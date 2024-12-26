Собор Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 26 декабря

Что можно делать 26 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бед и трудностей.

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Что нельзя делать 26 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день стаи ворон летают над головой

Что нельзя выносить из дома в этот день

Чем нужно испечь 26 декабря

26 декабря церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, Деву Марию прославляют как мать Мессии. В этот день вспоминают также Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова.

Церковь вспоминает о том, как Марии и Иосифу явился ангел на следующий день после рождения Иисуса. Он предупредил, что царь Ирод хочет убить всех младенцев Вифлиема, зная о рождении Мессии.

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Тогда Иосиф и Иаков решили отправить Деву Марию и Иисуса в Египет. Они вместе сопроводили их, где они смогли обрести безопасность.

Что можно делать 26 декабря

В этот день нужно помолиться. У святой Богородицы просят защитить от бед, принести в семью любовь и здоровье.

В этот день можно стричь детей, которым исполнился год. Считается, что они будут расти здоровыми и не будут бояться трудностей.

В этот день нужно печь пироги. Часть их несли в церковь, а часть раздавали роженицам и повитухам.

Что нельзя делать 26 декабря

1. Нельзя 26 декабря отказывать в помощи бедным и беременным. Иначе вы притянете к себе беды.

2. Нельзя 26 декабря выносить из дома мусор и другие ненужные вещи. Считается, что это может принести в семью несчастье.

3. Нельзя 26 декабря варить кисель. Предки верили, что это может привести к покойнику к семье.

4. Нельзя 26 декабря покупать веревки. Иначе случится беда.

5. Нельзя 26 декабря оставлять на пороге веники, обувь и другие предметы. Иначе это может притянуть к дому нечистую силу.

Приметы 26 декабря

Если в этот день сороки ходят по снегу, то будет тепло.

Если в этот день солнечно, то январь будет ясным и морозным.

Если в этот день стаи ворон летают над головой, то будет метель.

Если в этот день слышно пение зяблика, то будет оттепель.

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