 / 5-tv.ru

Согласно Хиджре – мусульманскому календарю – Новый 1443 год (Рас-ас-Сана) наступает 10 августа. Месяц празднования Нового года Мухаррам является для мусульман священным.

О том, что отмечает Украина в августе и какой праздник принесет дополнительный выходной, читайте в нашем материале: Праздники в августе 2021 в Украине: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты.

Мусульманский Новый год 2021: история праздника

Летоисчисление по Хиджре наступает с того момента, как пророк Мухаммед, спасаясь от преследований со своими последователями, нашел пристанище в Медине. Это событие по григорианскому календарю произошло в 622 году.

Отмечается, что Хиджра короче григорианского календаря на 11-12 дней, поэтому праздники мусульман каждый год отличаются по дате.

Традиции празднования мусульманского Нового года

В исламском мире начало нового года не считается большим праздником. Он не является ни выходным днем, ни даже государственным праздником. Это объясняется тем, что празднования мешают молитвам Аллаху и он может строго покарать за нарушение правил.

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Месяц Мухаррам – один из четырех запретных месяцев в Коране, наряду с Раджаб, Зуль Каада и Зуль Хиджа. В этот период нельзя ссориться и воевать. Принято соблюдать пост и посещать богослужения в мечети. Религия считает, что тому, кто постился хотя бы один день в месяце, воздается как за тридцать постов.

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Наступление Нового года Хиджры считается временем осмысления своих поступков и подведения итогов. В этом месяце также планируют цели на весь последующий год.

Мусульманский Новый год: поздравления, картинки открытки

  • Ид мубарак – с праздником!
  • Так̣аббаля-Лла́ху минна́ ва-ми́нкум с̣а́лих̣а-ль-а’ма́ль - Да примет Аллах от нас и от вас праведные дела!
  • Джа́’аля-Лла́ху ’и́дакум муба́рак - Да сделает Аллах благословенным ваше празднование!

***

Именно в этот день Пророк Мухаммед переселил наш народ в Медину. Давайте еще раз за него помолимся. Надеемся на его благословение и поддержку. Просим в новом году того, что даст нам Аллах.

***

Мы поздравляем всех мусульман с этим праздником. Искренне желаем крепкого здоровья, счастья и успехов в добрых делах! Пусть Новый год станет для каждого светлым и радостным.

Мусульманский Новый год поздравления
Мусульманский Новый год поздравления

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы этот год был еще лучше и ярче предыдущего. Чтобы в нём осуществилось всё задуманное и сбылись мечты. Пусть каждый новый день заряжает энергией и вдохновляет на новые позитивные мысли и поступки, пусть окунает в мир достатка и приносит райское удовольствие!

Мусульманский новый год 2021 Мухаррам поздравления
Мусульманский новый год 2021 Мухаррам
Мухаррам поздравления
Мухаррам поздравления

Мусульманский Новый год
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