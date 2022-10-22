Православный календарь на ноябрь 2022: важные даты и церковные праздники

Православный календарь на ноябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Последний месяц осени принесет православным христианам две родительские субботы – дни особого поминовения умерших родственников и начало Рождественского поста, который продлится 40 дней.

О том, какие важные религиозные праздники христиане будут отмечать в следующем году, читайте в материале: Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни.

Постные дни в ноябре 2022 первые четыре недели по средам и пятницам. Они выпадают на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 числа. С 28 ноября начинается Рождественский пост 2022, который продлится до 6 января – дня рождественского Сочельника.

Церковный календарь на ноябрь 2022

4 ноября – праздник церковный

День Казанской иконы Божией Матери;

5 ноября – праздник церковный

Дмитровская родительская суббота; Апостола Иакова;

6 ноября – праздник церковный

Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость;

8 ноября – праздник церковный

День великомученика Димитрия Солунского;

9 ноября – праздник церковный

День преподобного Нестора Летописца Печерского;

10 ноября – праздник церковный

День мученицы Параскевы; День преподобного Иова;

14 ноября – праздник церковный

День иконы Божией Матери Одигитрия;

19 ноября – праздник церковный

Михайловская поминальная суббота ;

21 ноября – праздник церковный

День собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных;

26 ноября – праздник церковный

День Святого Иоанна Златоуста;

27 ноября – праздник церковный

День Святого Григория Паламы;

28 ноября – праздник церковный

Начало Рождественского поста; День преподобного Паисия Величковского;

29 ноября – праздник церковный

День Святого апостола и евангелиста Матфея.

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