Выходные на майские праздники в Украине: сколько дополнительных дней отдыха ожидать украинцам

Майские праздники 2022 Украина / depositphotos.com/

Последний месяц весны принесет украинцам немало государственных праздников с дополнительными выходными. Как будем отдыхать в мае, разобрался Главред.

О том, какие праздники, важные даты и государственные праздники ожидают нас в этом году, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Майские праздники 2022 – Украина

В последний месяц весны укрпаинцам стоит ожидать 5 выходных дней. Первый день месяцы 1 мая – День труда выпадает на воскресенье, поэтому выходной переноситься на 2 мая – понедельник. Таким образом, украинцы получают длинные выходные: 30 апреля, 1 и 2 мая.

Принесет выходной день и 9 мая – День Победы. Он выпадает на понедельник и является государственным праздником с дополнительным днем отдыха. Всего будем отдыхать 7, 8 и 9 мая.

Остальные выходные будут 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая.

Праздники в мае 2022

1 мая – День труда.

3 мая – Всемирный день свободы печати (прессы).

7 мая – День радио.

8 мая – День матери, Международный день Красного Креста.

8 - 9 мая – Дни памяти и примирения, посвященныe памяти жертв Второй Мировой вoйны.

9 мая - День Победы, День Европы (международный).

12 мая – Всемирный день медицинских сестер.

15 мая - Международный день семей, Всеукраинский день работников культуры, День молодежных и детских общественныx организаций, Дeнь памяти жертв политических репрессий, Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа.

17 мая – Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.

18 мая – Международный день музеев.

19 мая – Международный день борьбы с гепатитами.

20 мая – День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога.

21 мая – День науки, День Европы, Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития

23 мая – Праздник Героев.

24 мая – Дeнь славянской письменности и культуры.

25 мая – День филолога.

28 мая – День сварщика, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, День пограничника.

29 мая – День Киева, День химика и Международный день миротворцев ООН.

31 мая – Всемирный день без табака.

Православные праздники в мае 2022

В мае у христиан проходит день особого поминовения усопших – Радоница – 3 мая. Это выходные, когда через неделю после Пасхи родственники идут поминать умерших родственников. Также 16 мая православные чтят день Киево-Печерской иконы Божьей Матери. 24 мая – вспоминают святых Кирилла и Мефодия.

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