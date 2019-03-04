Первый день Масленицы 2019: что готовить и о чем не забыть / 1zoom.ru

Встреча Масленицы – это первый день Масленицы 2019. В этом году он припал на 4 марта.

Подробнее читайте в нашем материале Масленица 2019: традиции и празднование по дням.

Масленица: традиции

По традиции, в этот день принято выспаться.

Завтракать в первый день Масленицы принято, конечно же, блинами. Причем первый блин отдают нищим – на помин почивших родственников. Невестка печь блины ходила в отчий дом – и уже вечером к сватам на блины приходили свекры.

Читайте такжеПоздравления с Масленицей в прозе, прикольные стихи, смс и открыткиЗатем в старину готовили горки и санки для катаний, что с нашей погодой в этом году получится вряд ли. Впрочем, катание на санках можно заменить катанием на качелях. И, разумеется, теплая погода – не помеха для того, чтобы смастерить масленичное пугало, которое предстоит сжечь в Прощеное воскресенье.

В этот день семья решает, когда к кому наведается в гости на этой масленичной неделе, чтоб никого не пропустить и никому не было обидно.

Вечером принято было устраивать шуточные кулачные бои.

Масленица: приметы

В старину была примета: непременно глянуть на чучело Масленицы хотя бы издалека. Считалось, что если не встретить Масленицу (не повидаться с ее чучелом), то скоро умрешь.

Наши предки верили: чем громче смеешься в этот день, тем лучше будет урожай.

У дня встречи Масленицы есть и специальная поговорка: "Свет наша Масленица, приезжай к нам на двор, с горы покататься, в блинах поваляться!"

Меню блинов на Масленицу: рецепт дня

Как уже упоминалось, завтракать в этот день нужно непременно блинами. А что может быть лучше на завтрак, чем панкейк с карамельным соусом? Отличное блюдо, которое готовится менее чем за 15 минут и обходится менее чем в 150 грн.