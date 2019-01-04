День Анастасии 2019: как поздравить с Днем ангела Настю на словах и в прекрасных открытках

4 января православные чтят память святой Анастасии Узорешительницы. В народе этот день еще называют Настасьин день.

Главред уже писал о том, почему нельзя ходить по дому босиком в День святой Анастасии и чем он важен для беременных. В этом материале – поздравления с именинами для всех девочек по имени Настя.

Анастасия: значение имени и характеристика

Имя Анастасия в переводе с греческого означает "воскресающая", "возвращение к жизни".

Читайте также"Челка молодит": Анастасия Волочкова сменила имиджОни, как правило, красивые, умные и нежные. У нее хорошо развита интуиция.

С воспитанием у родителей могут быть проблемы, зато привитые с детства полезные качества (трудолюбие и чистоплотность, к примеру) остаются с Настей на всю жизнь и немало ей помогают.

Отличные профессии для Анастасии – артистка, воспитательница или врач.

Замуж Насти чаще всего выходят рано. Из них получаются отличные хозяйки и преданные жены.

Лучше всего имя подходит для Дев, Близнецов и Овнов. Камень имени – малахит.

Именины Анастасии: поздравления в прозе и короткие

Дорогие и любимые наши Анастасии, в вашем имени ваша сила! Вы энергичны и прекрасны, красивы и умны. Пусть ваша покровительница защищает вас от недугов и помогает всех справедливо рассуждать. Желаем вам идти по жизни смело с молодой цветущей весной в душе и любовью в сердце!

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4 смс - 251 символ:

Пусть у тебя, Настенька, всегда будет отличным настроение, а все печали проходят мимо! Желаю тебе оставаться такой же красивой, доброй и оптимистичной девушкой! Люби и будь любима своей второй половинкой! Желаю тебе успехов во всех начинаниях и делах!

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Пусть все Анастасии сегодня почувствуют внимание мужчин, поддержку подруг и получат в подарок множество приятных слов и комплиментов. В День святой Анастасии желаем Настям, Настюшкам, Настенькам, Настенам много обаяния, любви, красоты, жизнерадостности и спехов на пути к исполнению своих самых заветных желаний!

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3 смс - 197 символов:

От чистого сердца поздравляю тебя, милая Настенька. Пожелать тебе хочу больших и маленьких чудес, сладких желаний и заветных мечтаний, желаю сказочной любви, искреннего счастья и несомненной удачи.

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Очаровательную Анастасию поздравляю от всей души. Желаю идти по жизни смело и бодро, с гордо поднятой головой, желаю искренне любить и быть любимой, желаю чувствовать себя счастливой каждую минуту, желаю успеха и замечательного настроения.

Именины Анастасии: поздравления в стихах

Тебя, Настюша, поздравляю,

День именин твоих настал,

И только лучшего желаю,

Будь, Настя, выше всех похвал!

Достойной, умной, симпатичной

Ты оставайся навсегда,

А также девушкой приличной,

Чтоб не грустила никогда!

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4 смс - 221 символ:

Анастасия, ты прекрасна,

Такой шикарной будь всегда,

Сияй, как солнце в небе, ясно,

Раскрась жизнь в яркие цвета!

Пусть будет, Настенька, удача

С тобою рядышком шагать!

Улыбки радостной не пряча,

Желаю в счастье утопать!

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Сегодня я желаю счастья

Тебе, прекраснейшая Настя,

Пускай в делах тебе везет,

Пускай всегда удача ждет,

Такой же милой оставайся,

Конечно, чаще улыбайся,

Подобно солнышку свети,

Преград не бойся на пути!

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4 смс - 201 символ:

Анастасия — имя царское да гордое!

Ее решенья — непростые, твердые.

Ее поступки смелые решительны!

Прекрасна наша Настя, удивительна!

Склонится мир у Настенькиных ног.

От нас прими в подарок поздравок!