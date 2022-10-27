Рождественский пост 2022: дата, что можно есть, главные ошибки

Сколько дней продлится Рождественский пост и кому нельзя поститься.
Одним из 12 великих праздников христиан является Рождество. Ему предшествует Рождественский пост. Его продолжительность составляет 40 дней, во время которых следует соблюдать строгие правила. Важно помнить, что пост – это не диета, и не строгие ограничения, а духовный рост, очищение от грехов.
О том, какие церковные праздники православные христиане отметят в последнем месяце осени, читате в материале: Православный календарь на ноябрь 2022: важные даты и церковные праздники.
Когда Рождественский пост 2022
Начинается Филиппов пост 28 ноября и завершается 6 января - рождественский сочельник. Последний день считается самым строгим. 6 января первым и единственным приемом пищи является Праздник ужин из 12 блюд.Любой пост у большинства украинцев ассоциируется с ограничениями в еде – нельзя есть мясо, мясные изделия, яйца, молочные продукты. Это ошибочное суждение. Соблюдение ограничений в пище должно сопровождаться духовными изменениями – в мыслях, делах. Рождественский пост – это возможность избавиться от плохих привычек и бросить курить, злословить. В этот период лучше воздержаться от посещения развлекательных заведений, от негативных эмоций, разрушающих личность.
Если вы решили пройти пост по всем правилам, то придется сделать над собой усилия и забыть о зависти, гневе, раздражении и прочих. Главной задачей становится очищение души и смирение тела. Только в таком тандеме христианин сможет добиться истинной цели поста.
Каждый из 40 дней Рождественского поста должен быть наполнен добром, терпением. В эти дни следует забыть и простить старые обиды, неприятности. Доброжелательность и доброта станут одним из шагов к повышению духовного уровня человека. Вторым шагом является изменение в питании – это не просто запрет есть мясо, но и ограничение в объеме порции, в способах приготовления. Рекомендуется забыть о гастрономических шедеврах даже из постных продуктов.
Рождественский пост 2022 - что можно есть
Питание в течение 40 дней должно быть умеренным и простым. Разрешаются блюда из сезонных овощей, фруктов, а также из круп, бобовых, грибов. Ограничение касается жиров. Сливочное масло запрещено, а подсолнечное масло нужно ограничить до минимума. Поэтому во время поста нужно внимательно относиться к самочувствию. Для организма резкий переход на вегетарианское меню – стресс, поэтому важно предварительно подготовиться и еще до 28 ноября постепенно менять рацион. Пройти пост и достичь духовной цели можно, соблюдая два правила: снизить наличие в рационе консервированных овощей. Они придают яркости скучным блюдам, но и могут навредить желудку. Также стоит заменить животный белок растительным. Поэтому в рационе должны быть бобовые, грибы, орехи. На Рождественский пост есть дни, когда можно есть рыбу. Священнослужители говорят, что блюда с рыбой можно употреблять почти каждый день, но есть и дни, когда запрещены даже горячие блюда.
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Кому нельзя поститься?
Строгие духовные и пищевые ограничения не касаются больных, детей до 7 лет, беременных женщин, а также находящихся в пути. Если вы хотите поститься, но не знаете, можно ли это делать, лучше проконсультироваться с врачом и с духовным наставником.Самые строгие правила Рождественского поста должны соблюдать монахи. Мирянам можно и нужно ослабить требования к себе. Ведь ограничения в пище должны помочь достичь духовного роста и перемен. Также священнослужители отмечают, что пост ни в коем случае не должен являться источником плохого самочувствия или причиной обострения болезней. Больным диабетом, онкологией не рекомендуется ограничивать рацион и разрешается употреблять мясо, яйца, молочные продукты, сладости.
Рождественский пост 2022-2023 - главные ошибки
Главными ошибками являются переход на картофель и макароны, употребление сырых и холодных продуктов. Питание должно быть регулярным, сбалансированным и разнообразным. В течение дня должно быть 3-4 полноценных приема пищи каждые 3,5-4 часа. Учитывая, что мирянам можно ослабить требования, то в каждой порции должны быть растительные жиры и горячие блюда. Так христиане смогут сохранить здоровье и добиться духовных целей.
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