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Праздник Маковея: традиции и запреты дня, поздравления

11 августа 2021, 10:44

Почему в день Маковея нужно обязательно помолиться и какие букеты несли в церковь наши предки - расскажет Главред

Маковея 2021
Маковея 2021 / narodna-pravda.ua

Первый Спас, он же Мокрый Спас или Медовый православные христиане отмечают уже 14 августа. С этого дня начинается Успенский пост 2021, который продлится до 28 августа.

Как правильно соблюдать Успенский пост, читайте в нашем материале: Меню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказаться.

Медовый Спас 2021: история праздника

В первый день Успенского поста христиане чтят вынесение честных древ Животворящего Креста Господня. Согласно преданию, жителей Константинополя, которые страдали от эпидемии тяжкой хвори, излечил кусочек деревянного креста, на котором был распят Иисус Христос. После освящения водоемов Константинополя осколком креста, эпидемия покинула город.

Что можно святить на Медовый Спас

Август – пора сбора урожая. К Первому Спасу зачастую собирают дары природы – фрукты, овощи и мед. Отсюда пошло и название – Медовый Спас. Было принято загадывать желание с первой ложкой освященного меда.

В церковь на освящение люди несли мак, мед и воду. Также в корзину с дарами природы наши предки клали специальные букеты из мяты, цветов подсолнечника и мака – "маковейчики". Согласно поверью, такой букет ставал оберегом для дома на весь последующий год и защищал жилище от нечистой силы. Старый букет нельзя было выбрасывать – его сжигали.

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Также в этот день было принято святить воду – она приобретала целительные свойства. В водоемы и колодцы кидали особые сборы, считалось, что это принесет здоровье и благополучие, защитив от напастей.

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Маковея: что нельзя делать

На Маковея существовал и ряд запретов, которых строго придерживались наши предки. В этот день нельзя:

  • работать в поле, на огороде и дома;
  • нарушать предписания Успенского поста;
  • ссориться и сквернословить;
  • громко говорить и устраивать шумные застолья.
Медовый Спас что можно и нельзя делать
Что можно святить на Маковея / telegraf.com.ua

Медовый Спас: молитва

В этот день увеличивается сила молитвы и небесные силы можно просить о всяческих благах и загадывать желания.

Владыко Господи Святый, в Вышних живый и всевидящим Твоим оком призираяй на всю тварь! Тебе приклоняем выю души и тела, Тебе молимся, Святе святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови вся ны, и прости нам всякое согрешение вольное и невольное, словом или делом содеянное. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы сокрушенныя души во очищение многих грехов наших, даруй велию Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, яко благословено и препрославлено есть Имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

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Маковея: поздравления, картинки

Пускай Медовый Спас принесет тебе множество положительных эмоций и сотни красочных моментов! Желаю мира, достатка, улыбок и любви! Пусть в твоей душе царят гармония и счастье! Пускай здоровье будет крепким, а жизнь сладкой, словно мед!

***

Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть не заканчиваются твои запасы любви и счастья, солнца и радости. Пусть будет тепло на душе и в доме. Пускай аромат яблок и меда наполняет сердце благостью. Медовой тебе сладости в отношениях!

Медовый Спас: поздравления, картинки, открытки
Медовый Спас поздравления картинки

***

С медовым спасом! Желаю мира семье, удачи и напутственных слов, которые будут звучать в нужное время. Пусть хранит Господь Вас и всех близких. Добра и мира, любви и взаимопонимания, объятий и теплых признаний.

***

С православным праздником, со Спасом Медовым! Этот день для всех христиан является частью великой традиции, включающей в себя освещения воды и первого урожайного меда после поста. Не будем забывать о них, поэтому сделаем все, как делали наши предки.

Медовый Спас: поздравления, картинки, открытки
Маковей картинки и открытки
Медовый Спас: поздравления, картинки, открытки
Медовый Спас поздравления

Маковея Медовый спас
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