В жизнь ворвется несчастье: что нельзя делать 30 декабря - приметы

Что можно делать 30 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от болезней.

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Что нельзя делать 30 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день громко чирикают воробьи

Почему нельзя шить в этот день

Что нужно съесть 30 декабря

30 декабря церковь почитает память мученицы Анисии. Как сообщает Главред, девушка была родом из благочестивой христианской семьи. Она жила в городе, который подвергался жестоким гонениям на христиан.

Однажды Анисию также арестовали из-за того, что она исповедовала христианскую веру. Её пытались заставить отказаться от веры и жестоко пытали. В конечном итоге девушку убили.

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Анисия стала символом решительности и твердости в вере. По одной из самых распространенных версий, девушку обезглавили или сожгли заживо. Анисия считается покровительницей молодых женщин и девушек.

Что можно делать 30 декабря

Если в этот день родился ребенок, то у него будет счастливая судьба.

В этот день нужно съесть любое блюдо из потрохов. Предки верили, что тогда будет крепкое здоровье.

В этот день стоит обратить внимание на сны. Считается, что сон, приснившийся в ночь на 30 декабря, несет в себе определенное послание.

Что нельзя делать 30 декабря

1. Нельзя 30 декабря есть острые и соленые блюди. Считается, что иначе в следующем году будет болеть желудок.

2. Нельзя 30 декабря шить, вязать и прясть. Предки верили, что если нарушить запрет, то в жизнь придет несчастье.

Приметы 30 декабря

Если в этот день идет снег, то лето будет пасмурным.

Если в этот день громко чирикают воробьи, то будет оттепель.

Если в этот день метель, то в следующем году будет богатый урожай.

Если в этот день солнечно, то будет оттепель.

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