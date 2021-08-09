Меню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказаться

Успенский пост продолжается две недели – с 14 по 27 августа. Он считается таким же строгим, как и Великий пост.
Успенский пост 2021 - это самый короткий многодневный пост в церковном календаре. Он длится всего две недели ежегодно с 14 по 27 августа.
А уже 28 августа отмечается праздник Успения Богородицы. На время Успенского поста приходится два праздника - Медовый Спас и Преображение Господне - Яблочный спас.
Главред составил меню и рецепты на Успенский пост 2021.
В меню на Успенский пост должны входить:
- овощи;
- фрукты;
- грибы;
- ягоды;
- крупы;
- мед;
- орехи;
- хлеб;
- продукты из зерновых культур.
Календарь питания с 14 по 27 августа на Успенский пост
- 14 августа – горячая пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы.
- Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.
- 15 августа – сухоядение: в пищу употребляется растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.
- 16 августа – горячая пища без масла, разрешается вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.
- 17 августа – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. Сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.
- 18 августа – разрешено горячую пищу с маслом. Можно - супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.
- 19 августа, праздник Преображения Господня – горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.
- В этот день также разрешено употреблять рыбу и морепродукты. В этот день можно есть яблоки нового урожая.
- 20 августа – сухоядение.
- 21 августа – горячая пища без масла. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.
- 22 августа – сухоядение. Из питья: вода, соки.
- 23 августа – горячая пища без масла, разрешается вареная растительная пища без масла. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.
- 24 августа – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. Из питья: вода, соки.
- 25 августа – горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.
- 26 августа – горячая пища с маслом. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.
- 27 августа – сухоядение. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.
- 28 августа – конец поста, можно употреблять все блюда.
На период Успенского поста выпадают несколько праздников, один из которых Медовый Спас, который празднуют 14 августа. В этот праздник допускается употреблять в пищу плоды нового урожая.
На Яблочный Спас, который празднуют 19 августа, после освящения в церкви плодов их можно есть сырыми и готовить из них различные блюда.
Что нельзя есть во время Успенского поста 2021
Во время поста следует воздержаться от сладкой и обильной пищи, мясных изделий, молочной продукции, алкоголя, яиц, растительного масла и рыбы. Последняя разрешается лишь в праздник Преображения Господня, 19 августа.
Рецепты на Успенский пост 2021
Вкусный суп-пюре из цветной капусты на Успенский пост
- Вам понадобиться:
- 500 г цветной капусты;
- 200 г картофеля;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- соль и перец по вкусу;
- растительное масло.
Кубиками нарезать лук, морковь натереть на терке. В кастрюлю, желательно не эмалированную, вливаем немного масла и отправляем в нее овощи, обжариваем лук с морковью в течение 3-х минут.
Моем, чистим и нарезаем картофель кубиками, перекладываем в кастрюлю, к овощам следом добавляем соцветия цветной капусты.
Вливаем воду так, чтобы она покрыла овощи. Варим до полной готовности картофеля.
Суп-пюре на Успенский пост будет вкуснее, если вы приготовите сухарики. Для этого батон режем кубиками, посыпаем солью, поливаем маслом, перемешиваем и подсушиваем в духовке 10 минут при температуре 180 °С.
Как только суп полностью свариться, погрузите блендер и измельчите все овощи для супа-пюре до однородного состояния.
Солим и перчим наш готовый суп-пюре и доводим доводим до кипения. Готовое блюдо подаем с гренками и зеленью.
Такой суп-пюре также можно приготовить из тыквы, брокколи, грибов или чечевицы.
Постный салат на Успенский пост
Вам понадобиться:
- 300 г пекинской капусты или обычной,
- свежий огурец,
- болгарский перец,
- морковь,
- свежая зелень и зеленый лук,
Для заправки:
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. зернистой горчицы;
- 0,5 ч. л. сахара;1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- 1 зубчик чеснока.
Капусту для салата нарезаем соломкой, на мелкой терке трем морковь.
Тонкой соломкой шинкуем огурец и сладкий перец.
Для заправки в небольшую пиалу вливаем растительное масло, лимонный сок, высыпаем соль, сахар, добавляем горчицу и натираем чеснок, по вкусу.
Тщательно все перемешиваем.
Теперь в салатник перекладываем все овощи вливаем заправку, перемешиваем, и можно добавить еще щепотку соли.