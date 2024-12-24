Рождество Христово 2024: что можно и нельзя делать 25 декабря

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день кошка дерет стену
- Кого нельзя надевать в этот день
- Чем нужно зажечь 25 декабря
25 декабря церковь отмечает Рождество Христово. Как сообщает Главред, это один из самых главных церковных праздников. Именно в этот день на свет появился Иисус Христос.
Дева Мария родила его в Вифлееме, куда она вместе с мужем Иосифом прибіли для переписи населения. На ночь они остановились в пещере, где ночевали пастухи. Именно там родился Иисус.
Об этом сообщил ангел, который спустился к пастухам с небес. После рождения Христа в небе засияла Вифлеемская звезда. Именно она указала путь волхвам с Востока.
Что можно делать 25 декабря
- В этот день нужно пойти в храм и помолиться. В молитвах стоит попросить Божьей ласки и прощения.
- В этот день можно ходить в гости. Также нужно пригласить колядников.
- В этот день можно играть свадьбы. Считается, что тогда молодая семья будет жить долго и счастливо.
- В этот день нужно купить какую-то важную вещь. Тогда она вам долго прослужит.
- В этот день нужно зажечь свечи. Считается, что тогда вы принесете в дом тепло и весь год будет счастливым.
Что нельзя делать 25 декабря
1. Нельзя 25 декабря сквернословить, ругаться и сплетничать. Это большой грех.
2. Нельзя 25 декабря заниматься тяжелой работой, шить и даже убирать. Этот день стоит провести в кругу семьи и молитве.
3. Нельзя 25 декабря отказывать в помощи просящему. Иначе вы сами окажитесь в трудном положении.
4. Нельзя 25 декабря брать деньги в долг.
5. Нельзя 25 декабря надевать старую или грязную одежду.
Приметы 25 декабря
- Если в этот день ясно, то на святки будет мороз.
- Если в этот день кошка дерет стену дома, то погода скоро испортится.
- Если в этот день лежит снег, то в следующем году будет богатый урожай.
- Если в этот день пасмурно, то весна будет ранней.
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Что стоит учитывать читателю
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