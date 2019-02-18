Как приготовить чебуреки: лучшее разное тесто на чебуреки

Главред собрал вкуснейшие рецепты чебуреков / Скриншот видео с youtube.com

Чебуреки: что это за блюдо

Блюдо чебуреки пришло в Украину из кухни Северного Кавказа. Слово "чебурек" появилось в украинском языке из крымскотатарского. В крымскотатарском языке слово "чебурек" означает сырой пирожок.

Точно неизвестно, как появились чебуреки, но есть легенда, что их впервые приготовили монголо-татары в своем круглом и выпуклом щите.

Считается, что сначала из пресного теста делали лепешки, заворачивали в них мясо, растапливали в щите животный жир, а потом жарили в нем блюдо.

Главред решил посоветовать, как приготовить чебуреки, собрал лучшие рецепты разного теста на чебуреки и назвал состав фарша на чебуреки.

Тесто на чебуреки

Рецепт чебуреков на водке

Ингредиенты, с помощью которых можно приготовить тесто на чебуреки с водкой: 900 граммов просеянной муки, 250 миллилитров воды, 8 столовых ложек растительного масла, 1 чайная ложка сахара, 2 столовые ложки водки, 2 чайные ложки соли без горки.

Как приготовить чебуреки на водке

Всыпьте в муку сахар, соль, добавьте растительное масло, воду, водку и все хорошо вымешайте. Потом продолжайте вымешивать тесто на столе. Готовое тесто накройте и оставьте на 30-40 минут.

Читайте такжеТесто на пиццу: лучшие простые рецепты основы для пиццыСформируйте из теста колбаску диаметром примерно 5 сантиметров. Поделите колбаску ножом поперек на кусочки толщиной 2,5-3 сантиметра.

Обваляйте каждый кусочек в муке, а потом раскатайте их в круглые пласты толщиной не более 2-3 миллиметров.

На одной половинке лепешки размажьте 1 столовую ложку с горкой начинки. Накройте фарш второй половинкой лепешки, прижмите края теста пальцами, а лишнее тесто — срежьте.

Чебуреки на пиве

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить чебуреки на пиве: 3 столовые ложки растительного масла, 1 яйцо, 1 чайная ложка соли, 3 стакана просеянной муки, 330 миллилитров пива.

Как приготовить чебуреки на пиве

Смешайте яйцо с маслом и солью, влейте в массу пиво и все перемешайте. Потом всыпьте в массу 2 стакана муки и все перемешивайте. Позже добавьте еще стакан муки и продолжайте перемешивать. Если масса будет слишком жидкой — добавьте еще муки и замесите не слишком крутое тесто.

Готовое тесто накройте и оставьте приблизительно на 30-40. Сформируйте чебуреки и обжарьте в большом количестве растительного масла.

Чебуреки на кефире

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить чебуреки на кефире: 250 миллилитров кефира, 0,5 чайной ложки соды, 1 чайная ложка соли, 300-350 граммов просеянной муки, 2 столовые ложки подсолнечного масла.

Как приготовить тесто на кефире

Добавьте в муку соль, а в кефир — соду. В часть муки вылейте весь кефир, все тщательно перемешайте, а потом постепенно всыпайте остальную муку и замешивайте тесто (руки можно смазать растительным маслом).

Готовое тесто оставьте отдыхать на 1-1,5 часа. Сформируйте чебуреки, а потом — пожарьте.

Чебуреки, рецепт теста на воде

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить чебуреки на воде: 1 яйцо, щепотка соли, 235 миллилитров очень холодной воды (желательно, минеральной), 45 миллилитров растительного масла, 450 граммов просеянной муки.

Как приготовить чебуреки на воде

Взбейте миксером яйцо со щепоткой соли, влейте воду и продолжайте взбивать массу до появления белой пышной пены. В конце взбивания влейте растительное масло и почти сразу после этого прекратите взбивать массу.

Читайте такжеТесто на пельмени: первоклассные рецептыПросейте муку, сделайте в ней углубление, влейте туда приготовленную смесь и замесите крутое тесто.

Положите тесто в пакет и отправьте в холодильник минимум на 1 час, чтобы оно отдохнуло.

Потом сформируйте чебуреки и пожарьте на растительном масле.

Чебуреки на заварном тесте

Ингредиенты, необходимые для приготовления заварного теста на чебуреки: 700 граммов просеянной муки, 1 столовая ложка растительного масла, 300 граммов кипятка, 1 чайная ложка соли.

Как приготовить чебуреки на заварном тесте

Сделайте в муке углубление, влейте в нее растительное масло. Растворите в кипятке соль, влейте жидкость в муку, все тщательно перемешайте и замешайте тесто. Тесто должно получиться не слишком плотным. Оставьте тесто отдохнуть на 2 часа. После этого слепите чебуреки и пожарьте их.

Чебуреки из слоеного теста

Ингредиенты необходимые для того, чтобы приготовить чебуреки из слоеного теста: полстакана молока, полстакана воды, 2 яйца, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 4 — 4,5 стакана муки, 50 граммов сливочного масла.

Как приготовить чебуреки из слоеного теста

В кастрюле смешайте молоко и воду, добавьте соль и сахар. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите жидкость до кипения. Потом залейте жидкостью полстакана муки, все перемешайте (тесто должно получиться, как сметана).

Когда тесто немного остынет, по одному вбейте в него яйца и продолжайте все перемешивать. После этого постепенно добавляйте оставшуюся муку. Замесите не очень крутое тесто и дайте ему отдохнуть около 20 минут.

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыПозже разделите тесто на 4 части. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт. Все пласты сверху смажьте растопленным сливочным маслом, а потом сверните их рулетом.

Прижмите руками концы рулета и катайте концы в разные стороны, чтобы получился жгут. Потом сформируйте из теста веревку.

Порежьте тесто на кусочки и отправьте их в холодильник.После этого раскатайте заготовки в тонкий пласт, сформируйте чебуреки и пожарьте их с обеих сторон на среднем огне.

Фарш на чебуреки

Ингредиенты на фарш на чебуреки: полкилограмма мяса (баранина, говядина, свинина, курятина, мясо индейки), три средних луковицы, соль, перец — по вкусу, рюмка ледяной воды.

Как приготовить фарш на чебуреки

Пропустите мясо или птицу через мясорубку. Натрите лук на крупной терке. Всыпьте лук в мясо, добавьте соль и перец и все тщательно перемешайте. Потом влейте в начинку воду и снова все перемешайте.

Как жарить чебуреки

Возьмите около 0,5 литра рафинированного растительного масла;

Разогрейте в сковороде растительное масло, бросьте в него кусочек теста — если оно начнет обжариваться, то пора жарить чебуреки;

Обжаривайте чебуреки с двух сторон до золотистого цвета;

Если вы не хотите чтобы чебуреки надувались, перед обжаркой проткните их вилкой в нескольких местах.