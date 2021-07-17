Всемирный день эмодзи: дата, интересные факты о смайликах

Всемирный день эмодзи / portal.azertag.az

На сегодняшний день нельзя представить человека, который в электронном общении не показывал свои эмоции с помощью забавных желтых символов. А у них, между прочим, есть свой день! Кстати, о выходных в августе 2021 можно прочитать в нашем материале.

Всемирный день эмодзи отмечается 17 июля. Дата для празднования была выбрана по причине того, что именно этот день отображается на пиктограмме календаря эмоджи в операционной системе iOS.

Всемирный день эмодзи: история праздника

Эмодзи пришли к нам из Японии и буквально означают "символ в картинке". Их создатель Сигетака Курита в 1990 году разработал систему символов для пейджеров, которую потом переняли компьютеры и телефоны.

Постепенно использование эмодзи перерасло в культуру. Чтобы помочь пользователям разобраться во всех тонкостях применения желтых смайликов, появилась эмодзипедия – онлайн-словарь со значением символов. Эмодзи для удобства собраны в группы по тематике: люди, животные, транспорт, еда и т.д. Существует более 2000 знаков на все случаи жизни.

Интересные факты об эмодзи

Впервые символ : - ) в 1982 году использовал профессор университета Карнеги – Меллон Скотт Фалман.

Самый популярный в мире смайл – лицо со слезами радости.

Китайский художник Сюй Бин написал роман "Книга с земли", который состоит полностью из эмодзи. В ней описывается один день из жизни муниципального служащего.

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Теннисист Роджер Федерер опубликовал твит в эмодзи, в котором рассказал подписчикам, как прошел его день.

Мозг воспринимает эмодзи как настоящие улыбки, а их употребление в переписке оказывают такой же эффект как голос и манера разговора человека.

На официальном сайте эмоджи в честь праздника предлагают присоединиться к флешмобу в социальных сетях, используя хештег #WorldEmojiDay.