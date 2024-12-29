В жизнь ворвется несчастье: что нельзя делать 30 декабря - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день громко чирикают воробьи
- Почему нельзя шить в этот день
- Что нужно съесть 30 декабря
30 декабря церковь почитает память мученицы Анисии. Как сообщает Главред, девушка была родом из благочестивой христианской семьи. Она жила в городе, который подвергался жестоким гонениям на христиан.
Однажды Анисию также арестовали из-за того, что она исповедовала христианскую веру. Её пытались заставить отказаться от веры и жестоко пытали. В конечном итоге девушку убили.
Анисия стала символом решительности и твердости в вере. По одной из самых распространенных версий, девушку обезглавили или сожгли заживо. Анисия считается покровительницей молодых женщин и девушек.
Что можно делать 30 декабря
- Если в этот день родился ребенок, то у него будет счастливая судьба.
- В этот день нужно съесть любое блюдо из потрохов. Предки верили, что тогда будет крепкое здоровье.
- В этот день стоит обратить внимание на сны. Считается, что сон, приснившийся в ночь на 30 декабря, несет в себе определенное послание.
Что нельзя делать 30 декабря
1. Нельзя 30 декабря есть острые и соленые блюди. Считается, что иначе в следующем году будет болеть желудок.
2. Нельзя 30 декабря шить, вязать и прясть. Предки верили, что если нарушить запрет, то в жизнь придет несчастье.
Приметы 30 декабря
- Если в этот день идет снег, то лето будет пасмурным.
- Если в этот день громко чирикают воробьи, то будет оттепель.
- Если в этот день метель, то в следующем году будет богатый урожай.
- Если в этот день солнечно, то будет оттепель.
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