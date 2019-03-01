Первая в 2019 году родительская суббота: что нести в церковь

Родительская суббота 2019: что нельзя делать / Униан

Уже на этой неделе православные отмечают первую в 2019 году родительскую субботу.

Ближайшие родительские субботы: когда

2 марта, за восемь дней до начала Великого поста перед Пасхой 2019, православных ждет Вселенская мясопустная суббота. Еще ее называют Малая Масленица.

Следом идут вторая, третья и четвертая субботы Великого поста – 23 марта, 30 марта и 6 апреля соответственно.

Родительская суббота: как поминать

В эту родительскую субботу, 2 марта, принято молиться за всех усопших.

Читайте такжеРодительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вестиЕще накануне родительской субботы – в пятницу вечером – верующие идут в храм на Великую панихиду по всем усопшим православным христианам, иначе ее еще называют заупокойной Всенощной. Утром в родительскую субботу в церкви служат заупокойную литургию, а потом – общую панихиду.

В церкви нужно помолиться об усопших и поставить свечи: чаще всего ставят к Распятию, но можно также поставить к любым другим почитаемым в храме иконам.

Чтобы на литургии или на панихиде помянули усопших близких, нужно подать записку с их именами. В ней пишут лишь имена крещеных людей. Что касается некрещенных или верующих иных конфессий, то их можно помянуть самому. После церковной службы, по возможности, стоит съездить на кладбище, привести в порядок могилку и отвезти цветы.

Также принято в родительскую субботу угощать нищих и подавать милостыню.

Уже дома проходит поминальный обед в кругу родных. На стол принято подавать кутью (или коливо) – сваренную пшеницу, смешанную с медом – освященную накануне в храме. Это юлюдо несет в себе большой символизм: зерно перерождается в колос – как тлеет тело усопшего, прежде чем воскреснуть для вечной жизни на Небесах. А сладость небесной жизни символизирует мед.

Родительская суббота: что нужно нести в церковь

Обычно в родительскую субботу на панихиду приносят продукты "на канон": любые постные продукты (к примеру, крупы, хлеб, овощи, фрукты, чай) и/или вино "Кагор".

Родительская суббота: что нельзя делать

Читайте такжеМасленица 2019: дата в Украине и меню блинов на МасленицуВ поминальные дни не принято говорить о покойниках дурного.

Не пишут поминальных записок на имя самоубийцы или некрещенного в православной вере человека – это категорически запрещено.

Также категорически запрещено и считается большим грехом поминать усопших водкой.

Считается, что в этот день нельзя отказывать в милостыне, а также шумно веселиться. Впрочем, и грустить особо не принято, ведь грустить о переходе человека в лучший мир – нелогично.

Родительская суббота: молитва

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царство Небесное. Аминь.