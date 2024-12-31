Поздравления с наступающим Новым годом - красивые картинки и слова

Новый год – это не только смена календаря, но и шанс начать всё с чистого листа. Пусть 2025 станет годом, который принесет в вашу жизнь счастье, успех и гармонию.
В преддверии праздника Главред собрал самые теплые и искренние пожелания, чтобы зарядить вас праздничным настроением и вдохновить на большие свершения.
Поздравления с наступающим Новым годом в прозе
С наступающим Новым годом! Пусть Новый год принесёт в дом все самое лучшее: любовь, радость, здоровье и достаток. Пусть Новый год будет насыщен приятными событиями и эмоциями, а близкие и родные будут рядом.
С наступающим Новым годом! Здоровья, любви, процветания и семейного благополучия вам. Желаю, чтобы год был светлым, добрым и радостным! Пусть новый год принесет много сил, энергии, вдохновения и новых открытий.
Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть уходящий год заберет с собой все проблемы, неудачи, нерешенные задачи, а Новый год накроет лавиной счастья, любви, успеха и процветания! Желаю Вам волшебного года, наполненного интересными встречами, захватывающими путешествиями и бесценными моментами!
Поздравления с наступающим Новым годом стихи
Наступает новый год,
Чудо пусть произойдёт.
Я желаю вам успеха,
Радости, любви и смеха.
Пусть мечты все сбудутся,
Горести забудутся.
Счастья много я желаю,
И конечно, поздравляю!
Наступает Новый год,
Пусть все лучшее несет:
Будет добрым и стабильным,
И веселым, продуктивным!
Пусть наступает Новый год
И всем удачу принесёт,
Любовь, достаток и добро,
Чтоб каждый день во всём везло!
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