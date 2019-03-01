Первая в 2019 году родительская суббота: что нести в церковь

Главред выяснил, как поминать в родительские субботы.
Уже на этой неделе православные отмечают первую в 2019 году родительскую субботу.
Ближайшие родительские субботы: когда
2 марта, за восемь дней до начала Великого поста перед Пасхой 2019, православных ждет Вселенская мясопустная суббота. Еще ее называют Малая Масленица.
Следом идут вторая, третья и четвертая субботы Великого поста – 23 марта, 30 марта и 6 апреля соответственно.
Родительская суббота: как поминать
В эту родительскую субботу, 2 марта, принято молиться за всех усопших.
Читайте такжеРодительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вестиЕще накануне родительской субботы – в пятницу вечером – верующие идут в храм на Великую панихиду по всем усопшим православным христианам, иначе ее еще называют заупокойной Всенощной. Утром в родительскую субботу в церкви служат заупокойную литургию, а потом – общую панихиду.
В церкви нужно помолиться об усопших и поставить свечи: чаще всего ставят к Распятию, но можно также поставить к любым другим почитаемым в храме иконам.
Чтобы на литургии или на панихиде помянули усопших близких, нужно подать записку с их именами. В ней пишут лишь имена крещеных людей. Что касается некрещенных или верующих иных конфессий, то их можно помянуть самому. После церковной службы, по возможности, стоит съездить на кладбище, привести в порядок могилку и отвезти цветы.
Также принято в родительскую субботу угощать нищих и подавать милостыню.
Уже дома проходит поминальный обед в кругу родных. На стол принято подавать кутью (или коливо) – сваренную пшеницу, смешанную с медом – освященную накануне в храме. Это юлюдо несет в себе большой символизм: зерно перерождается в колос – как тлеет тело усопшего, прежде чем воскреснуть для вечной жизни на Небесах. А сладость небесной жизни символизирует мед.
Родительская суббота: что нужно нести в церковь
Обычно в родительскую субботу на панихиду приносят продукты "на канон": любые постные продукты (к примеру, крупы, хлеб, овощи, фрукты, чай) и/или вино "Кагор".
Родительская суббота: что нельзя делать
Читайте такжеМасленица 2019: дата в Украине и меню блинов на МасленицуВ поминальные дни не принято говорить о покойниках дурного.
Не пишут поминальных записок на имя самоубийцы или некрещенного в православной вере человека – это категорически запрещено.
Также категорически запрещено и считается большим грехом поминать усопших водкой.
Считается, что в этот день нельзя отказывать в милостыне, а также шумно веселиться. Впрочем, и грустить особо не принято, ведь грустить о переходе человека в лучший мир – нелогично.
Родительская суббота: молитва
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царство Небесное. Аминь.