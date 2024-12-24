Рождество Христово 2024: что можно и нельзя делать 25 декабря

Приметы 25 декабря. Строгие запреты, которые принесут счастье на весь год.

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Что нельзя делать 25 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день кошка дерет стену

Кого нельзя надевать в этот день

Чем нужно зажечь 25 декабря

25 декабря церковь отмечает Рождество Христово. Как сообщает Главред, это один из самых главных церковных праздников. Именно в этот день на свет появился Иисус Христос.

Дева Мария родила его в Вифлееме, куда она вместе с мужем Иосифом прибіли для переписи населения. На ночь они остановились в пещере, где ночевали пастухи. Именно там родился Иисус.

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Об этом сообщил ангел, который спустился к пастухам с небес. После рождения Христа в небе засияла Вифлеемская звезда. Именно она указала путь волхвам с Востока.

Что можно делать 25 декабря

В этот день нужно пойти в храм и помолиться. В молитвах стоит попросить Божьей ласки и прощения.

В этот день можно ходить в гости. Также нужно пригласить колядников.

В этот день можно играть свадьбы. Считается, что тогда молодая семья будет жить долго и счастливо.

В этот день нужно купить какую-то важную вещь. Тогда она вам долго прослужит.

В этот день нужно зажечь свечи. Считается, что тогда вы принесете в дом тепло и весь год будет счастливым.

Что нельзя делать 25 декабря

1. Нельзя 25 декабря сквернословить, ругаться и сплетничать. Это большой грех.

2. Нельзя 25 декабря заниматься тяжелой работой, шить и даже убирать. Этот день стоит провести в кругу семьи и молитве.

3. Нельзя 25 декабря отказывать в помощи просящему. Иначе вы сами окажитесь в трудном положении.

4. Нельзя 25 декабря брать деньги в долг.

5. Нельзя 25 декабря надевать старую или грязную одежду.

Приметы 25 декабря

Если в этот день ясно, то на святки будет мороз.

Если в этот день кошка дерет стену дома, то погода скоро испортится.

Если в этот день лежит снег, то в следующем году будет богатый урожай.

Если в этот день пасмурно, то весна будет ранней.

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