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Рождественский пост 2022: дата, что можно есть, главные ошибки

27 октября 2022, 17:24

Сколько дней продлится Рождественский пост и кому нельзя поститься.

Рождественский пост 2022
Рождественский пост 2022 / 24tv.ua

Одним из 12 великих праздников христиан является Рождество. Ему предшествует Рождественский пост. Его продолжительность составляет 40 дней, во время которых следует соблюдать строгие правила. Важно помнить, что пост – это не диета, и не строгие ограничения, а духовный рост, очищение от грехов.

О том, какие церковные праздники православные христиане отметят в последнем месяце осени, читате в материале: Православный календарь на ноябрь 2022: важные даты и церковные праздники.

Когда Рождественский пост 2022

Начинается Филиппов пост 28 ноября и завершается 6 января - рождественский сочельник. Последний день считается самым строгим. 6 января первым и единственным приемом пищи является Праздник ужин из 12 блюд.Любой пост у большинства украинцев ассоциируется с ограничениями в еде – нельзя есть мясо, мясные изделия, яйца, молочные продукты. Это ошибочное суждение. Соблюдение ограничений в пище должно сопровождаться духовными изменениями – в мыслях, делах. Рождественский пост – это возможность избавиться от плохих привычек и бросить курить, злословить. В этот период лучше воздержаться от посещения развлекательных заведений, от негативных эмоций, разрушающих личность.

Если вы решили пройти пост по всем правилам, то придется сделать над собой усилия и забыть о зависти, гневе, раздражении и прочих. Главной задачей становится очищение души и смирение тела. Только в таком тандеме христианин сможет добиться истинной цели поста.

Каждый из 40 дней Рождественского поста должен быть наполнен добром, терпением. В эти дни следует забыть и простить старые обиды, неприятности. Доброжелательность и доброта станут одним из шагов к повышению духовного уровня человека. Вторым шагом является изменение в питании – это не просто запрет есть мясо, но и ограничение в объеме порции, в способах приготовления. Рекомендуется забыть о гастрономических шедеврах даже из постных продуктов.

Рождественский пост 2022 - что можно есть

Питание в течение 40 дней должно быть умеренным и простым. Разрешаются блюда из сезонных овощей, фруктов, а также из круп, бобовых, грибов. Ограничение касается жиров. Сливочное масло запрещено, а подсолнечное масло нужно ограничить до минимума. Поэтому во время поста нужно внимательно относиться к самочувствию. Для организма резкий переход на вегетарианское меню – стресс, поэтому важно предварительно подготовиться и еще до 28 ноября постепенно менять рацион. Пройти пост и достичь духовной цели можно, соблюдая два правила: снизить наличие в рационе консервированных овощей. Они придают яркости скучным блюдам, но и могут навредить желудку. Также стоит заменить животный белок растительным. Поэтому в рационе должны быть бобовые, грибы, орехи. На Рождественский пост есть дни, когда можно есть рыбу. Священнослужители говорят, что блюда с рыбой можно употреблять почти каждый день, но есть и дни, когда запрещены даже горячие блюда.

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Кому нельзя поститься?

Строгие духовные и пищевые ограничения не касаются больных, детей до 7 лет, беременных женщин, а также находящихся в пути. Если вы хотите поститься, но не знаете, можно ли это делать, лучше проконсультироваться с врачом и с духовным наставником.Самые строгие правила Рождественского поста должны соблюдать монахи. Мирянам можно и нужно ослабить требования к себе. Ведь ограничения в пище должны помочь достичь духовного роста и перемен. Также священнослужители отмечают, что пост ни в коем случае не должен являться источником плохого самочувствия или причиной обострения болезней. Больным диабетом, онкологией не рекомендуется ограничивать рацион и разрешается употреблять мясо, яйца, молочные продукты, сладости.

Рождественский пост 2022-2023 - главные ошибки

Главными ошибками являются переход на картофель и макароны, употребление сырых и холодных продуктов. Питание должно быть регулярным, сбалансированным и разнообразным. В течение дня должно быть 3-4 полноценных приема пищи каждые 3,5-4 часа. Учитывая, что мирянам можно ослабить требования, то в каждой порции должны быть растительные жиры и горячие блюда. Так христиане смогут сохранить здоровье и добиться духовных целей.

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Рождественский пост
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