УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Православный календарь на ноябрь 2022: важные даты и церковные праздники

22 октября 2022, 12:46

Важные церковные праздники ноября - родительские субботы и начало Рождественского поста.

Церковный календарь ноябрь 2022
Православный календарь на ноябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Последний месяц осени принесет православным христианам две родительские субботы – дни особого поминовения умерших родственников и начало Рождественского поста, который продлится 40 дней.

О том, какие важные религиозные праздники христиане будут отмечать в следующем году, читайте в материале: Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни.

Постные дни в ноябре 2022 первые четыре недели по средам и пятницам. Они выпадают на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 числа. С 28 ноября начинается Рождественский пост 2022, который продлится до 6 января – дня рождественского Сочельника.

Церковный календарь на ноябрь 2022

4 ноября – праздник церковный

  • День Казанской иконы Божией Матери;

5 ноября – праздник церковный

  • Дмитровская родительская суббота; Апостола Иакова;

6 ноября – праздник церковный

  • Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость;

8 ноября – праздник церковный

  • День великомученика Димитрия Солунского;

9 ноября – праздник церковный

  • День преподобного Нестора Летописца Печерского;

10 ноября – праздник церковный

  • День мученицы Параскевы; День преподобного Иова;

14 ноября – праздник церковный

  • День иконы Божией Матери Одигитрия;

19 ноября – праздник церковный

  • Михайловская поминальная суббота ;

21 ноября – праздник церковный

  • День собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных;

26 ноября – праздник церковный

  • День Святого Иоанна Златоуста;

27 ноября – праздник церковный

  • День Святого Григория Паламы;

28 ноября – праздник церковный

  • Начало Рождественского поста; День преподобного Паисия Величковского;

29 ноября – праздник церковный

  • День Святого апостола и евангелиста Матфея.

Читайте также:

православный календарь 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 23 октября 2022: Весам – приятные перемены, Скорпионам- хорошие новости, Водолеям – успех

12:56

"В Херсоне россияне будут использовать все": Жданов рассказал о приказе Путина "мяснику" СуровикинуВидео

12:55

Киев, Харьковщину, Днепропетровщину, Запорожчину и еще 6 регионов ждет отключение светаВидео

12:46

Православный календарь на ноябрь 2022: важные даты и церковные праздники

12:27

Валерий Харчишин вместе с волонтерами разобрал остатки своего дома, уничтоженного оккупантамиВидео

Реклама
12:25

Тимощук продался Кремлю и поплатился

11:52

Отправились на небо: в боях с оккупантами за Украину полегли два добровольца-грузина

11:47

ВСУ ждут сложности при освобождении правобережья Херсонщины, враг стягивает туда силы – ЖдановВидео

11:38

"Путин, верни мою маму!": отца 6-летнего Егора убили россияне, а его мать в пленуВидео

11:23

Полнолуние в ноябре 2022: как притянуть удачу и не навлечь беду

11:12

Хэллоуин 2022: дата, традиции и запреты дня

11:04

"Сила зайцев – в их количестве": Жданов оценил, на что способны новые путинские "мобики"Видео

10:42

РФ устроила ракетный обстрел Украины: Хмельницкий без света, на западе страны прилеты

10:17

Получай 2 рубля и будь довольна: жена "мобика"-оккупанта пожаловалась на выплаты

10:16

Гороскоп на сегодня 22 октября 2022: Ракам – счастливый случай, Козерогам – неприятный разговор

09:46

Войска России готовятся к уличным боям в Херсоне – Генштаб ВСУВидео

09:40

Предают раз за разом: имена мужчин, которым нельзя прощать грехиВидео

09:23

"Где-то в течение месяца": Жданов пояснил, когда может быть освобожден ХерсонВидео

08:53

Народные республики присоединили к себе РФ: теперь русские заживут как в "ДНР"мнение

08:48

Что будет с ценами на яйца: прогноз эксперта

Реклама
08:41

Постпред РФ в ООН Небензя разразился истерикой и сбежал перед выступлением УкраиныВидео

08:00

Битва за Херсон будет жесткой, но за месяц он будет освобожден – полковник запаса Жданов

07:46

Войска РФ попытаются подорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону на Херсонщине – ISWВидео

07:05

Зачем замачивать махровые полотенца в соленой воде: простой секрет, который многих удивит

06:39

Какие шансы оккупантов на правобережной Херсонщинемнение

06:00

За ним пойдут: у Джонсона больше шансов вытащить Британию из кризиса - ЗагороднийВидео

05:00

Российская Федерация прекратит существование, а Чечня возьмет курс на независимость – ПономаревВидео

03:45

Путина можно свергнуть только общими усилиями ВСУ, российской элиты и народа - ПономаревВидео

02:42

"Без головы, мозгов и понимания": Волочкова внезапно набросилась на украинцев

02:15

ВСУ могут освободить Херсон до конца 2022 года, с Донбассом будет труднее – экс-депутат ГосдумыВидео

01:30

Украшения из мамочки: мать Кардашьян распорядилась о собственном теле после смерти

01:10

Дикие морозы -30: синоптики рассказали, какой будет зима в УкраинеВидео

01:04

Женский гороскоп на неделю 24-30 октября: Овнам – зависть, Девам – деньги, Стрельцам – опасностьВидео

21 октября, пятница
23:59

Директор Моисеева обругал его брата в ответ на обвинения в смерти певца

23:31

Военный эксперт рассказал о том, как оккупанты бегут из ХерсонаВидео

23:10

Аким Галимов. Как Путин повторяет карибский конфликтВидеоблоги

23:05

Познакомились на работе: Позитив рассказал о своей новой девушкеВидео

23:05

"Вынуждены применять ограничения": Укрэнерго предупредило о новых отключениях светаВидео

23:00

Ничему не научился: ВСУ уничтожили оккупанта, который после плена в Украине снова вернулся воевать

22:51

Многие знакомые похоронены в братской могиле: украинская актриса рассказала о друзьях из МариуполяВидео

Реклама
22:36

Эксперт пояснил, сможет ли Россия воспользоваться кризисом с отставкой Лиз Трасс

22:30

Логистика россиян будет разрушена: Селезнев заявил, что Путин не решится взорвать Каховскую ГЭСВидео

21:57

В Украине ликвидировали 10 иранских инструкторов: учили оккупантов запускать "шахидов"Видео

21:35

НБУ поменял правила торговли долларами: что нужно знать украинцамВидео

21:31

В Украине третья волна мобилизации, в случае нового призыва в ВСУ проблем не будет – ДаниловВидео

21:05

Ядерная угроза и большие потери: астролог сделала угрожающий прогноз для Украины

21:00

"До Гааги не протянет": Пономарев рассказал, как умрет российский диктатор ПутинВидео

20:51

Остались четверо детей и беременная жена: ВСУ ликвидировали российского врача-"добровольца"Видео

20:25

Зеленский провел срочное заседание Ставки: все подробностиВидео

20:13

ВСУ сбивают более 60% ракет России, через пару месяцев ПВО станет еще сильнее – РезниковВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять