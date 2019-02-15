Сретение Господне 2019: поздравления в прозе, стихах и яркая анимация

15 февраля 2019, 07:14

Главред выбрал лучшие поздравления со Сретением Господним в открытках и гифках.

  • Сретение Господне – открытки Фото из открытых источников
  • Сретение Господне – открытки Фото из открытых источников
  • Сретение Господне – открытки Фото из открытых источников
  • Сретение Господне – открытки Фото из открытых источников
  • Сретение Господне – открытки Фото из открытых источников
  • Сретение Господне – открытки Фото из открытых источников
  • Сретение Господне – открытки Фото из открытых источников
  • Сретение Господне – открытки Фото из открытых источников
  • Сретение Господне – открытки Фото из открытых источников
  • Сретение Господне – открытки Фото из открытых источников
  • Сретение Господне – открытки Фото из открытых источников

15 февраля отмечается великий церковный праздник – Сретение Господне 2019.

Главред выбрал лучшие поздравления со Сретением Господним на словах, а также в открытках и гифках.

Читайте такжеСретение 2019: что нельзя делать, а что нужно в этот день

Сретение Господне: поздравления в прозе

В день Сретения Господнего хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасаемых сил, благодарности Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.

***

Красиво, торжественно звенят колокола. В прекрасном настроении идут прихожане в Божий храм. Ведь сегодня большой православный праздник Сретение. Я сердечно поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам душевного тепла, крепкого здоровья, мира. Пусть всегда будут добрыми ваши деянья. Пускай будут здоровыми все Ваши родные и близкие. Пусть удача и успех всегда сопутствуют Вам. Пусть этот праздник подарит Вам прекрасное настроение. Всех земных благ, достатка и семейного тепла. Будьте счастливы и храни Вас Господь.

***

Поздравляю с чистым и светлым праздником надежды и веры — со Сретением Господним. Желаю никогда не сомневаться в Боге и своих силах, желаю всегда отдавать этому миру свои добрые деяния и свою верную помощь, а взамен получать благодарность людей и истинную любовь близких.

***

Как прекрасны христианские праздники. Мы верим в их чудо. Вот и сегодня отмечаем красивый праздник – Сретение Господне. Под перезвон колоколов люди шли в церковь и несли святить воду. Эту водичку берегли и верили в ее магическую силу, ведь вода исцеляла болезни. Мы поздравляем Вас с таким красивым христианским праздником. Пусть на вашей ниве жизни всегда колосится богатый урожай добра, душевной теплоты и милосердия. Пусть Ваши родные и близкие живут в достатке, мире и любви. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас всегда. Счастья Вам огромного, любви большой, терпения и удачи.

***

Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

***

Со Сретением Господним! Пусть из Вашей жизни навсегда уйдут холода, исчезнут злоба и непонимание, пусть в сердце расцветет весна и прогонит грусть. Желаем, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

Читайте такжеМасленица 2019: дата в Украине и меню блинов на Масленицу

Сретение Господне 2019: поздравление в стихах

В день Господнего Сретенья

Обрети благословенье.

***

3 смс - 192 символа:

Со сретением Господнем,

Веры Вам, добра, тепла,

Счастья много и здоровья,

Чтоб любовь в сердцах жила.

Берегите, уважайте,

Близких вам оберегайте,

Не печальтесь никогда,

Бог поможет Вам тогда.

***

Сретенье Господне наступило вновь!

Пусть войдут к вам в душу вера и любовь!

***

Под перезвон колоколов мы воду освещаем,

Сретенская вода от всех болезней исцеляет,

С праздником вас поздравляем от души,

Пусть станут явью все ваши мечты.

Пусть на вашей ниве жизни,

Богатый урожай тепла колосится,

Пускай здоровье крепким будет,

Удача пусть на крыльях счастья мчится.

***

Со Сретением Господним,

Вас сегодня поздравляю.

Мыслей чистых, не коварных,

И в душе добра желаю.

Вы несите людям благо, Все вернется вам добром.

Все слова и все поступки,

Вас окутают теплом!

***

3 смс - 172 символа:

В день Стретения Господнего

Желаю вам сегодня я:

Духовного прозрения;

Господнего прощения;

Святого исцеления;

С небес благоволения;

Удачи, вдохновения;

Желаний исполнения!

***

Пускай Сретение Господне оживит,

Надежду в сердце и умножит радость.

Пусть каждый миг вас с неба Бог хранит,

Дарует в жизни мир, покой и святость.

Привітання зі Стрітенням Господнім

Стрітення Господнє –

Урочиста дата,

Не дарма ми всі сьогодні

Душею так багаті!

Бажаю Вам чудесну

Душевної чистоти,

Нехай волею небесною

Здійсняться мрії!

***

З чудовою радістю смирення,

Прекрасним почуттям віддаючись,

Зустрічали Господа стрітення

І всім ми посміхалися людям.

Хай піснею чистою задзвенить

Сердець ваш чуйний звук,

У всіх справах благоволить

Удачи вам, мій друг.

Хай Бог захоче вам подати,

Щоб стало так легко,

А в душу світла благодать

Засіла далеко.

***

Щиро вітаю вас зі світлим святом Стрітення Господнього – святом, що прославляє Богоявлення на землі, звеличує Ісуса Христа та віддає честь Пречистій Діві Марії, як Богоматері.

Упевнений, що тепло любові, яке є у наших серцях сприятиме відродженню духовності, порозумінню, вірі у краще майбутнє. Бажаю Вам сімейного добробуту, радісних усмішок, здоров'я, любові, миру і процвітання!

