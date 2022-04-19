Пасха-2022: почему опасно посещать храмы во время войны с Россией

В нынешнем году на Пасху в церковь опасно идти / ua.depositphotos.com

В нынешнем году Пасху христиане православного обряда будут отмечать 24 апреля, это будет происходить в условиях войны.

В связи с этим украинцев предупредили о возможных диверсиях на пасхальных богослужениях и вместо посещения храма посоветовали смотреть богослужения в эфире или онлайн.

С соответствующим призывом выступили Министерство культуры и информационной политики Украины, а также Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

"Минобороны Российской Федерации фактически сейчас грозится обстрелять украинские церкви в Пасхальную ночь. В один из важнейших христианских праздников, несущий в себе светлую надежду, что жизнь побеждает смерть", - заявил министр культуры Александр Ткаченко.

Он призвал соблюдать ограничения военного положения и правила комендантского часа.

Богослужение Православной Церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве можно будет посмотреть в эфире национального всеукраинского телемарафона по телевидению и на YouTube канале UA: Культура.

Начало в 23:30 23 апреля.