Почему 23 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 23 июля
- Что нельзя делать 23 июля
- Народные приметы и традиции
В среду, 23 июля, верующие празднуют день памяти святых мучеников Трофима, Теофила и других. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 23 июля
Мученики пострадали за веру во Христа в Ликии (Малая Азия) примерно в III веке. Тогда римские власти организовали жестокие гонения за христианами во времена правления императора Декия. Трофим и Теофил вместе открыто защищали христианство и отказались принести пожертвования языческим идолам. За это их схватили и долго пытали. Несмотря на мучения, они оставались устойчивыми, чем вдохновляли других. Они были казнены мечом.
Что нельзя делать 23 июля
Лучше не начинать новых дел - в этот день, по народным верованиям, нет покоя ни на земле, ни на небе.
Запрещается работать в поле после заката - считается, что в это время бродит нечисть, которая может свести с ума.
Не следует разжигать большие костры - из-за жары возможно возгорание.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- на Трофима утром облачно - ждите дождя до конца дня;
- ласточки низко летают - будет ненастье;
- восход ясный - к погожему и тихому дню;
- пауки спрятались в паутине - ждите смены погоды;
- вечером тихо и слышно, как поле гудит - к ветру и жаре на следующий день;
- лягушки громко квакают вечером - будет ненастье.
В народе 23 июля носило название Трофима. В народе говорили "На Трофима - не спится, потому что жатва зовут, а жара подгоняет". В этот период начиналась активная жатва, и крестьяне очень внимательно следили за погодой, чтобы успеть собрать урожай к дождям.
Именины 23 июля
Какие завтра именины: Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна.
Талисманом человека, рожденного 23 июля, является яшма. Издавна считалась особым камнем - не только благодаря своей неповторимой красоте, но и способностью наполнять дом теплом, гармонией и способствовать росту благосостояния и счастливых отношений.
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