Поздравления с Рождеством - искренние слова и душевные картинки

7 января отмечается Рождество по старому стилю. Это большой праздник, знаменующий рождение Иисуса Христа. Согласно новоюлианскому календарю, Рождество приходится на 25 декабря.
Главред подготовил красивые поздравления, которые скрасят этот день.
Поздравления с Рождеством в прозе
С Рождеством! Желаю огромного счастья, здоровья и любви! Пусть сердце всегда будет наполнено теплом, а дом — уютом и улыбками! Боже, храни вас и ваших близких! С праздником!
С Рождеством, друзья! Пусть каждый сам пожелает сегодня то, что он хочет и пускай все желания исполнятся. Главное — будьте здоровы! Цените подаренную жизнь и всех, кто в этой жизни с вами рядом. С праздником!
В этот светлый добрый праздник, я хочу пожелать каждому человеку на земле быть по-настоящему счастливым и благодарным за все, что он имеет! Пусть ангел-хранитель оберегает от невзгод и неудач, пусть направляет на верный путь! С Рождеством!
Поздравления с Рождеством стихи
С Рождеством хочу поздравить
В этот самый светлый день.
Пожелать хочу я счастья
И всегда прекрасных дней.
Пусть Христос оберегает
От невзгод и суеты.
Ангел пусть вас опекает,
Сил придаст и доброты.
Пусть живется вам прекрасно,
Жизнь пусть радует любя.
Человеческого счастья
Я желаю вам всегда.
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