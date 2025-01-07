Поздравления с Рождеством - искренние слова и душевные картинки

Главред подготовил красивые поздравления, которые скрасят этот день.

https://glavred.info/holidays/pozdravleniya-s-rozhdestvom-iskrennie-slova-i-dushevnye-kartinki-10628276.html Ссылка скопирована

Поздравления с Рождеством / Фото: Главред

7 января отмечается Рождество по старому стилю. Это большой праздник, знаменующий рождение Иисуса Христа. Согласно новоюлианскому календарю, Рождество приходится на 25 декабря.

Главред подготовил красивые поздравления, которые скрасят этот день.

Поздравления с Рождеством в прозе

С Рождеством! Желаю огромного счастья, здоровья и любви! Пусть сердце всегда будет наполнено теплом, а дом — уютом и улыбками! Боже, храни вас и ваших близких! С праздником!

видео дня

С Рождеством, друзья! Пусть каждый сам пожелает сегодня то, что он хочет и пускай все желания исполнятся. Главное — будьте здоровы! Цените подаренную жизнь и всех, кто в этой жизни с вами рядом. С праздником!

Поздравления с Рождеством картинки / Фото: Главред

В этот светлый добрый праздник, я хочу пожелать каждому человеку на земле быть по-настоящему счастливым и благодарным за все, что он имеет! Пусть ангел-хранитель оберегает от невзгод и неудач, пусть направляет на верный путь! С Рождеством!

Поздравления с Рождеством открытки / Фото: Главред

Поздравления с Рождеством стихи

С Рождеством хочу поздравить

В этот самый светлый день.

Пожелать хочу я счастья

И всегда прекрасных дней.

Поздравления с Рождеством красивые / Фото: Главред

Пусть Христос оберегает

От невзгод и суеты.

Ангел пусть вас опекает,

Сил придаст и доброты.

Поздравления с Рождеством своими словами / Фото: Главред

Пусть живется вам прекрасно,

Жизнь пусть радует любя.

Человеческого счастья

Я желаю вам всегда.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред