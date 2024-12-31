Весь год будут преследовать проблемы и трудности: что нельзя делать 31 декабря

Что можно делать 31 декабря. Строгие приметы и запреты, которые принесут удачу на весь год.

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Что нельзя делать 31 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день метель

В чем нельзя садиться за стол в этот день

Что нужно поставить на стол 31 декабря

31 декабря церковь почитает память святой преподобной Мелании. Как сообщает Главред, она родилась в знатной христианской семье. Её родителями были Валерий Публикола и Албина. Девушка получила хорошее образование и в раннем возрасте стала женой молодого патриция Пиниана.

Супруги были богатыми, но они вели жизнь в христианском смирении и милосердии. Они потери двух детей, после чего муж посвятил свою жизнь Богу.

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Супруги раздали большую часть своего имущества и профинансировали строительство церквей и больниц в Риме. Мелания жила аскетической жизнью, проводя дни в молитве, посте и служении ближним.

Что можно делать 31 декабря

В этот день нужно всей семье сесть за праздничный стол. Считается, что тогда весь год будет счастливым.

В этот день нужно помолиться. Святая Мелания считается покровительницей женщин.

В этот день нужно приготовить блюда из свинины. Считается, что это символ благополучия.

В этот день нужно сделать как можно больше благих дел. Так вы привлечете удачу на следующий год.

Что нельзя делать 31 декабря

1. Нельзя 31 декабря выносит из дома мусор. Считается, что тогда вы вынесите из дома жизнь и благополучие.

2. Нельзя 31 декабря давать и брать деньги в долг. Иначе весь год будете ходить с долгами.

3. Нельзя 31 декабря отказывать щедривникам. Предки верили, что тогда вы сами выгоните из дома благополучие.

4. Нельзя 31 декабря садиться за стол в черной одежде. Считается, что он принесет проблемы.

Приметы 31 декабря

Если в этот день пошел крупный снег, то будет слабый мороз.

Если в этот день под ногами не хрустит снег, то будет потепление.

Если в этот день сильная метель, то орехи хорошо уродят.

Если в этот день туман, то будет хороший урожай в следующем году.

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