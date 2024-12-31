В жизни начнется "белая полоса": что нужно сделать 1 января - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день сильный ветер
- Кто должен первым переступить порог дома в этот день
- Что нельзя делать 1 января
1 января церковь почитает память святого Василия Великого. Также в этот день отмечают Обрезание Господне. Как сообщает Главред, Василий был родом из знатной и богатой христианской семьи. Его обучала бабушка, её считали просвещенной христианкой. После смерти отца Василий переехал на учебу в Константинополь, а после - в Афины.
Василий в совершенстве знал математику, физику, астрономию, философию, медицину и риторику. После возвращения домой он преподавал риторику, после чего его посвятили в сан диакона и пресвитера.
Василий был предан вере даже во времена гонений на христиан. Он выступал с проповедями и защищал православную веру, не боясь преследований. Василий оставил после себя богословские труды.
Стоит отметить, что Обрезание Господне считается великим праздником в православной вере. Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца в храм и вместе с наречением имени совершили обряд обрезания. Это произошло на восьмой день после праздника Рождения Христова.
Что можно делать 1 января
- В этот день нужно помолиться. У святого просят защитить от бед, болезней и злых людей.
- В этот день нужно собраться за праздничным столом со своими родными и близкими. Нужно попросить у всех прощение и отпустить все обиды.
- В этот день нужно, чтобы первым порог дома переступил мужчина. Идеально будет, если мужчина будет светловолосым. Предки верили, что тогда в дом придет счастье и успех.
- В этот день мальчики ходят посевать. Они желают хозяевам здоровья и богатства.
- В этот день можно загадывать желания. Считается, что все загаданное сбудется.
Что нельзя делать 1 января
1. Нельзя 1 января ругаться и сквернословить. Иначе ссоры с близкими людьми затянутся.
2. Нельзя 1 января давать и брать деньги в долг. Иначе весь год будет "бедным".
3. Нельзя 1 января выбрасывать мусор и делать уборку. Иначе вы упустите счастье и благополучие.
Приметы 1 января
- Если в этот день сильный ветер, то будет хороший урожай фруктов.
- Если в этот день на деревьях иней, то будет богатый урожай.
- Если в этот день громко чирикают снегири, то скоро пойдет снег.
- Если в этот день слышно далеко эхо, то скоро ударят сильные морозы.
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