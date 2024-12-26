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Придут беды и несчастья: 3 запрета, которые нельзя нарушать 27 декабря

Ангелина Подвысоцкая
26 декабря 2024, 17:55
673
Что можно делать 27 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем.
приметы
Что нельзя делать 27 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день вороны гнездятся на снегу
  • В чем нельзя ходить в этот день
  • За кем нужно ухаживать 27 декабря

27 декабря церковь почитает память святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. Как сообщает Главред, Стефан активно проповедовал среди евреев, особенно в синагогах. Он обратил многих к вере в Христа, чем привлек внимание властей.

Стефана поймали и привели в суд Синедриона. Он до конца был предан своей вере и даже обвинил иудейских лидеров в том, что они постоянно противятся Божией воле. Это разгневало слушателей на суде и власти приказали забить Стефана камнями.

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Перед смертью Стефан увидел открытое небо и Иисуса Христа, который стоял справа возле Бога. Тогда апостол сказал: "Господи Иисусе, прими дух мой!". Потом он стал на колени и сказал: "Господи, не зачти им этого греха". Эти слова стали последними, после чего Стефан умер.

Что можно делать 27 декабря

  • В этот день нужно ухаживать за лошадьми. Святой апостол Стефан считается покровителем этих животных.
  • В этот день можно устаивать предновогодние гадания на будущую свадьбу.

Что нельзя делать 27 декабря

1. Нельзя 27 декабря ходить в грязной и изношенной одежде. Считается, что это принесет беды и несчастья.

2. Нельзя 27 декабря кричать на лошадей и другой домашний скот. Иначе будут проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 27 декабря отказывать в помощи. Иначе вы сами окажитесь в трудном положении.

Приметы 27 декабря

  • Если в этот день мороз, то февраль будет холодным.
  • Если в этот день облака плывут против ветра, то будет снегопад.
  • Если в этот день вороны гнездятся на снегу, то придет оттепель.
  • Если в этот день в небе летают стаи птиц, то будут затяжные снегопады.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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