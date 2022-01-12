Обрезание Господне 2022: дата и значение праздника, что нельзя делать в этот день

Почему в этот день нельзя подавать блюда из рыбы - в материале Главреда.
Православные христиане отмечают праздник Обрезание Господне 14 января. Этот день призван напомнить о важном событии, ведь раньше обрезание считалось необходимым для обращение в христианскую веру.
О том, какие религиозные праздники отмечают в средине зимы, читайте в материале: Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты.
На 14 января выпадают еще две важные даты день Василия Великого и старый Новый год. О том, как отмечают Новый год по старому стилю и что подают на стол, читайте в материале: Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной.
Обрезание Господне 2022 – смысл праздника
Ежегодно Обрезание Господне празднуют 14 января на 8 день после Рождества( католическая церковь отмечает его 1 января). Это объясняется тем, что согласно еврейской традиции младенец принимает обрезание именно через семь дней после появления на свет. В этот день младенцу дали имя – Иисус – Спаситель.
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Ритуал обрезания Христа показывал, что Иисус также является человеком из плоти и крови – живым и смертным. Обрезание стало своеобразным прототипом крещения – ранее этот ритуал был обязательным для христиан.
Обрезание Господне совпадает с Новым годом по старому стилю. В этот день было принято накрывать щедрый стол с блюдами со свинины и звать гостей. Молодежь развлекалась по-своему: парубки ходили посевать, а девушки пытались узнать свою судьбу.
Что нельзя делать в Обрезание Господне
Чтобы не навлечь гнев небес наши предки в этот день старались придерживаться определенных запретов.
- Ругаться и сквернословить;
- Выполнять домашнюю работу;
- Выносить мусор – так можно "вынести" из дому благополучие;
- Подавать на стол блюда из рыбы или птицы - счастье может улететь или уплыть;
- Брать и давать в долг, совершать крупные покупки и считать деньги – можно лишиться достатка;
- Нельзя отказывать в помощи ни близким людям, ни тем, кого не знаете, помогите в меру возможности.
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