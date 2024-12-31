В жизни начнется "белая полоса": что нужно сделать 1 января - приметы

Что нельзя делать 1 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бед и проблем.

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Что нельзя делать 1 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день сильный ветер

Кто должен первым переступить порог дома в этот день

Что нельзя делать 1 января

1 января церковь почитает память святого Василия Великого. Также в этот день отмечают Обрезание Господне. Как сообщает Главред, Василий был родом из знатной и богатой христианской семьи. Его обучала бабушка, её считали просвещенной христианкой. После смерти отца Василий переехал на учебу в Константинополь, а после - в Афины.

Василий в совершенстве знал математику, физику, астрономию, философию, медицину и риторику. После возвращения домой он преподавал риторику, после чего его посвятили в сан диакона и пресвитера.

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Василий был предан вере даже во времена гонений на христиан. Он выступал с проповедями и защищал православную веру, не боясь преследований. Василий оставил после себя богословские труды.

Стоит отметить, что Обрезание Господне считается великим праздником в православной вере. Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца в храм и вместе с наречением имени совершили обряд обрезания. Это произошло на восьмой день после праздника Рождения Христова.

Что можно делать 1 января

В этот день нужно помолиться. У святого просят защитить от бед, болезней и злых людей.

В этот день нужно собраться за праздничным столом со своими родными и близкими. Нужно попросить у всех прощение и отпустить все обиды.

В этот день нужно, чтобы первым порог дома переступил мужчина. Идеально будет, если мужчина будет светловолосым. Предки верили, что тогда в дом придет счастье и успех.

В этот день мальчики ходят посевать. Они желают хозяевам здоровья и богатства.

В этот день можно загадывать желания. Считается, что все загаданное сбудется.

Что нельзя делать 1 января

1. Нельзя 1 января ругаться и сквернословить. Иначе ссоры с близкими людьми затянутся.

2. Нельзя 1 января давать и брать деньги в долг. Иначе весь год будет "бедным".

3. Нельзя 1 января выбрасывать мусор и делать уборку. Иначе вы упустите счастье и благополучие.

Приметы 1 января

Если в этот день сильный ветер, то будет хороший урожай фруктов.

Если в этот день на деревьях иней, то будет богатый урожай.

Если в этот день громко чирикают снегири, то скоро пойдет снег.

Если в этот день слышно далеко эхо, то скоро ударят сильные морозы.

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