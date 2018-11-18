Как поздравить с Днем работника сельского хозяйства-2018 на словах и в анимированных открытках

18 ноября 2018, 07:42

"Главред" собрал лучшие идеи поздравлений с Днем сельского хозяйства.

  • Поздравления с Днем сельского хозяйства в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем сельского хозяйства в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем сельского хозяйства в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем сельского хозяйства в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем сельского хозяйства в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем сельского хозяйства в картинках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем сельского хозяйства в картинках Фото из открытых источников

Украина поздравляет работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником в третье воскресенье ноября. В 2018 году праздник выпал на 18 ноября.

АПК – одна из движущих сил украинской экономики, генерирующая более трети внешней торговли. В условиях падения промышленности движущей силой экономики стало именно сельское хозяйство.

"Главред" собрал лучшие идеи поздравлений для людей, которые в День работника сельского хозяйства заслуженно отмечают свой профессиональный праздник.

Поздравление с Днем работника сельского хозяйства в прозе

Спасибо работникам сельскохозяйственной сферы за всегда свежие, полезные, безопасные и невероятно вкусные продукты питания! Благодаря вашему труду вся наша нация сыта, здорова и счастлива! С профессиональным вас праздником!

***

Веселым трактористам, комбайнерам, водителям оросительной и засевающей техники и всем, кто управляет сельскохозяйственными машинами, желаем в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности выдержки, хорошего настроения, достатка, мира в доме и понимания в семье!

***

Сегодня хочу поздравить вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Пожелаю стабильности, успешности, процветания и благополучия в деятельности. Пусть работа приносит удовольствие. Пусть жизнь радует счастьем каждый день, пусть рядом будут любимые люди и верная дружеская поддержка.

***

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Сердечно поздравляем тех, кто своими руками кормит страну! Благодаря кому хлеб на столе нам привычен! Спасибо за ваш труд, все вложенные силы и пусть здоровье крепкое вас выручает!

Стихи о тружениках сельского хозяйства

Все, что является насущным нам,

И хлеб и молоко и много еще чего там...

Все это производит сельское хозяйство,

Мы без него, ну мягко скажем жили бы неважно.

Нас охватил бы кризис добывания еды,

О не дай бог остаться нам,

без сельхозпроизводителя страны!

В день всех работников причастных к посевной,

К уборке, к тем, кто повышает поголовье и надой,

Мы пожелаем счастья и еще,

Чтоб труд ваш тяжкий, был бы обществом оценен высоко!

***

Всех, кто сельскому хозяйству

Жизнь и труд свой посвятил.

Поздравляю с днем чудесным,

Пусть на все хватает сил.

За работу вам спасибо,

Ведь вы кормите народ.

Я желаю вам здоровья

И не знать в судьбе невзгод.

Пусть работа в радость будет,

Душу греет результат.

На пути к победам видным

Будет меньше пусть преград.

***

Сегодня поздравим великих людей.

Работы ведь в мире не сыщешь сложней:

И скот содержать, и собрать урожай,

И переработать, чтоб сытым был край.

Поздравим работников отрасли той,

Которая стала давно основной

Для жизни людской. И пускай этот труд

Всегда уважают, и ценят, и чтут.

Вы в сельском хозяйстве как рыба в воде,

Так пусть же во всем вам, всегда и везде

Удача сопутствует, просто везет.

И счастье пусть вас непременно найдет!

***

Сельских тружеников, в праздник,

Поздравляю от души!

Пусть работа дарит радость,

Будут будни хороши.

Пусть за труд вам воздается

Счастьем, радостью, добром,

Что захочешь, удается

И богатым будет дом.

Частушки про сельское хозяйство

Мастер агроном наш — класс!

Держит зерна про запас.

Где пройдет железный плуг,

Землю пробует на зуб!

***

Урожайности картошки

Кварц способствует немножко,

Для работы-ж с кукурузой,

Надо пользоваться друзой.

***

Насолили огурцов,

Напекли ватрушки,

Для работников села

Пропоем частушки!

Труд различный вам знаком -

Куры, гуси, утки,

В своем фермерском хозяйстве

Трудитесь вы сутки.

Вы родной страны оплот -

Сеете и жнете,

Свой продукт без Гэ-Мэ-О

Людям продаете.

Лишь бы не было в картошке

Колорадского жука,

И чтоб вас не омрачали

Непогоды облака.

Вам здоровья мы желаем,

Сельхоз-достижений,

И на банковских счетах

Личных сбережений!

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