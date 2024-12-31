Поздравления с наступающим Новым годом - красивые картинки и слова

Читайте, поздравляйте близких и встречайте Новый год с улыбкой!

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Поздравления с наступающим Новым годом / Фото: Главред

Новый год – это не только смена календаря, но и шанс начать всё с чистого листа. Пусть 2025 станет годом, который принесет в вашу жизнь счастье, успех и гармонию.

В преддверии праздника Главред собрал самые теплые и искренние пожелания, чтобы зарядить вас праздничным настроением и вдохновить на большие свершения.

Поздравления с наступающим Новым годом в прозе

С наступающим Новым годом! Пусть Новый год принесёт в дом все самое лучшее: любовь, радость, здоровье и достаток. Пусть Новый год будет насыщен приятными событиями и эмоциями, а близкие и родные будут рядом.

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С наступающим Новым годом! Здоровья, любви, процветания и семейного благополучия вам. Желаю, чтобы год был светлым, добрым и радостным! Пусть новый год принесет много сил, энергии, вдохновения и новых открытий.

Поздравления с наступающим новым годом своими словами / Фото: Главред

Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть уходящий год заберет с собой все проблемы, неудачи, нерешенные задачи, а Новый год накроет лавиной счастья, любви, успеха и процветания! Желаю Вам волшебного года, наполненного интересными встречами, захватывающими путешествиями и бесценными моментами!

Поздравления с наступающим Новым годом стихи

Наступает новый год,

Чудо пусть произойдёт.

Я желаю вам успеха,

Радости, любви и смеха.

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Поздравления с наступающим новым годом картинки / Фото: Главред

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Пусть мечты все сбудутся,

Горести забудутся.

Счастья много я желаю,

И конечно, поздравляю!

Поздравления с наступающим новым годом открытки / Фото: Главред

Наступает Новый год,

Пусть все лучшее несет:

Будет добрым и стабильным,

И веселым, продуктивным!

Поздравления с наступающим новым годом / Фото: Главред

Пусть наступает Новый год

И всем удачу принесёт,

Любовь, достаток и добро,

Чтоб каждый день во всём везло!

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