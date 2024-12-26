Придут беды и несчастья: 3 запрета, которые нельзя нарушать 27 декабря

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день вороны гнездятся на снегу
- В чем нельзя ходить в этот день
- За кем нужно ухаживать 27 декабря
27 декабря церковь почитает память святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. Как сообщает Главред, Стефан активно проповедовал среди евреев, особенно в синагогах. Он обратил многих к вере в Христа, чем привлек внимание властей.
Стефана поймали и привели в суд Синедриона. Он до конца был предан своей вере и даже обвинил иудейских лидеров в том, что они постоянно противятся Божией воле. Это разгневало слушателей на суде и власти приказали забить Стефана камнями.
Перед смертью Стефан увидел открытое небо и Иисуса Христа, который стоял справа возле Бога. Тогда апостол сказал: "Господи Иисусе, прими дух мой!". Потом он стал на колени и сказал: "Господи, не зачти им этого греха". Эти слова стали последними, после чего Стефан умер.
Что можно делать 27 декабря
- В этот день нужно ухаживать за лошадьми. Святой апостол Стефан считается покровителем этих животных.
- В этот день можно устаивать предновогодние гадания на будущую свадьбу.
Что нельзя делать 27 декабря
1. Нельзя 27 декабря ходить в грязной и изношенной одежде. Считается, что это принесет беды и несчастья.
2. Нельзя 27 декабря кричать на лошадей и другой домашний скот. Иначе будут проблемы со здоровьем.
3. Нельзя 27 декабря отказывать в помощи. Иначе вы сами окажитесь в трудном положении.
Приметы 27 декабря
- Если в этот день мороз, то февраль будет холодным.
- Если в этот день облака плывут против ветра, то будет снегопад.
- Если в этот день вороны гнездятся на снегу, то придет оттепель.
- Если в этот день в небе летают стаи птиц, то будут затяжные снегопады.
Вас также заинтересует:
- Забьются все трубы: что нельзя выбрасывать в унитаз и сливать в раковину
- Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 года
- Начнется "черная полоса": 4 знака зодиака, которые станут неудачниками 2025 года
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред