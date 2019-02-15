Сретение Господне 2019: поздравления в прозе, стихах и яркая анимация

Главред выбрал лучшие поздравления со Сретением Господним в открытках и гифках.
15 февраля отмечается великий церковный праздник – Сретение Господне 2019.
Главред выбрал лучшие поздравления со Сретением Господним на словах, а также в открытках и гифках.
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Сретение Господне: поздравления в прозе
В день Сретения Господнего хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасаемых сил, благодарности Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.
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Красиво, торжественно звенят колокола. В прекрасном настроении идут прихожане в Божий храм. Ведь сегодня большой православный праздник Сретение. Я сердечно поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам душевного тепла, крепкого здоровья, мира. Пусть всегда будут добрыми ваши деянья. Пускай будут здоровыми все Ваши родные и близкие. Пусть удача и успех всегда сопутствуют Вам. Пусть этот праздник подарит Вам прекрасное настроение. Всех земных благ, достатка и семейного тепла. Будьте счастливы и храни Вас Господь.
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Поздравляю с чистым и светлым праздником надежды и веры — со Сретением Господним. Желаю никогда не сомневаться в Боге и своих силах, желаю всегда отдавать этому миру свои добрые деяния и свою верную помощь, а взамен получать благодарность людей и истинную любовь близких.
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Как прекрасны христианские праздники. Мы верим в их чудо. Вот и сегодня отмечаем красивый праздник – Сретение Господне. Под перезвон колоколов люди шли в церковь и несли святить воду. Эту водичку берегли и верили в ее магическую силу, ведь вода исцеляла болезни. Мы поздравляем Вас с таким красивым христианским праздником. Пусть на вашей ниве жизни всегда колосится богатый урожай добра, душевной теплоты и милосердия. Пусть Ваши родные и близкие живут в достатке, мире и любви. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас всегда. Счастья Вам огромного, любви большой, терпения и удачи.
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Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.
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Со Сретением Господним! Пусть из Вашей жизни навсегда уйдут холода, исчезнут злоба и непонимание, пусть в сердце расцветет весна и прогонит грусть. Желаем, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.
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Сретение Господне 2019: поздравление в стихах
В день Господнего Сретенья
Обрети благословенье.
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3 смс - 192 символа:
Со сретением Господнем,
Веры Вам, добра, тепла,
Счастья много и здоровья,
Чтоб любовь в сердцах жила.
Берегите, уважайте,
Близких вам оберегайте,
Не печальтесь никогда,
Бог поможет Вам тогда.
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Сретенье Господне наступило вновь!
Пусть войдут к вам в душу вера и любовь!
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Под перезвон колоколов мы воду освещаем,
Сретенская вода от всех болезней исцеляет,
С праздником вас поздравляем от души,
Пусть станут явью все ваши мечты.
Пусть на вашей ниве жизни,
Богатый урожай тепла колосится,
Пускай здоровье крепким будет,
Удача пусть на крыльях счастья мчится.
***
Со Сретением Господним,
Вас сегодня поздравляю.
Мыслей чистых, не коварных,
И в душе добра желаю.
Вы несите людям благо, Все вернется вам добром.
Все слова и все поступки,
Вас окутают теплом!
***
3 смс - 172 символа:
В день Стретения Господнего
Желаю вам сегодня я:
Духовного прозрения;
Господнего прощения;
Святого исцеления;
С небес благоволения;
Удачи, вдохновения;
Желаний исполнения!
***
Пускай Сретение Господне оживит,
Надежду в сердце и умножит радость.
Пусть каждый миг вас с неба Бог хранит,
Дарует в жизни мир, покой и святость.
Привітання зі Стрітенням Господнім
Стрітення Господнє –
Урочиста дата,
Не дарма ми всі сьогодні
Душею так багаті!
Бажаю Вам чудесну
Душевної чистоти,
Нехай волею небесною
Здійсняться мрії!
***
З чудовою радістю смирення,
Прекрасним почуттям віддаючись,
Зустрічали Господа стрітення
І всім ми посміхалися людям.
Хай піснею чистою задзвенить
Сердець ваш чуйний звук,
У всіх справах благоволить
Удачи вам, мій друг.
Хай Бог захоче вам подати,
Щоб стало так легко,
А в душу світла благодать
Засіла далеко.
***
Щиро вітаю вас зі світлим святом Стрітення Господнього – святом, що прославляє Богоявлення на землі, звеличує Ісуса Христа та віддає честь Пречистій Діві Марії, як Богоматері.
Упевнений, що тепло любові, яке є у наших серцях сприятиме відродженню духовності, порозумінню, вірі у краще майбутнє. Бажаю Вам сімейного добробуту, радісних усмішок, здоров'я, любові, миру і процвітання!
***
Крихітку Ісуса в цей день
Господу у храмі присвятили,
Щасливий свято в світі для людей
Самі небеса благословили!
Привітати зі Стрітенням тебе
Поспішаю від усієї душі, з теплом серцевим,
Щоб жити тобі радіючи і люблячи,
Щоб було твоє щастя нескінченним!
***
З давніх-давен день Стрітення Господнє вважалося днем першої зустрічі зими з весною, зустрічі холоду і тепла. У цей день наші предки оспівували та закликали весну, раділи прийдешньому відродженню природи. Нехай Стрітення Господнє стане символом оновлення нашого життя!