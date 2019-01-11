На Днепропетровщине мужчина во второй раз отрезал себе пенис — СМИ

В Павлограде мужчина во второй раз отрезал себе пенис, узнали журналисты / IBTimes UK

В городе Павлоград Днепропетровской области местный житель во второй раз отрезал себе половой орган.

В павлоградскую больницу в четверг, 10 января, в больницу привезли мужчину с отрезанным пенисом, сообщает Павлоград.dp.ua со ссылкой на источники.

По сведениям издания, пока неизвестно, почему мужчина решился отрезать свой половой орган, пациента осмотрит психиатр.

"…мужчина поступает в медицинское учреждение во второй раз. В первый раз — два месяца назад — "хозяйство" удалось спасти…", — говорится в материале.

Ранее стало известно, что в Астраханской области Российской Федерации житель села Пироговка решил отрезать свой половой орган, поскольку пенис якобы испортили инопланетяне — вживили чип.