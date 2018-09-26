"Похож на педофила". В Киеве найден мертвым мужчина с отрезанным пенисом

В Киеве нашли мертвым мужчину, который, по предварительным данным, похож на педофила / УНИАН

В Киеве на территории жилого массива Троещине нашли мертвым мужчину, которому на вид 45-50 лет, у него был отрезан пенис.

На теле обнаружены признаки насильственной смерти, говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Издание отметило, что личность умершего не установлена, но, по предварительным данным, он похож на разыскиваемого педофила.

Фото мертвого мужчины, 18+

Напомним, в ночь на 1 сентября в Голосеевском районе Киева — на проспекте Валерия Лобановского — в подземном переходе нашли мертвым мужчину с ножевым ранением в сердце.