Покровская родительская суббота 2021: почему нельзя праздновать и что делать

Покровская родительская суббота 2021 / ua.depositphotos.com/

В некоторых регионах Украины и России существует такая традиция, как поминовение усопших накануне праздника Покрова Пресвятой Божьей Матери. Этот поминальный день называют Покровская родительская суббота - в 2021 году она выпала на 9 октября.

В то же время календарь церковных праздников в октябре 2021 года не упоминает такой поминальный день, как Покровская родительская суббота. В 2021 году у православных остался последний поминальный день – Димитриевская родительская суббота. Детальнее об этом читайте в нашем материале Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать.

Поздравляют ли с родительской субботой и существует ли такой поминальный день, как Покровская родительская суббота, рассказал Главреду настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

О запретах и традициях на Покров 2021, читайте в нашем материале: Покров Пресвятой Богородицы: история праздника, что нельзя делать в этот день, приметы.

Покровская поминальная суббота: что это за праздник

Нет такой поминальной родительской субботы, как Покровская, заверил митрополит Павел. В то же время в христианской традиции любая суббота (за исключением недель от Пасхи и до Вознесения Господня) является поминальным днем. Именно в субботу у христиан принято молиться о душах усопших родственников и близких людей.

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"Мы празднуем Дмитриевскую поминальную субботу, которая связана с Куликовской битвой. Когда преподобный Сергей благословил двух своих монахов и сам поминал тех, кто пал на поле боя. А такой субботы поминальной, как Покровская, нет – но мы может в любой день прочесть молитву об упокоении, а суббота – это особый день поминаний усопших", – пояснил Владыка.

Таким образом, отметил он, и в эту субботу любой желающий может прийти в храм и помолиться о своих усопших родных, написать поминальную записку, подать в память о них милостыню или вознести молитву о них дома.

Работать в эту субботу можно.

Поздравляют ли с родительской субботой?

Митрополит Павел пояснил, что церковное поздравление – это выявление чувства благоговения в честь того или иного религиозного события, будь то рождение Христа, Крещение Господне или Вознесение Христа на небо. Но родительские субботы не входят перечень дней, когда стоит дарить друг другу поздравления.

"Мы поздравляем только с Пасхой Христовой, Рождеством Христовым, с Рождеством Божьей Матери, с праздником Воздвижения Креста Господня.

Но с поминальной субботой, со Страстной субботой – нет.

Просто, если это Страстная суббота, говорят: "С Преблагословенной Субботой!" – но не поздравляя, а просто напоминая друг другу о том великом событии, которое отмечается в этот день, чтобы такие события остались человека в уме и в жизни. Но любая родительская суббота – это не есть праздник, и с ним никто никогда не поздравляет", – пояснил архиерей.

Молитва об усопших короткая

Молитва об усопших короткая

Поминальная молитва в родительский день