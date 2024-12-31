Поздравления с Новым годом - душевные картинки и пожелания

Пусть этот год принесет только счастье и мир!

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Поздравления с новым годом / Фото: Главред

Новый 2025 год обещает стать временем надежд, новых достижений и радостных моментов. В этот праздничный период так важно найти правильные слова, чтобы поздравить своих близких и дорогих людей.

Главред собрал теплые и искренние пожелания, которые помогут вам передать всю глубину чувств и настроить на яркое будущее.

Поздравления с Новым годом в стихах

С Новым годом! Волшебства,

видео дня

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Поздравления с новым годом своими словами / Фото: Главред

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

Поздравления с новым годом картинки / Фото: Главред

Желаю в этот Новый год

Поменьше грусти и забот,

Побольше счастья и добра,

Улыбок, нежности, тепла!

Поздравления с Новым годом в прозе

Пусть грядущий год станет временем новых свершений и внутреннего равновесия.

Поздравления с новым годом открытки / Фото: Главред

Пусть мудрость Змеи поможет принимать важные решения, сила Древа станет вашей поддержкой, а зеленый цвет наполнит жизнь процветанием, здоровьем и счастьем.

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Желаем, чтобы каждая мечта воплощалась в реальность, а каждая идея приносила блестящие результаты.

Поздравления с новым годом / Фото: Главред

Пусть в вашем доме всегда будет тепло, радость и взаимное понимание. Встречайте этот год с открытой душой — и он обязательно подарит вам удачу!

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