Начнутся финансовые трудности: что нельзя делать 28 декабря - приметы

Что можно делать 28 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от невзгод.

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Что нельзя делать 28 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день громко щебечут синицы

Что притянет финансовые проблемы в этот день

Можно ли загадывать желание 28 декабря

28 декабря церковь почитает память 20 тысяч мучеников, которые пострадали за веру в Никомидии. Как сообщает Главред, это произошло во время правления императора Максимиана, который был язычником и устроил гонения на христиан. Он приказывал разрушать христианские храмы.

В тот момент в городе Никомидии епископом был святой Кирилл. Он распространял христианство и этой верой заинтересовалась даже языческая жрица Домна. Она навестила Кирилла и тайно окрестилась. При этом Домна раздала все свое имущество и начала помогать нищим и больным. В итоге об этом узнали власти и её заточили в темницу. Девушка притворилась безумной, сбежала в монастырь, остригла волосы и переоделась в юношу. Тогда император приказал разрушить обитель.

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В праздник Рождества в церкви в Никомидии собралось около 20 тысяч христиан. В церковь послали человека, который приказал христианам принести жертву идолам. Они отказались и тогда церковь подожгли, где погибли все присутствующие.

Что можно делать 28 декабря

В этот день нужно помолиться. У святых просят укрепить веру и дать сил пережить жизненные невзгоды.

В этот день можно проводить время в кругу близких людей. На стол можно поставить блюда из мяса.

В этот день нужно загадать желание. Считается, что оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 28 декабря

1. Нельзя 28 декабря заниматься тяжелым трудом. Иначе в жизнь придут невзгоды.

2. Нельзя 28 декабря занимать деньги. Иначе в жизнь ворвутся финансовые проблемы.

3. Нельзя 28 декабря ссориться и сквернословить. Считается, что тогда ссоры затянутся.

Приметы 28 декабря

Если в этот день громко щебечут синицы, то будут холода.

Если в этот день холодно, то скоро начнутся морозы.

Если в этот день на земле нет снега, то в следующем году плохо уродят злаки.

Если в этот день дует северный ветер, то будет мороз.

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