"Дерьмовая гора": в российском селе дети устроили "покатушки" на куче замерзших фекалий

9 января 2019, 16:37

Фекалии превратились в обледенелую гору из-за промахов местных коммунальщиков.

Горка, дерьмо
Та самая горка из фекалий / "Амур.Инфо"

В селе Чигири (Приамурье, России) за время новогодних праздниках выросла целая гора из заледеневших фекалий.

Такое сообщение опубликовал местный портал "Амур.инфо". По данным журналистов, горка выросла возле жилых трехэтажных домов. Довольно быстро на ней стали кататься дети.

По предварительной версии событий, жильцы ближайших домов отказались платить за чистку канализации из-за высоких тарифов местной управляющей компании. 29 декабря отходы канализации вытекли на улицу и проезжую часть и мгновенно замерзли.

Ранее очисткой канализацией занималось ООО "Чук", однако управляющая компания ООО "ЭнергоЦентр-Восток" накопила долги перед предприятием, поэтому и случилась локальная коммунальная катастрофа.

Напомним, ранее в России слепили новогоднюю елку из навоза.

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Россия канализация фекалии нечистоты Горка
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