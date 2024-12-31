Поздравления с Новым годом - душевные картинки и пожелания

Новый 2025 год обещает стать временем надежд, новых достижений и радостных моментов. В этот праздничный период так важно найти правильные слова, чтобы поздравить своих близких и дорогих людей.
Главред собрал теплые и искренние пожелания, которые помогут вам передать всю глубину чувств и настроить на яркое будущее.
Поздравления с Новым годом в стихах
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
Желаю в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Поздравления с Новым годом в прозе
Пусть грядущий год станет временем новых свершений и внутреннего равновесия.
Пусть мудрость Змеи поможет принимать важные решения, сила Древа станет вашей поддержкой, а зеленый цвет наполнит жизнь процветанием, здоровьем и счастьем.
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Желаем, чтобы каждая мечта воплощалась в реальность, а каждая идея приносила блестящие результаты.
Пусть в вашем доме всегда будет тепло, радость и взаимное понимание. Встречайте этот год с открытой душой — и он обязательно подарит вам удачу!
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