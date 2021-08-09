Меню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказаться

Что можно есть на Успенский пост / pixabay

Успенский пост 2021 - это самый короткий многодневный пост в церковном календаре. Он длится всего две недели ежегодно с 14 по 27 августа.

А уже 28 августа отмечается праздник Успения Богородицы. На время Успенского поста приходится два праздника - Медовый Спас и Преображение Господне - Яблочный спас.

Главред составил меню и рецепты на Успенский пост 2021.

В меню на Успенский пост должны входить:

овощи;

фрукты;

грибы;

ягоды;

крупы;

мед;

орехи;

хлеб;

продукты из зерновых культур.

Календарь питания с 14 по 27 августа на Успенский пост

14 августа – горячая пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы.

Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.

15 августа – сухоядение: в пищу употребляется растительная пища. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

16 августа – горячая пища без масла, разрешается вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.

17 августа – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. Сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

18 августа – разрешено горячую пищу с маслом. Можно - супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.

19 августа, праздник Преображения Господня – горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.

В этот день также разрешено употреблять рыбу и морепродукты. В этот день можно есть яблоки нового урожая.

20 августа – сухоядение.

21 августа – горячая пища без масла. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.

22 августа – сухоядение. Из питья: вода, соки.

23 августа – горячая пища без масла, разрешается вареная растительная пища без масла. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.

24 августа – сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. Из питья: вода, соки.

25 августа – горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.

26 августа – горячая пища с маслом. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.

27 августа – сухоядение. В частности, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.

28 августа – конец поста, можно употреблять все блюда.

На период Успенского поста выпадают несколько праздников, один из которых Медовый Спас, который празднуют 14 августа. В этот праздник допускается употреблять в пищу плоды нового урожая.

Реклама

На Яблочный Спас, который празднуют 19 августа, после освящения в церкви плодов их можно есть сырыми и готовить из них различные блюда.

Что нельзя есть во время Успенского поста 2021

Во время поста следует воздержаться от сладкой и обильной пищи, мясных изделий, молочной продукции, алкоголя, яиц, растительного масла и рыбы. Последняя разрешается лишь в праздник Преображения Господня, 19 августа.

Рецепты на Успенский пост 2021

Вкусный суп-пюре из цветной капусты на Успенский пост

Вам понадобиться:

500 г цветной капусты;

200 г картофеля;

1 луковица;

1 морковь;

соль и перец по вкусу;

растительное масло.

Кубиками нарезать лук, морковь натереть на терке. В кастрюлю, желательно не эмалированную, вливаем немного масла и отправляем в нее овощи, обжариваем лук с морковью в течение 3-х минут.

Моем, чистим и нарезаем картофель кубиками, перекладываем в кастрюлю, к овощам следом добавляем соцветия цветной капусты.

Вливаем воду так, чтобы она покрыла овощи. Варим до полной готовности картофеля.

Суп-пюре на Успенский пост будет вкуснее, если вы приготовите сухарики. Для этого батон режем кубиками, посыпаем солью, поливаем маслом, перемешиваем и подсушиваем в духовке 10 минут при температуре 180 °С.

Как только суп полностью свариться, погрузите блендер и измельчите все овощи для супа-пюре до однородного состояния.

Солим и перчим наш готовый суп-пюре и доводим доводим до кипения. Готовое блюдо подаем с гренками и зеленью.

Такой суп-пюре также можно приготовить из тыквы, брокколи, грибов или чечевицы.

Постный салат на Успенский пост

Вам понадобиться:

300 г пекинской капусты или обычной,

свежий огурец,

болгарский перец,

морковь,

свежая зелень и зеленый лук,

Для заправки:

2 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. зернистой горчицы;

0,5 ч. л. сахара;1 ч. л. соли;

1 ч. л. лимонного сока;

1 зубчик чеснока.

Капусту для салата нарезаем соломкой, на мелкой терке трем морковь.

Тонкой соломкой шинкуем огурец и сладкий перец.

Для заправки в небольшую пиалу вливаем растительное масло, лимонный сок, высыпаем соль, сахар, добавляем горчицу и натираем чеснок, по вкусу.

Тщательно все перемешиваем.

Теперь в салатник перекладываем все овощи вливаем заправку, перемешиваем, и можно добавить еще щепотку соли.