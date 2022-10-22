Православный календарь на ноябрь 2022: важные даты и церковные праздники

Важные церковные праздники ноября - родительские субботы и начало Рождественского поста.
Последний месяц осени принесет православным христианам две родительские субботы – дни особого поминовения умерших родственников и начало Рождественского поста, который продлится 40 дней.
О том, какие важные религиозные праздники христиане будут отмечать в следующем году, читайте в материале: Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни.
Постные дни в ноябре 2022 первые четыре недели по средам и пятницам. Они выпадают на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 числа. С 28 ноября начинается Рождественский пост 2022, который продлится до 6 января – дня рождественского Сочельника.
Церковный календарь на ноябрь 2022
4 ноября – праздник церковный
- День Казанской иконы Божией Матери;
5 ноября – праздник церковный
- Дмитровская родительская суббота; Апостола Иакова;
6 ноября – праздник церковный
- Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость;
8 ноября – праздник церковный
- День великомученика Димитрия Солунского;
9 ноября – праздник церковный
- День преподобного Нестора Летописца Печерского;
10 ноября – праздник церковный
- День мученицы Параскевы; День преподобного Иова;
14 ноября – праздник церковный
- День иконы Божией Матери Одигитрия;
19 ноября – праздник церковный
- Михайловская поминальная суббота ;
21 ноября – праздник церковный
- День собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных;
26 ноября – праздник церковный
- День Святого Иоанна Златоуста;
27 ноября – праздник церковный
- День Святого Григория Паламы;
28 ноября – праздник церковный
- Начало Рождественского поста; День преподобного Паисия Величковского;
29 ноября – праздник церковный
- День Святого апостола и евангелиста Матфея.
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Автор: Елена Стронг