***

Крихітку Ісуса в цей день

Господу у храмі присвятили,

Щасливий свято в світі для людей

Самі небеса благословили!

Привітати зі Стрітенням тебе

Поспішаю від усієї душі, з теплом серцевим,

Щоб жити тобі радіючи і люблячи,

Щоб було твоє щастя нескінченним!

***

З давніх-давен день Стрітення Господнє вважалося днем першої зустрічі зими з весною, зустрічі холоду і тепла. У цей день наші предки оспівували та закликали весну, раділи прийдешньому відродженню природи. Нехай Стрітення Господнє стане символом оновлення нашого життя!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник поздравления открытки Сретение Господне Сретение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:12
В центре Львова с грохотом обрушился дом: опубликованы фото
07:59
Украина становится "вторым Косово" для Швейцарии - Neue Zürcher Zeitung
07:48
Суд выбрал меру пресечения обвиняемому в убийстве Гандзюк Мангеру
07:39
Ученые выяснили, как сон влияет на иммунитет
07:14
Сретение Господне 2019: поздравления в прозе, стихах и яркая анимация Фото
06:54
Военная карта, или Как Порошенко намерен хитро выиграть выборы мнение
06:32
Взрывоопасный прогноз: астролог рассказал, когда можно строить наполеоновские планы Видео
06:11
Вырубят даже отопление: что делать при отключении услуг ЖКХ за долги Видео
05:50
Психологи рассказали, чего женщинам не стоит говорить мужчинам после секса
05:06
Топлес и в мини-бикини: Кэндис Свейнпол показала идеальные формы Фото
04:25
Твари бездушные: выяснилось, чем опасны популярные контрацептивы Видео
03:47
Россия покупает британских депутатов и чиновников, чтобы спастись от санкций – Financial Times
02:58
Преемница Меркель поддержала Северный поток-2
02:13
Полуобнаженная дочь Ленни Кравица показала пикантные фото
01:40
Эксперт спрогнозировал результат переговоров по транзиту газа с Газпромом после выборов
01:27
"Иметь или не иметь": Социологи выяснили, как украинцы относятся к супружескому долгу и сексу до брака
01:15
Соратники депортированного Гедеона отказываются покидать свой храм Видео
00:48
"Отмечала каждый день рождения": соседи рассказали о визитах Ротару в Крым
00:29
Фанаты Олимпиакоса устроили провокацию с российским флагом перед матчем с Динамо
00:07
Шахтер – Айнтрахт 2:2. Первый матч плей-офф завершился результативным миром Видео
14 февраля, четверг
23:44
Прославившийся селфи с Порошенко мальчик рассказал свою версию произошедшего Видео
23:17
Жителю Кривого Рога для разборок высылали оружие из зоны ООС
22:49
Скабеева после фейка о ДТП захотела выдвинуться в президенты Украины
22:22
"Использовали как резиновое изделие": Лолита уточнила свою позицию по Крыму
22:19
Олимпиакос – Динамо – 2:2: киевляне вырвали ничью в первом матче 1/16 Лиги Европы Видео
21:50
"Нарушение международного права": в Госдуме запаниковали из-за помощи НАТО Украине Видео
21:37
Оперный тенор Пласидо Доминго стал в Украине профессором Видео
21:34
Тяжелейшая травма: звезда Дизель шоу рассказала об адских болях после смертельного ДТП Видео
20:56
"Танк для нищих": эксперт указал на преимущества украинского танка Т-64 над российским Т-72 Видео
20:54
В Газпроме отчитались о существенном увеличении поставок газа в Украину Видео
20:30
"ДНР" в составе России: на оккупированном Донбассе готовят новый "референдум" Видео
20:09
В СИЗО России пленный моряк Терещенко шокирует выбритым трезубцем
20:01
Расчет субсидий: стало известно о важном изменении по нормативам потребления газа Видео
19:56
Асад и Ле Пен приедут в оккупированный Крым
19:28
В Миграционной службе озвучили причины депортации епископа УПЦ МП Гедеона Видео
19:21
Украина в ВТО обвинила Россию в нарушении обязательств по транзиту товаров
19:19
Эксперты назвали альтернативу кабальной тарифной политике власти
19:02
СМИ раскрыли настоящее имя третьего отравителя Скрипаля Видео
18:58
Половина украинцев празднуют День святого Валентина – соцопрос
18:56
Убийство Гандзюк: в прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения Видео
18:38
США могут увеличить финансовую помощь Украине
18:29
Скандал в Чернигове: детей из движения "православных скаутов" учат любить "Россию-матушку" Фото
18:24
Полторак анонсировал ежемесячный заход кораблей НАТО в порты Украины Видео
18:02
ЦБТ объявила конкурс трейдеров для новичков: победитель получит $10 тысяч новости компании
17:55
В Казахстане задержали двоих украинских наблюдателей Видео
17:27
Поезд Киев – Москва стал самым прибыльным в 2018 году Видео
17:18
"Путин сказал четко": на росТВ заявили о готовности к полномасштабной войне России с Украиной Видео
16:58
"Маньяк – наш президент": в Харькове устроили митинг в поддержку фейкового кандидата Видео
16:50
Сюрпризы от скромного фронтика: какой будет погода на Сретение 2019 Видео
16:30
"Ложись, Бандера": объявлено подозрение участникам штурма управления полиции в Киеве Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться