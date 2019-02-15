Сретение Господне 2019: поздравления в прозе, стихах и яркая анимация

15 февраля отмечается великий церковный праздник – Сретение Господне 2019.

Главред выбрал лучшие поздравления со Сретением Господним на словах, а также в открытках и гифках.

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Сретение Господне: поздравления в прозе

В день Сретения Господнего хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасаемых сил, благодарности Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.

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Красиво, торжественно звенят колокола. В прекрасном настроении идут прихожане в Божий храм. Ведь сегодня большой православный праздник Сретение. Я сердечно поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам душевного тепла, крепкого здоровья, мира. Пусть всегда будут добрыми ваши деянья. Пускай будут здоровыми все Ваши родные и близкие. Пусть удача и успех всегда сопутствуют Вам. Пусть этот праздник подарит Вам прекрасное настроение. Всех земных благ, достатка и семейного тепла. Будьте счастливы и храни Вас Господь.

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Поздравляю с чистым и светлым праздником надежды и веры — со Сретением Господним. Желаю никогда не сомневаться в Боге и своих силах, желаю всегда отдавать этому миру свои добрые деяния и свою верную помощь, а взамен получать благодарность людей и истинную любовь близких.

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Как прекрасны христианские праздники. Мы верим в их чудо. Вот и сегодня отмечаем красивый праздник – Сретение Господне. Под перезвон колоколов люди шли в церковь и несли святить воду. Эту водичку берегли и верили в ее магическую силу, ведь вода исцеляла болезни. Мы поздравляем Вас с таким красивым христианским праздником. Пусть на вашей ниве жизни всегда колосится богатый урожай добра, душевной теплоты и милосердия. Пусть Ваши родные и близкие живут в достатке, мире и любви. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас всегда. Счастья Вам огромного, любви большой, терпения и удачи.

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Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

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Со Сретением Господним! Пусть из Вашей жизни навсегда уйдут холода, исчезнут злоба и непонимание, пусть в сердце расцветет весна и прогонит грусть. Желаем, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

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Сретение Господне 2019: поздравление в стихах

В день Господнего Сретенья

Обрети благословенье.

***

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Со сретением Господнем,

Веры Вам, добра, тепла,

Счастья много и здоровья,

Чтоб любовь в сердцах жила.

Берегите, уважайте,

Близких вам оберегайте,

Не печальтесь никогда,

Бог поможет Вам тогда.

***

Сретенье Господне наступило вновь!

Пусть войдут к вам в душу вера и любовь!

***

Под перезвон колоколов мы воду освещаем,

Сретенская вода от всех болезней исцеляет,

С праздником вас поздравляем от души,

Пусть станут явью все ваши мечты.

Пусть на вашей ниве жизни,

Богатый урожай тепла колосится,

Пускай здоровье крепким будет,

Удача пусть на крыльях счастья мчится.

***

Со Сретением Господним,

Вас сегодня поздравляю.

Мыслей чистых, не коварных,

И в душе добра желаю.

Вы несите людям благо, Все вернется вам добром.

Все слова и все поступки,

Вас окутают теплом!

***

3 смс - 172 символа:

В день Стретения Господнего

Желаю вам сегодня я:

Духовного прозрения;

Господнего прощения;

Святого исцеления;

С небес благоволения;

Удачи, вдохновения;

Желаний исполнения!

***

Пускай Сретение Господне оживит,

Надежду в сердце и умножит радость.

Пусть каждый миг вас с неба Бог хранит,

Дарует в жизни мир, покой и святость.

Привітання зі Стрітенням Господнім

Стрітення Господнє –

Урочиста дата,

Не дарма ми всі сьогодні

Душею так багаті!

Бажаю Вам чудесну

Душевної чистоти,

Нехай волею небесною

Здійсняться мрії!

***

З чудовою радістю смирення,

Прекрасним почуттям віддаючись,

Зустрічали Господа стрітення

І всім ми посміхалися людям.

Хай піснею чистою задзвенить

Сердець ваш чуйний звук,

У всіх справах благоволить

Удачи вам, мій друг.

Хай Бог захоче вам подати,

Щоб стало так легко,

А в душу світла благодать

Засіла далеко.

***

Щиро вітаю вас зі світлим святом Стрітення Господнього – святом, що прославляє Богоявлення на землі, звеличує Ісуса Христа та віддає честь Пречистій Діві Марії, як Богоматері.

Упевнений, що тепло любові, яке є у наших серцях сприятиме відродженню духовності, порозумінню, вірі у краще майбутнє. Бажаю Вам сімейного добробуту, радісних усмішок, здоров'я, любові, миру і процвітання!

***

Крихітку Ісуса в цей день

Господу у храмі присвятили,

Щасливий свято в світі для людей

Самі небеса благословили!

Привітати зі Стрітенням тебе

Поспішаю від усієї душі, з теплом серцевим,

Щоб жити тобі радіючи і люблячи,

Щоб було твоє щастя нескінченним!

***

З давніх-давен день Стрітення Господнє вважалося днем першої зустрічі зими з весною, зустрічі холоду і тепла. У цей день наші предки оспівували та закликали весну, раділи прийдешньому відродженню природи. Нехай Стрітення Господнє стане символом оновлення нашого життя!