Щедрий вечір 2019 – свято Маланки та Василя: як привітати українською та російською мовами

13 січня, напередодні Старого Нового року, святкують Щедрий вечір – це свято Маланки і Василя, бо цими днями православна церква згадує преподобну Меланію та святого Василя.

Читайте такжеНовогодние праздники 2019: что еще осталось отпраздноватьЗазначимо, що день святої Меланії відмічається 13 січня, а день Василя святкується 14 січня. Чому ж свято в них одне на двох? Справа в тому, що в наших предків Маланка символізувала Луну (місяць), а Василь – Сонце. У старину говорили, що саме цієї ночі Маланка заміж за Василя вийшла.

Увечері 13 січня по хатах ходять ряджені, особливе місце серед яких займає Маланка й Василь: якийсь хлопець переодягається дівчиною – "Маланкою", а дівчина – хлопцем, тобто "Василем". До них приєднуються баба з дідом, циган з циганкою, коза та чорт. Після чого вся ватага починаю "водити Маланку", розігруючи веселі сценки.

Ряджені також співають пісні про Маланку:

Пустіть Маланку,

пустіть до хати,

наша Маланка замерзла в п'яти.

І, звичайно ж, хлопці й дівчата співають щедрівки. Ці пісні дуже схожі на колядки, але – на відміну від останніх – у щедрівках не співається про створення світу, натомість робиться акцент на щедрості та гостинності людей, оспівується праця та шлюб.

Раніш Главред зібрав самые красивые и оригинальные щедривки под Старый Новый год 2019 на русском языке й, звичайно ж, українською – красиві щедрівки для дорослих і дітей.

А зранку 14 січня хлопці починають засівати.

Оригінальні віншування на Щедрий вечір

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

А перший той празник: Рождество Христове, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

А другий той празник: Святого Василя, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

А третій той празник: Святе Водохреща, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Бажаю вам щастя,

Бажаю вам миру,

У серці – любові,

А в хаті – добра,

І щоб не хворіла дітвора!

Веселої вдачі!

Щоб не були ледачі!

Здоров’я нівроку –

Нового вам Року!

У злагоді жити!

І діточок ростити!

Білявих,чорнявих,

Веселих і жвавих!

Не бійтесь приємну

Цю мати мороку,

Щасливого вам Нового року!

***

Старий Рік минає Новий наступає

Новий наступає

Пане Господарю Великий Владарю

Великий Владарю!

Дайте нам з Полиці із Медом Пшениці

Із Медом Пшениці!

А ще щось такого до того смачного

До того смачного!

Новий Рік приxодить Щастя в Дім приносить

Щастя в Дім приносить!

***

Ой, сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки - його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Привітання з Маланкою

Наша Маланка — господиня,

Як помастить, так помиє:

Стоя миски під лавою

Та й поросли муравою.

Стоя горшки під другою

Та й си вкрили осугою.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Поздравления с Щедрым вечером на русском языке

Зимний праздник на подходе,

Щедрый вечер в дом заходит,

Он с метелью и порошей,

Несет нам только все хорошее.

Пускай снежинки счастья вас осыпают,

Удачей пусть будут все дни полны,

С чудесным праздником всех поздравляем,

Желаем вам достатка, здоровья и любви.

***

Примеряет елка ожерелье,

В каждом доме шутки и веселье,

Все сегодня в ожидании волшебства,

Щедрого вечера пришла пора.

Искренние поздравленья примите от души,

Пусть станут явью все ваши мечты,

Удачи пусть на крыльях счастья мчится,

Пусть только все хорошее в этот год случится.

***

Щедрый вечер пришел, волнуя души,

Праздников открывается торжественный черед,

Любовь и счастье пусть согреют душу,

Везенье и удача пусть к вам придет.

От всей души желаем вам любви и ласки,

Чтоб жизнь была похожа на сказку,

Чтоб вам забот не знать и денег не мерить,

Чтоб в мечту заветную всегда верить.

***

Серебристый снег пушистый,

На землю ложится не спеша,

Пенится шампанское искристое,

Щедрый вечер встречать пора.

Пусть за вашим столом будет радость и смех,

Пусть всех вас ждет завидный успех,

Пусть счастье без помех войдет в ваш дом,

Любовь, достаток, понимание пусть поселятся в нем.